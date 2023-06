Bekommt Sonneberg den ersten AfD-Landrat? „Wir sind keine Stadt voller Faschisten“

In Sonneberg schneidet man Bratwurstbrötchen oben auf, in der Mitte. Nicht seitlich, wie im Rest der Republik. So rollt die Wurst nicht raus. Freitags ist Bratwursttag, ab 5 Uhr morgens wird der Grill angeschmissen und viele gehen zum Frühstück zu ihrer Lieblingsmetzgerei. Diesen Sonntag könnten die Sonneberger noch eine weitere Eigenheit bekommen: den ersten AfD-Landrat in Deutschland.