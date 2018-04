In der Diskussion um die Verleihung des Echo-Musikpreises an die Rapper Kollegah und Farid Bang wollte Berlins Polizei offenbar noch ein Zeichen setzen. Wie der Tagesspiegel erfuhr, hat die Staatsschutz-Abteilung des Landeskriminalamts in der Woche vor der Veranstaltung als bisher einzige Behörde einen Indizierungsantrag bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien für das als antisemitisch kritisierte Album „Jung, brutal gutaussehend 3“ gestellt. Da die Verfahren jedoch Wochen in Anspruch nehmen, war eine Entscheidung vor der Verleihung ausgeschlossen. Von beiden Musikern sind bereits Alben als jugendgefährdend eingestuft worden. Ihr Vertrieb ist damit beschränkt. Antragsberechtigt sind rund 800 Stellen, darunter die Jugendbehörden der Länder und das Bundesfamilienministerium.