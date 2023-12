„Brauchen nicht Kompromisse, sondern rote Linien“ Der Frust bei den Grünen über die Migrationspolitik wächst

Am Tag nach seinem Austritt bei den Grünen klingt Tareq Alaows am Telefon geknickt. „Das trifft mich ins Herz“, sagt er über seine Entscheidung. Wie fünf weitere Grünen-Mitglieder mit Fluchtgeschichte hat er beschlossen, die Partei zu verlassen. „Wir sehen uns dazu gezwungen. Wir wurden von der Grünen-Spitze komplett ignoriert.“

Es ist gerade einmal zwei Jahre her, da wollte Alaows noch für die Grünen in den Bundestag. Sieben Jahre nach seiner Flucht über die Balkanroute bis ins Ruhrgebiet hatte er vor, als erster Geflüchteter aus Syrien ins Parlament einzuziehen. „Ich will die Stimme aller Geflüchteten sein“, sagte er damals, zog seine Kandidatur wegen Bedrohungen gegen sich und seine Familie jedoch zurück.

Nun zieht sich Alaows aus der Partei zurück, genau wie zum Beispiel Nouri Kharouf, der Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft für Asyl und Flucht in Baden-Württemberg. „Die Haltung der Partei zur aktuellen Asyl- und Migrationspolitik steht im deutlichen Widerspruch zu Menschenrechten und dem Solidaritätsprinzip“, heißt es in einem gemeinsamen Schreiben an Vizekanzler Robert Habeck, Außenministerin Annalena Baerbock sowie die Vorsitzenden von Partei und Fraktion.

Ein offener Brief kritisiert die Parteispitze

Am Telefon berichtet Alaows, dass er schon länger über einen Austritt nachgedacht hat. Der konkrete Auslöser war nun aber die Einigung der Ampelkoalition auf ein verschärftes Abschiebegesetz und die EU-Einigung für ein gemeinsames europäisches Asylsystem (GEAS), das unter anderem die Registrierung und Prüfung eines Asylantrags in Lagern an der EU-Außengrenze vorsieht.

Es sollte uns nicht nur traurig, sondern auch nachdenklich stimmen. Jamila Schäfer, Grünen-Abgeordnete, über den Austritt der sechs Mitglieder.

„Das ist eine menschenverachtende Politik“, sagt Alaows. Unschuldige Menschen, auch Kinder, würden in haftähnliche Lager eingesperrt. „Wenn wir Menschenrechte auf der Flucht abschaffen, kommen nicht weniger Menschen, aber das Leid wird erhöht.“ Eine andere Partei kommt für Alaows momentan nicht infrage, er wolle nun vor allem auf die Kraft der Zivilgesellschaft setzen, sagt der flüchtlingspolitische Sprecher der Organisation Pro Asyl.

Bei den Grünen bedauern öffentlich zahlreiche Abgeordnete den Austritt. „Das ist eine traurige Nachricht“, schreibt etwa der Vorsitzende der deutschen Grünen im Europaparlament, Rasmus Andresen, bei X. Die Grünen-Fraktion werde GEAS ablehnen. Auch die frühere stellvertretende Grünen-Vorsitzende Jamila Schäfer äußerte ihr Bedauern: „Es sollte uns nicht nur traurig, sondern auch nachdenklich stimmen.“

Der migrationspolitische Kurs der Grünen sorgt seit Monaten für innerparteilichen Streit. Auf dem Bundesparteitag in Karlsruhe konnten die Parteispitze, Habeck und Baerbock nur mit großer Mühe den Beschluss eines Antrags der Grünen Jugend verhindern, der weitere Asylrechtsverschärfungen verbieten wollte.

Den Dissenz konnte man mit einem Formelkompromiss jedoch nicht befrieden. In einem offenen Brief an die Parteispitze kritisieren rund 300 Grünen-Mitglieder aktuell die GEAS-Einigung. „Drastische Zugeständnisse führen nicht zu einem Ende des Verschärfungsdiskurses, sondern sind der Rückenwind für jene, die den Flüchtlingsschutz in Europa gänzlich abschaffen wollen“, heißt es darin. Die Mitglieder sehen die Glaubwürdigkeit der Grünen am Scheideweg.

Bei den Linken beobachtet man den Kurswechsel der Grünen genau. „Dass die Grünen bei Fragen wie Migration und Klimapolitik komplett umkippen ist dramatisch. Lützerath und jetzt die Asylrechtsreform zeigen, dass auf die Grünen leider keiner Verlass ist“, sagte Linken-Chefin Janine Wissler dem Tagesspiegel. Ihre Partei werde weiterhin das Recht auf Asyl verteidigen.

Doch die Unterzeichner des Briefes hoffen auf ein Umdenken der Grünen-Spitze. Sie kritisieren, dass sich die Parteispitze mit der GEAS-Einigung nicht an die Parteitagsbeschlüsse halte. So würden auch Kinder in die Grenzverfahren kommen, zudem hätten Klagen den eine Rückführung keine aufschiebende Wirkung. „Es ist absolut unverständlich, dass die Bundesregierung und damit die grünen Regierungsmitglieder einer Europäischen Asylreform zustimmen“, kritisieren die Unterzeichner.

Ähnlich äußert sich auch Tareq Alaows. Die Grünen hätten sich dem Druck der Rechtspopulisten entgegenstemmen sollen, findet er. „Wir brauchen nicht immer nur Kompromisse, sondern auch rote Linien.“