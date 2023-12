„Aufnahmegesellschaft ohne Rassismen“ SPD-Spitze setzt neuen Ton in Asyl-Debatte und will Familiennachzug erleichtern

Die SPD will auf dem Bundesparteitag am Wochenende einen neuen Ton in der Asyl- und Migrationsdebatte setzen. Die Begrenzung sogenannter irregulärer Migration kommt in dem neuen Leitantrag des Vorstands für den Parteitag nur am Rande vor. Stattdessen will die SPD-Führung unter dem Titel „Deutschland ist ein Einwanderungsland – wir gestalten Einwanderung“ offenbar ein umfassendes Bekenntnis zur Migrationsgesellschaft ablegen. Das Papier geht am Donnerstag den Partei-Gremien zu. Der Entwurf liegt dem Tagesspiegel vor.