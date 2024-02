Bodo Ramelow über Thüringer Anschlagsserie „Die Gruppe Reuß war nur die Spitze des Eisbergs“

Herr Ramelow, in dieser Woche gab es in Thüringen einen mutmaßlich rechtsextremistischen Brandanschlag auf einen Kommunalpolitiker, Hakenkreuze wurden an Scheiben geschmiert. Der Verfassungsschutz in Thüringen fürchtet weitere Angriffe. Wurde auch Ihre Sicherheit erhöht?

Ich bitte um Respekt, aber ich spreche hier nicht über Sicherheitsfragen für einen Ministerpräsidenten.