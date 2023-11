„Erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit“ Landgericht München I sieht „Letzte Generation“ als kriminelle Vereinigung

Die „Letzte Generation“ beschäftigt weiterhin auch die Justiz. Das Landgericht München I hat in einer rechtskräftigen Entscheidung die Klimaschutzgruppe als kriminelle Vereinigung eingestuft. Der Zweck und die Tätigkeit der Vereinigung seien auf das Begehen von Straftaten ausgerichtet, entschied die Strafschutzkammer des Gerichts in einer am Donnerstag veröffentlichten Entscheidung.

Das Gericht verwies zur Begründung unter anderem auf Blockaden von Straßen und Flughäfen durch die Klimaaktivisten.

Die Durchsuchungsaktionen gegen Mitglieder der „Letzten Generation“ im Mai dieses Jahres waren dabei zu einem ganz überwiegenden Teil rechtmäßig.

Die Staatsschutzkammer des Landgerichts München I verwarf zehn Beschwerden von Beschuldigten und Dritten komplett als unbegründet, nur einer Beschwerde wurde teilweise stattgegeben, wie das Oberlandesgericht München am Donnerstag mitteilte.

Die Beschlüsse zur Durchsuchung und Beschlagnahmung seien auch verhältnismäßig gewesen. Nur die Beschlagnahme von einzelnen Gegenständen in einem Beschwerde-Fall sei nicht korrekt gewesen, entschieden die Richter.

Die Generalstaatsanwaltschaft München führt derzeit ein Ermittlungsverfahren gegen mehrere Personen, die sich als Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ betätigt haben sollen.

Den Beschuldigten wird unter anderem die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen, deswegen hatten die Ermittler im Mai Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse beim Amtsgericht München beantragt und genehmigt bekommen.

Nachdem das Amtsgericht München die Beschwerden gegen diese Beschlüsse allesamt verworfen hatte, musste die 2. Strafkammer des Landgerichts München als Staatsschutzkammer über die Beschwerden entscheiden.

Die Staatsschutzkammer bejahte die Voraussetzungen für den Erlass der Durchsuchungsbeschlüsse, denn das Amtsgericht sei zu Recht davon ausgegangen, dass ein Anfangsverdacht für die Bildung einer kriminellen Vereinigung bestehe.

„Letzte Generation“ wesentlich von Straftaten geprägt

Es sei unerheblich, ob die Begehung von Straftaten der Hauptzweck oder nur einer von mehreren Zwecken sei, so das Gericht. Das Erscheinungsbild der „Letzten Generation“ werde jedenfalls wesentlich von Straftaten wie der Nötigung von Verkehrsteilnehmern „insbesondere durch Festkleben“ oder Sachbeschädigungen mitgeprägt, hieß es.

Den Richtern der Münchner Staatsschutzkammer zufolge begründen diese Taten „eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit“.

Straftaten seien „kein Mittel der freiheitlichen, demokratischen, rechtsstaatlichen Diskussion, sondern Ausdruck krimineller Energie“ und als solche „juristisch nüchtern zu bewerten“, hieß es: „Moralische Argumente könnten jenseits der Gesetze eine Strafbarkeit weder begründen noch negieren.“

Mit Blick auf die Störung und Blockaden des Betriebs verschiedener Flughäfen und konzertierte Aktionen, um den Durchfluss verschiedener Ölpipelines zu unterbrechen, entschied das Gericht, dass auch nicht von einer Geringfügigkeit der Straftaten auszugehen sei.

Die Entscheidung der Staatsschutzkammer ist endgültig, gegen diese gibt es keine Rechtsmittel mehr, teilte das Oberlandesgericht abschließend mit. (epd/AFP)