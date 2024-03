Befragung zur Europawahl Mehrheit im Osten für geringere Unterstützung der Ukraine

In den ostdeutschen Bundesländern spricht sich eine Mehrheit dafür aus, dass die EU die Ukraine bei der Abwehr der russischen Aggression künftig in geringerem Maße unterstützt. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung und des Progressiven Zentrums hervor, die dem Tagesspiegel vorliegt. Laut der Studie zur Europawahl, die an diesem Donnerstag vorgestellt wird, nimmt zudem der Glaube an den wirtschaftlichen Nutzen der EU langfristig ab.