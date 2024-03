Beeinflussung von Wahlen Wie Moskaus Hacker deutsche Parteien ins Visier nehmen

Die Einladung trägt das Logo der CDU. Angeblich sollte am 1. März ein Abendessen stattfinden. Doch schon der erste Satz lässt stutzen: „Wir freuen uns, Sie zu einem Abendessen des regionalen repräsentativen Amtes der Partei einzuladen, das am 1. März um 19 Uhr helfen wird“, heißt es unter dem Logo.

Hinter dieser unbeholfenen Fälschung sollen jedoch vom russischen Staat kontrollierte Hacker stehen. Die Gruppe, die unter den Namen „Cozy Bear“ und APT29 bekannt ist, wird von westlichen Sicherheitsbehörden mit dem russischen Auslandsgeheimdienst SWR in Verbindung gebracht.

KI könnte Phishing-Angriffe erfolgreicher machen

Bei der Fälschung handelt es sich um einen Phishing-Angriff: Klickt jemand auf den in der Einladung angegebenen Link, um sich vermeintlich zu der Veranstaltung anzumelden, wird im Hintergrund eine Schadsoftware heruntergeladen, die wiederum als harmloses Dokument getarnt ist. Am Ende hätten die Angreifer über eine sogenannte „Backdoor“, eine technische Hintertür also, schlimmstenfalls Zugriff auf den betreffenden Computer bekommen können.

„Solche Phishing-Angriffe gehören zum gängigen Werkzeugkasten staatlicher Cyber-Akteure“, heißt es aus deutschen Sicherheitskreisen. Es sei denkbar, dass mithilfe Künstlicher Intelligenz künftig die Sprachbarriere leichter überwunden werden könne.

Die CDU habe in diesem Fall sehr zeitnah Hinweise auf den Angriff erhalten, sagte eine Sprecherin der Partei. „In Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden arbeiten wir kontinuierlich daran, unsere Systeme gegen digitale Gefahren und Angriffe abwehrfähig zu halten.“

Früher attackierte die Hacker-Gruppe vor allem Diplomaten

Das zu Google gehörende amerikanische IT-Sicherheitsunternehmen Mandiant, das die Phishing-Attacke aufdeckte und öffentlich machte, wies darauf hin, dass dies der erste bekannte Fall sei, in dem die Gruppe APT29 politische Parteien ins Visier nimmt. Zuvor hatte die Gruppe mit ähnlichen Phishing-Versuchen vor allem auf diplomatische Vertretungen und Regierungen gezielt.

So tauchte im Januar beispielsweise ein vermeintliches Schreiben eines indischen Botschafters auf, der seine europäischen Kollegen zu einer Weinprobe einlud. Teile jener Einladung weisen große Ähnlichkeiten zu der angeblichen CDU-Einladung auf. Nach Angaben von Mandiant wurde in beiden Fällen die gleiche Backdoor-Variante benutzt.

Hack-und-Leak-Operationen stellen eine ernsthafte Gefahr für demokratische Wahlen dar. Gemeinsame Warnung von BfV und BSI

Deutsche Sicherheitsbehörden warnen nun vor weiteren Angriffen dieser Art im Vorfeld der Wahlen in diesem Jahr. „Insbesondere vor dem Hintergrund der bevorstehenden Europawahl ist aktuell von einem erhöhten Angriffsaufkommen auszugehen“, sagte ein Sprecher des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

Das Ziel: die öffentliche Meinung und somit die Wahlen beeinflussen

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) und das BSI nahmen deshalb in der vergangenen Woche die aktuelle Phishing-Kampagne zum Anlass für einen neuen Sicherheitshinweis an den Bundestag. „Durch den neuen Modus Operandi ergibt sich eine Erhöhung der Cyberbedrohungslage für die im Fokus stehenden Ziele“, sagt der BSI-Sprecher.

Bereits im Februar hatten die beiden Behörden zudem davor gewarnt, dass im Vorfeld der Wahlen mit „Hack and Leak“-Operationen zu rechnen sei. Dabei werden beispielsweise durch einen Phishing-Angriff erlangte Informationen veröffentlicht und möglicherweise auch manipuliert, um gezielt Einfluss auf die öffentliche Meinung zu nehmen.

Solche Operationen stellten eine „ernsthafte Gefahr für demokratische Wahlen“ dar, heißt es in dem Schreiben von BSI und BfV, das dem Tagesspiegel vorliegt. „Zielstellung der Angriffsakteure ist dabei generell, das Vertrauen in demokratische Prozesse zu untergraben.“ Ausdrücklich genannt werden dabei die Hackergruppierungen „Ghostwriter“ und APT28, die beide mit dem russischen Militärgeheimdienst GRU in Verbindung gebracht werden.

Die Gruppe „Ghostwriter“ hatte nach Erkenntnissen von Sicherheitsbehörden vor der Bundestagswahl 2021 zahlreiche Abgeordnete aus dem Bundestag und aus Landesparlamenten über eine Phishing-Attacke ins Visier genommen. Was genau die russischen Angreifer dabei erbeuten konnten, ist nicht bekannt. Bisher ist kein Material aus diesem Angriff in der Öffentlichkeit aufgetaucht.

Abgeordnete sind regelmäßig Ziel von Angriffen

Als bekannteste „Hack and Leak“-Operation gilt die Veröffentlichung von Dokumenten und Mails der US-Demokraten im Präsidentschaftswahlkampf 2016. Aber auch in Frankreich und Polen versuchten vom russischen Staat kontrollierte Gruppierungen, mit solchen Methoden Einfluss zu nehmen.

Eine regelmäßige Weiterbildung und Information von Abgeordneten und Mitarbeitenden sollte Standard sein. Roderich Kiesewetter, Bundestagsabgeordneter der CDU

Der geleakte Mitschnitt eines Gesprächs von Bundeswehr-Offizieren, die sich über einen möglichen Einsatz von Taurus-Marschflugkörpern in der Ukraine austauschten, ist ebenfalls ein Beispiel für diese Vorgehensweise. Es wird vermutet, dass ein russischer Geheimdienst hinter der Abhöraktion steht.

Sind deutsche Abgeordnete ausreichend für das Problem sensibilisiert? Der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter findet, es müsse mehr getan werden. „Eine regelmäßige Weiterbildung und flächendeckende Information von Abgeordneten und Mitarbeitenden sollte Standard sein“, sagte er dem Tagesspiegel. Kiesewetter selbst hat von dem jüngsten Phishing-Angriff nicht über den Bundestag erfahren, sondern erst aus den Medien.