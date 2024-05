Berlin, München, Dortmund Der IS ruft offenbar zu Anschlägen bei der Fußball-EM in Deutschland auf

Ein Ableger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat einem Medienbericht zufolge zu Anschlägen während der anstehenden Fußball-Europameisterschaft in Deutschland aufgerufen.

Der Anschlagsaufruf sei in der aktuellen Ausgabe des Propagandamagazin „Stimme von Khorasan“ enthalten, berichtete die „Welt“ am Donnerstag im Internet. Es sei die erste, konkrete Ankündigung des IS-Ablegers mit Bezug auf die im Juni beginnende EM.

In der aktuellen Ausgabe des Propagandamagazins des afghanischen IS-Ablegers, der sich Islamischer Staat in der Provinz Khorasan (ISPK) nennt, ist den Angaben zufolge auf einer ganzen Seite eine Fotomontage mit Bezug zur Fußball-EM abgebildet. Darauf sei ein Kämpfer in Tarnuniform und Maschinengewehr zu sehen, der mit dem Rücken zum Betrachter und vor einem leeren Fußballstadion steht.

Das Bild ist den Angaben zufolge überschrieben mit den Städtenamen Dortmund, München und Berlin und der Aufforderung: „Then score the last goal“ (in etwa: Dann schieß' das letzte Tor). Diese verklausulierte Formulierung, eingebettet in die martialische Optik, könne als unverhohlene Aufforderung zu einem Anschlag verstanden werden. Der CDU-Innenpolitiker Christoph de Vries sagte der Zeitung: „Es handelt sich hier um eine unverhohlene Anschlagsandrohung.“

In den deutschen Sicherheitsbehörden ist der „Welt“ zufolge derzeit von einem erhöhten „Grundrauschen“ die Rede – dies könne als Hinweis für eine gestiegene Anschlagsbereitschaft gelten. Der ISPK solle bereits Kämpfer nach Deutschland geschickt haben. In den vergangenen Monaten hatte es mehrfach Razzien gegen ISPK-Zellen in Deutschland gegeben. (AFP)