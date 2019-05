Der Berliner Senat will die Geldwäsche-Bekämpfung intensivieren - und so einschlägig bekannte Clans daran hindern, ihre Beute in Immobilien zu investieren. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) wird dazu eine Task Force einrichten. "Das Einsickern von bemakeltem Geld in den legalen Kreislauf muss gestoppt werden", sagte Behrendt dem Tagesspiegel.

Dem Justizsenator zufolge gibt es bundesweit circa 60.000 Meldungen von Geldwäscheverdachtsfällen bei der FIU, der zuständigen Stelle beim Zollkriminalamt. Die meisten Meldungen kommen von Banken, bislang nur fünf von Notaren – und davon eine aus Berlin. Man werde die Berliner Notare nun sensibilisieren.

Tagesspiegel Morgenlage Der Überblick über die Themen des Tages aus Politik und Wirtschaft, z.B. von Maria Fiedler Kostenlos bestellen

Jeder Kauf einer Wohnung oder eines Grundstücks muss von einem Notar beurkundet werden - immer wieder hatten Angehörige bekannter Mehrfachtäter in Berlin teure Immobilien mit mutmaßlichem Beutegeld gekauft. Vor einem Jahr waren 77 Wohnungen, Häuser und Kleingärten beschlagnahmt worden.

Notare sollen Geldwäsche melden

Justizsenator Behrendt plant nun, drei Fachleute aus der Landgerichtsverwaltung zusätzlich bei der Notarrevision einzusetzen. Bei dieser regelmäßigen Revision werden die Notare auf die Korrektheit ihrer Arbeit hin geprüft, künftig sollen sie dabei auf Geldwäsche-Hinweise geschult werden.

"Die Notare müssen der FIU melden, wenn es Hinweise gibt, dass eine Immobilie mit bemakeltem Geld gekauft werden soll", sagte Behrendt. "Wir rechnen bald mit deutlich mehr Hinweisen darauf, wo erbeutetes Geld angelegt werden soll." Beispielsweise könnte ein Notar melden, wenn ein heranwachsender Sozialhilfeempfänger eine Villa erwerben möchte.

Mehr zum Thema Dem Goldnest auf der Spur Das verdächtige Treiben der Berliner Clan-Söhne

Für die Ermittler hatte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) im November eine Fünf-Punkte-Plan vorgelegt: So sollten Täter aus dem Clanmilieu schon bei kleinen Straftaten verfolgt und fragwürdiges Vermögen eingezogen werden. Ebenfalls im Herbst 2018 hatte die NRW-Landesregierung angekündigt, den Kampf gegen meist aus dem Nahen Osten stammende Täter zu intensivieren. An diesem Dienstag wurde bekannt, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) dem Bundeskriminalamt für den Kampf gegen Clan-Kriminalität mehr Personal gestatten möchte. Vor allem in NRW, Niedersachen, Bremen und Berlin dominieren Großfamilien aus dem Libanon bestimmte Kriminalitätsfelder. Zuletzt sollen Söhne eines stadtbekannten Clans aus einer Schule in Berlin lukrativen Goldschmuck gestohlen haben.