Die italienische Regierung droht am Donnerstag an einer Vertrauensabstimmung zu scheitern. Die an der Koalition von Ministerpräsident Mario Draghi beteiligte 5-Sterne-Bewegung kündigte am späten Mittwochabend an, sie werde sich nicht an dem Votum im Senat beteiligen.

Parteichef und Ex-Ministerpräsident Giuseppe Conte sagte Reportern, die Regierung sollte mehr im Kampf gegen gesellschaftliche Probleme unternehmen.

Zuvor hatten andere Parteien ihren Ausstieg aus der Regierung angekündigt, sollte 5 Sterne die Koalition verlassen.

Eine Reaktion von Draghi lag zunächst nicht vor. Er hatte jüngst erklärt, er werde keine Koalition ohne Teilnahme der 5 Sterne anführen.

Im Juni 2022 verließen Außenminister Luigi Di Maio und etwa ein Viertel der 5-Sterne-Abgeordneten die Partei. (Reuters)