Chinas Staatsmedien setzen angesichts der anhaltenden Demonstrationen in der Sonderverwaltungszone Hongkong die Diffamierung der Protestierenden fort.

Der Fernsehsender CCTV veröffentlichte am Samstag auf Twitter unter dem Titel „Hongkonger, wollt ihr weiter schweigen?“ einen Appell, der sich an Verse des deutschen Theologen und Widerstandskämpfers Martin Niemöller anlehnt. Damit werden die Demonstranten in die Nähe von Nazis gerückt.

Bei Niemöller, der von 1938 bis 1945 in Konzentrationslagern einsaß, heißt es in der Version, welche die Martin-Niemöller-Stiftung als die von ihm autorisierte nennt:

„Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Kommunist.

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Sozialdemokrat.

Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschafter.

Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.“

Bei CCTV heißt es nun unter anderem mit Bezug auf die Demonstranten:

„Zuerst haben sie Steine und Metallzäune geworfen, [...], und ich habe geschwiegen, weil sie jung waren und Nachsicht verdienten.

Dann haben sie Polizisten angegriffen, und ich habe geschwiegen, weil die Polizisten Waffen hatten und sich selbst schützen konnten.

Dann haben sie Straßen blockiert, Fahrer festgehalten und misshandelt, und ich habe geschwiegen, denn ich war ja kein Fahrer.

Dann haben sie Flugpassagiere bedrängt und attackiert und ihnen den Zugang zu den Check-In-Schaltern verwehrt, und ich habe geschwiegen, weil ich kein Passagier war.“

Der Aufruf endet mit dem Vers:

„Und dann kamen sie und griffen mich an, und da war niemand, der die Stimme für mich erheben und mich schützen konnte.“

Chinas Regierung und die Staatsmedien haben die Demonstranten in Hongkong in den vergangenen Wochen immer wieder als gewalttätig dargestellt und als Terroristen bezeichnet. Die Staatsführung versucht, auch in Hongkong eine Stimmung gegen die Demonstranten zu schüren. Die Drohungen aus Peking gegen die Protestbewegung sind schärfer geworden.

Dennoch versammelten sich auch am Wochenende wieder Menschen, um gegen den Einfluss Chinas in Hongkong zu demonstrieren. An einer Kundgebung in der Innenstadt nahmen am Sonntag nach Schätzungen von dpa-Reportern mehrere Hunderttausend Menschen teil. Rund um den Veranstaltungsort, einen Park in der Innenstadt, waren die Straßen völlig überfüllt. Mehrere Redner riefen dazu auf, keine Gewalt anzuwenden.

Am Samstag war es bei einem Protestmarsch von mehr als 50.000 Menschen friedlich geblieben, nachdem die Polizei in den Wochen zuvor häufig mit Tränengas und Schlagstöcken gegen die Demonstranten vorgegangen war.