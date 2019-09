Die rechtspopulistische AfD liefert sich bei der Landtagswahl in Brandenburg mit der SPD ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz 1. Neben der AfD können besonders die Grünen stark zulegen, die bisher sehr starke Linke muss teils erhebliche Verluste hinnehmen.

Laut der Hochrechnung des ZDF kommt die SPD in Brandenburg nach starken Verlusten auf 26,6 Prozent (2014: 31,9 Prozent), die AfD liegt bei 24,5 Prozent (2014: 12,2), gefolgt von der CDU mit 15,4 Prozent (2014: 23), die Linken liegen bei 10,4 Prozent (2014: 18,6), die Grünen können mit 9,5 Prozent wie die AfD deutlich dazugewinnen (2014: 6,2 Prozent), die FDP steht beim Einzug in den Landtag mit 4,4 Prozent auf der Kippe (2014: 1,5 Prozent). Die Freien Wähler liegen bei 5 Prozent.

In Brandenburg hatten bis 14.00 Uhr 31,2 Prozent der Wähler die Wahllokale aufgesucht. Vor fünf Jahren waren es 22,4 Prozent. Die Wahlberechtigung gilt - anders als in Sachsen, wo am Sonntag ebenfalls gewählt wird - ab 16 Jahren.

Damit hat die rot-rote Koalition von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) keine Mehrheit mehr. Dennoch kann Woidke hoffen, weiter zu regieren - sofern er dafür mindestens einen weiteren Partner findet: In den Fokus rücken hier die Grünen, die ihren Höhenflug fortsetzen können, wenn auch nicht so stark, wie von einigen Demoskopen vor der Wahl vermutet.

Die Ergebnisse gelten auch als Ausdruck einer erheblichen Frustration über Strukturbrüche, Abwanderungen, Absterben gesellschaftlicher Strukturen und fehlende Anerkennung von Lebensleistungen. Die Bundespolitik hatte laut Umfragen einen großen Einfluss auf das Wahlergebnis. Die einschneidenden Ergebnisse in Brandenburg dürften die große Koalition von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) noch stärkeren Fliehkräften aussetzen.

Allerdings wird eine Entscheidung über ein vorzeitiges Ende erst im Dezember erwartet, wenn beim Bundesparteitag der SPD feststeht, wer künftig die Partei führen soll und ob man in der Koalition bleiben will.

Für Schlagzeilen kurz vor der Wahl sorgte besonders Brandenburgs AfD-Spitzenkandidat Andreas Kalbitz - er musste seine Teilnahme an einer rechtsextremen Demonstration im Jahr 2007 einräumen. Woidke attackierte Kalbitz daraufhin: „Er war immer ein Rechtsextremist und steckt tief im braunen Sumpf“.

Die anderen Parteien kritisierten scharf, dass Kalbitz, ein gebürtiger Bayer, und seine AfD immer wieder versuchten, Parolen der friedlichen Revolution von 1989, wie „Wir sind Das Volk“ für sich zu instrumentalisieren. Zudem hatte Kalbitz mit dem Konterfei von Willy Brandt und dem Zusatz „Mehr Demokratie wagen“ geworben.