Bisher zehn Veranstaltungen geplant Wolfgang Bosbach soll die CDU im Wahlkampf in Ostdeutschland unterstützen

Für ihren Wahlkampf im kommenden Jahr in Ostdeutschland reaktiviert die CDU Wolfgang Bosbach vom eher konservativen Flügel der Partei. Bisher seien zehn Veranstaltungen terminiert, weitere würden folgen, sagte er der Düsseldorfer „Rheinischen Post“.

Im September 2024 wird in Sachsen, Thüringen und Brandenburg gewählt - jeweils liegt die AfD in den Umfragen vorn. Es sei wichtig, dass dort nicht gegen die CDU regiert werden könne, sagte Bosbach. „Ich kämpfe dort aber nicht in erster Linie gegen die AfD, sondern für die CDU.“

Der profilierte Innenpolitiker Bosbach war 2017 aus dem Bundestag ausgeschieden. Nach einem umstrittenen Auftritt mit Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hatte er 2021 angekündigt, nicht mehr für die Union Wahlkampf zu machen. (dpa)