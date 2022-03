Der russische Präsident Wladimir Putin wird nach Angaben aus US-Kreisen von seinen Beratern über den Verlauf des Krieges und die Folgen der westlichen Sanktionen in die Irre geführt.

„Wir glauben, dass Putin von seinen Beratern falsch informiert wird, wie schlecht die Leistung des russischen Militärs ist und wie sehr die russische Wirtschaft durch die Sanktionen gelähmt wird“, sagt ein Insider unter Berufung auf Geheimdienstinformationen. „Seine hochrangigen Berater haben zu viel Angst, ihm die Wahrheit zu sagen.“

Kaitlan Collins, CNN-Chefreporterin für das Weiße Haus, zitiert auf Twitter ebenfalls einen Mitarbeiter des Geheimdienstes mit einer Aussage, nach der es zu Problemen zwischen Putin und dem Militär gekommen sei. „Wir haben Informationen, dass sich Putin vom russischen Militär irregeführt fühlte. Es gibt jetzt anhaltende Spannungen zwischen Putin und dem Verteidigungsministerium.“

Zuletzt sorgte auch das Verschwinden des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu in der Öffentlichkeit für Spekulationen. Das Verteidigungsministerium hatte daraufhin am Samstag ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie Schoigu eine Sitzung zum Verteidigungsetat leitet. An dem Treffen nahmen zahlreiche hochrangiger Armeeoffiziere teil, darunter der Chef des Generalstabs, Waleri Gerassimow. Er zuletzt ebenfalls nicht in der Öffentlichkeit gesehen worden. (Reuters, Tsp)