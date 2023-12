Bauernproteste und AfD-Erfolge „Rot-Grün will die Bauern weghaben“

Herr Aiwanger, Sie sind heute bei der Bauern-Demonstration in Berlin dabei gewesen. Was ist falsch daran, die Subventionen beim Agrardiesel zu kürzen? Schließlich ist Agrardiesel klimaschädlich.

Entscheidend ist bei dieser Diskussion etwas ganz anderes: Mit dem Wegfall der Subventionen verschlechtert man erneut die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Bauern. Gleichzeitig werden die Landwirte ungeschützt dem Wettbewerb aus Nachbarländern wie Polen und Frankreich ausgesetzt. Wir haben mit Abstand die teuersten Produktionsstandards, bekommen aber nur dieselben Preise wie die Billigst-Wettbewerber – etwa die Produzenten von ukrainischem Getreide. Das ukrainische Getreide gehört zur Hungerbekämpfung nach Afrika, es darf aber nicht die westlichen Märkte kaputt machen. Unterm Strich kann man daraus nur einen Schluss ziehen: Rot-Grün will die Bauern weghaben.

Der Ball liegt jetzt in der Ampel-Regierung hauptsächlich bei den Grünen, auch wenn Landwirtschaftsminister Cem Özdemir sich ebenfalls gegen den Wegfall der Subventionen ausspricht. Die FDP-Fraktion will ein Veto gegen die Pläne einlegen.

Es geht einfach zu weit, die Bauern so zu malträtieren. Finanzminister Lindner und Özdemir waren überrascht von den Reaktionen der Landwirte. Das zeigt, dass sie nicht den Finger am Puls der Bauern haben und völlig weltfremd unterwegs sind. Ich gehe davon aus, dass die Ampel-Koalition unter dem Druck der Ereignisse zurückrudern wird.

Zur Person Hubert Aiwanger (52) ist Bundesvorsitzender der Freien Wähler. Seit November 2018 ist er stellvertretender bayerischer Ministerpräsident und bayerischer Wirtschaftsminister. Vor der bayerischen Landtagswahl im Oktober wurde bekannt, dass Aiwanger in seiner Schulzeit ein antisemitisches Flugblatt in einer Schultasche mit sich geführt hatte. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderte Aiwanger darauf hin auf, einen Fragenkatalog zu beantworten. Aiwanger hielt in seiner Antwort daran fest, das Flugblatt nicht verfasst zu haben. Die Flugblatt-Affäre schadete Aiwanger bei der Landtagswahl nicht. Seine Freien Wähler holten 15,8 Prozent der Stimmen – 4,2 Prozentpunkte mehr als bei der Landtagswahl 2018. Der Parteivorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger. © dpa/Sven Hoppe

Wirtschaftsminister Habeck hat bislang aber noch nicht durchblicken lassen, dass er die Rücknahme der Agrardiesel-Pläne befürwortet.

Habeck hält die grüne Ideologie hoch. Er muss ja selber auch Abstriche machen bei der Beendigung der Kaufprämie für E-Autos. Habeck will, dass sich jeder die Finger verbrennen muss – und nicht nur er. Man muss die Diskussion auch noch in einen größeren Zusammenhang stellen: Die ungezügelte, unqualifizierte Migration kostet uns genau die Milliarden, die uns jetzt fehlen. Zusätzlich schlägt die geplante Erhöhung beim Bürgergeld auch für arbeitsfähige Arbeitsunwillige dem Fass endgültig den Boden aus.

Sollte Kanzler Scholz in der Agrardiesel-Frage ein Machtwort sprechen?

Er hätte dies längst tun müssen, aber er hat die Kontrolle über die Regierungsgeschäfte verloren. Das politische Gewürge um den Agrardiesel zeigt, dass er den Laden nicht im Griff hat. Es ist traurig, dass die Bundesregierung reine parteipolitische Klientelpolitik macht – Landwirte gehören nicht zu den Wählern der Ampel-Parteien, die setzen mehr auf Bürgergeldempfänger und Einwanderer, die deshalb möglichst schnell den deutschen Pass bekommen sollen. Hier geht es nach dem Motto: Wer mich wählt, wird unterstützt. Und wer mich nicht wählt, wird abgestraft.

Welche praktischen Folgen hätte die Preiserhöhung beim Agrardiesel für Landwirte und Konsumentinnen?

Den Landwirten würden gut 20 Cent pro Liter fehlen, wenn die Kürzung beim Agrardiesel und die Besteuerung der Betriebsfahrzeuge tatsächlich käme. Das kann man also hochrechnen. Je nach Betriebsgröße dürften pro Betrieb also mehrere tausend Euro pro Jahr verloren gehen. Es wäre klar, dass ein solcher Verlust auf die Produkte umgelegt werden müsste, aber es kommen dann eben mehr Importprodukte aus Billigländern und kosten den Verbraucher dasselbe.

Was schlägt der Wirtschaftsminister Aiwanger vor, um das in Deutschland weiter voranschreitende Höfesterben zu beenden?

Die Agrardiesel-Besteuerung sollte völlig abgeschafft werden, damit die Landwirte günstiger wirtschaften können. Bei der Düngung müssen wir wegkommen vom System der Roten Gebiete, die als nitratbelastet gelten, wir brauchen stattdessen Düngung nach Nährstoffbilanz. Wir brauchen bei den Tierhaltungs-Vorgaben dieselben Bedingungen wie die Mitbewerber. In den Nachbarländern dürfen etwa bei der Geflügelhaltung deutlich mehr Tiere pro Quadratmeter Stallfläche gehalten werden. Außerdem muss sich die Papierarbeit für die Landwirte verringern: Wir haben in Deutschland mit Abstand den größten bürokratischen Aufwand. Dazu haben wir eine zu hohe Marktmacht des Lebensmittelhandels – auch hier sollte das Kartellamt zu der Feststellung kommen, dass diese Marktmacht zu groß ist. Die Landwirte müssen selbst wieder einen höheren Anteil an der Wertschöpfung generieren können.

Der Protest der Gelbwesten erschütterte Frankreich zur Jahreswende 2018/2019. © AFP/CHARLY TRIBALLEAU

Die Gelbwesten-Proteste in Frankreich begannen in Frankreich vor einigen Jahren im ländlichen Raum nach einer Erhöhung der Benzinpreise. Droht Ähnliches auch in Deutschland?

Ich hoffe nicht, dass die Proteste so radikal verlaufen wie in Frankreich. Es ergibt auch keinen Sinn, wenn Landwirte Mist auf die Straßen werfen. Bei dieser Ampel ist es schade um den Mist. Mist gehört auf die Felder. Ich wende mich gegen Sachbeschädigungen und Ähnliches. Es braucht aber deutliche Proteste, damit die Öffentlichkeit sieht, was die Bauern leisten.

Sie haben im vergangenen Sommer bei einer Demonstration gegen das Heizungsgesetz gesagt, die schweigende Mehrheit müsse sich die „Demokratie zurückholen“. Würden Sie den Satz, der auch bei ihren eigenen Anhängern unter den Freien Wählern umstritten war, immer noch so formulieren?

Fragen Sie einmal die Bauern, ob sie diesen Satz so unterschreiben würden. Als ich den Satz damals im bayerischen Wahlkampf gesagt habe, haben sich aus Wahlkampfgründen auch Leute davon distanziert, die während der Veranstaltung dazu geklatscht haben. Der Satz ist gesagt. Man muss die Bevölkerung fragen, ob sie sich in dem Satz wiederfindet oder nicht. Kernaussage ist: Politik für die Mehrheit der Bürger, nicht gegen die Mehrheit.

Wenn es etwas gibt, dass die AfD salonfähig gemacht hat, dann ist es eine weltfremde rot-grüne Politik. Hubert Aiwanger, Parteivorsitzender der Freien Wähler

Kritiker werfen Ihnen vor, durch Ihre Thesen – etwa zum Klimaschutz – die AfD salonfähig gemacht zu haben.

Wenn es etwas gibt, dass die AfD salonfähig gemacht hat, dann ist es eine weltfremde rot-grüne Politik, die von einer verfehlten Migration über Verbrennerverbot für Pkw bis zum Hin und Her um das Heizungsgesetz reicht. Jüngstes Beispiel: Die versprochenen Zuschüsse für Wärmepumpen und Haussanierung gibt es in dem nötigen Ausmaß nicht mehr. Rot-Grün ist schuld an der AfD, nicht die bürgerliche Mitte. Sehr viele, die früher SPD gewählt haben, wählen jetzt aus Frust rechts. Hatte die SPD also Rechtsradikale in ihren Reihen?

Aber wie bewerten Sie es, dass es in Pirna weder einer CDU-Kandidatin noch einem Parteilosen, der für die Freien Wähler antrat, gelang, den Durchmarsch eines AfD-Kandidaten ins Oberbürgermeisteramt zu verhindern?

Ich kenne den Kandidaten nicht persönlich, aber viele wollen eben mittlerweile auch bei Kommunalwahlen bundespolitische Akzente setzen, zum Beispiel gegen eine verfehlte Zuwanderungspolitik.

Welche Ambitionen verfolgen Sie mit den Freien Wählern vor der Bundestagswahl im Jahr 2025?

Unser Ziel ist der Einzug in den Bundestag, um dort eine bürgerliche Kraft zu etablieren, die koalitionsfähig ist – mit der Option, Rot-Grün aus der Regierung zu bekommen. Eine solche bürgerliche Koalition würde idealerweise aus Union, Freien Wählern und gegebenenfalls der FDP bestehen, sofern in der FDP noch Restvernunft zu finden ist.