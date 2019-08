Zehn Tage vor der Landtagswahl in Brandenburg liegen SPD und AfD nach den Ergebnissen einer Umfrage gleichauf an der Spitze. Bei der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag der ARD-„Tagesthemen“ erreichten beide Parteien jeweils 22 Prozent, wenn bereits am kommenden Sonntag gewählt würde.

Auf Platz drei kommt laut der Umfrage die CDU mit 18 Prozent, gefolgt von der Linke mit 15 Prozent. Bündnis 90/Die Grünen liegen bei 12 Prozent. Die FDP kommt auf 5 Prozent und die Freien Wähler auf 4 Prozent.

Aktuell seien nur 44 Prozent der Befragten mit der Arbeit der rot-roten Landesregierung zufrieden oder sehr zufrieden. 54 Prozent seien weniger beziehungsweise gar nicht zufrieden.

Die rot-rote Koalition in Brandenburg erreicht demnach nur noch 37 Prozent und muss mit einer Abwahl rechnen. Ähnlich sieht es in Sachsen aus, wo ebenfalls am 1. September Landtagswahlen anstehen. Auch hier kommt die große Koalition nur noch auf 37 Prozent.

Die CDU kommt hier auf 30 Prozent. Die SPD landet bei sieben Prozent. Zweitstärkste Kraft wäre die AfD mit 24 Prozent, gefolgt von der Linkspartei mit 16 Prozent und den Grünen mit 11 Prozent. Die FDP muss mit fünf Prozent um den Einzug in den Dresdner Landtag bangen.

Mitgliederbefragung wäre Premiere

Brandenburgs CDU-Chef Ingo Senftleben will nach der Landtagswahl am 1. September im Falle einer Regierungsbeteiligung den Segen der Parteibasis einholen. „Wir werden als CDU Brandenburg alle Mitglieder beteiligen, wenn ein Regierungsvertrag vorliegt“, sagte Senftleben am Donnerstag im Interview mit Reuters-TV. „Dann werden alle Mitglieder gefragt, ob sie mit Vertrag und der Regierungsoption einverstanden sind.“

Eine Mitgliederbefragung wäre für die CDU eine Premiere, während es sie in anderen Parteien wie der SPD schon gab. Hintergrund der Entscheidung Senftlebens ist die erwartete schwierige Koalitionsbildung nach den Landtagswahlen. „Ich kann ausschließen, dass wir mit der AfD eine Regierung eingehen werden", betonte Senftleben.

Alle anderen Optionen - also auch eine Zusammenarbeit mit den Linken - schließt er aber nicht aus. „Wir haben gesagt, dass wir uns sehr gut das vorstellen können mit den Grünen zusammen", sagte Senftleben zu seinen Präferenzen. Nach aktuellen Umfragewerten wäre dann aber ein dritter Koalitionspartner nötig. (dpa/AFP/Reuters)