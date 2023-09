Abrechnung mit der Ampel Schönrednerei, Spott und ein Foulspiel – so lief die Generaldebatte

Unerwarteter Vorstoß: Scholz wendet sich in seiner Rede direkt an Merz: „Wir brauchen eine nationale Kraftanstrengung – lassen Sie uns unsere Kräfte bündeln.“ Er schlägt Ländern, Kommunen und CDU/CSU-Opposition eine gemeinsame Initiative zur Modernisierung des Landes vor, einen „Deutschland-Pakt“, wie er sagt. „Viele im Land warten geradezu sehnsüchtig auf diesen Schulterschluss.“

Der Pakt solle Planungen beschleunigen, das Wachstum stärken, die Verwaltung digitalisieren und irreguläre Migration begrenzen. Zur aktuellen Lage im Land sagte der Kanzler: „Das geht so nicht weiter!“ Die Bürger seien „diesen Stillstand leid – und ich bin es auch“.

Konter: CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt schlägt Scholz einen „Deutschlandpakt“ in der Migrationspolitik vor: Mehr Grenzkontrollen, die Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer, Sach- statt Geldleistungen für Asylbewerber, schnellere Abschiebungen. Beatrix von Storch von der AfD entgegnete daraufhin, dies hätte die Union in ihrer Regierungszeit bereits alles beschließen können.

Uralte Geschichten: Scholz habe als SPD-Generalsekretär im Jahr 2002 von der „Lufthoheit über den Kinderbetten gesprochen, die die SPD erreichen müsse“, sagt Merz. Wirklich lange her. Doch Merz hebt Scholz von vor über 20 Jahren ins Heute: „Sie sind auf diesem Weg ein ganzes Stück vorangekommen.“

Auf gute Zusammenarbeit, Christian Lindner! Freidrich Merz (CDU) in der Debatte

Originelle Pointen: Die waren Mangelware in dieser Debatte.

Ätzender Spott: Merz bemerkt zu Beginn der Debatte, dass Finanzminister Christian Lindner (FDP) fehle. Später wird er eintreffen. Am Dienstag habe Lindner von einem „großen Eisberg“ gesprochen, auf den Deutschland zusteuere, sagt Merz. Lindner wolle, dass die Bundesregierung ihren Kurs ändere.

Während Lindners „Eisbergrede“ hätten drei grüne Minister (Baerbock, Habeck, Özdemir) „demonstrativ die Regierungsbank verlassen“. Lindner habe damit, so Merz, deutlich gemacht, dass es nunmehr zwei Oppositionsführer in Deutschland gebe – einen in der Regierung und einen im Parlament. „Auf gute Zusammenarbeit, Christian Lindner“, rief Merz.

Öffnen Sie, wenn Sie wieder können, beide Augen. Timo Chrupalla (AfD) zu Kanzler Scholz

Bayern und Hessen wählen in knapp fünf Wochen Gespannt, teilweise nervös blicken die Parteien auf die nächsten Landtagswahlen. Am 8. Oktober wählen Bayern und Hessen ihre Landtage neu, die Plakate hängen bereits, die Briefwahl ist angelaufen. Den Ampel-Parteien drohen Niederlagen. In Bayern will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) seine Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen. Die Freien Wähler unter Hubert Aiwanger gewannen in der letzten Umfrage an Zuspruch. In Bayern ist kein realer Herausforderer Söders in Sicht. Die SPD ist seit über 60 Jahren in der Opposition, die Grünen haben in Bayern noch nie regiert. In Hessen will Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) im Amt bleiben. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Grünen-Fraktionschef Tarek Al-Wazir treten gegen ihn an. Die CDU liegt aber klar vorn. Bisher regiert Rhein mit den Grünen. Nach aktuellen Zahlen wäre auch eine CDU-SPD-Koalition möglich. Hessen galt einst als SPD-Stammland. Doch seit 1999 stellt die CDU hier den Ministerpräsidenten.

Foulspiel: „Öffnen Sie, wenn Sie wieder können, beide Augen“, ruft der AfD-Vorsitzende Timo Chrupalla Kanzler Scholz zu, in Anspielung auf dessen Augenbinde. Das kllingt so, als trage Scholz die Augenbinde aus Lust und Laune, nicht infolge einer Verletzung durch einen Sturz.

Schönrederei: „Erstmals seit Jahren steigt die Kaufkraft“, sagt Scholz. Er verweist auf höhere Reallöhne, unter anderem „ein Erfolg des Mindestlohns“. Über die enorme Inflation, gerade bei den Lebensmittelpreisen, redet der Kanzler nicht.

„Tun Sie etwas gegen die Enteignung der kleinen Leute“, forderte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt später. Und: „Senken Sie die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel!“ Immerhin: Anders als neulich noch beschwört Scholz kein baldiges „Wirtschaftswunder“ mehr.

Geschichtsverzerrung Eins: „Sie leben in einer Scheinwelt! Das hat Züge von den letzten Tagen der Volkskammer der DDR!“ hält Chrupalla der Koalition vor. Doch Moment einmal: In den letzten Tagen der DDR-Volkskammer war diese (am 18. März 1990) frei gewählt.

In dieser Phase beschloss sie unter anderem die Einführung der D-Mark in der DDR und den Beitritt zum Geltungsbereich des Grundgesetzes, sprich die Einheit. Will der Sachse Chrupalla daran mäkeln? Wahrscheinlicher ist: Chrupalla meinte die Volkskammer vor ihrer freien Wahl, will also die führenden Köpfe der Koalition mit dem Scheinparlament der DDR gleichsetzen. Absurd.

Geschichtsverzerrung Zwei: Linken-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali vergleicht die Politik der Bundesregierung mit der Sparpolitik Heinrich Brünings in der Weimarer Republik. Unfassbar!

Ordnungsruf: Den bekommt Stefan Brandner (AfD), für den beleidigenden Zwischenruf: „Herr Dobrindt, Sie sind eine Pfeife!“

Bester Redner: Friedrich Merz, mit Abstand.

Sachlichster Redner: SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Wenig polemisch. Nur sprach er zwischendurch von „medialen Krankheiten“? Was soll das sein?

Heuchelei: „Zu viel ist auf die lange Bank geschoben worden“ sagt Scholz. Er verweist darauf, in der Infrastruktur bei Straße und Schiene sei „auf Verschleiß gefahren“ und die Bahn „kaputtgespart“ worden. Aber wer hat denn in den letzten Jahren regiert? In 21 von 25 Jahren war die SPD an der Bundesregierung beteiligt, hat sie sieben Jahre lang davon geführt.

Wollte die SPD nicht zeitweise gar die Bahn privatisieren, was zu deren Verschleiß-Kurs führte? Scholz beklagt gar, Höhepunkte der Heuchelei und die einstige „Vernachlässigung der Bundeswehr“. Das Sparprogramm für die Bundeswehr habe eine Koalition „unter CDU-Führung“ vorgenommen. „Don’t forget! Never forget!“ ruft Scholz gespielt empört in den Saal. Doch war das Sparen bei der Bundeswehr nicht ganz im Sinne des damaligen Finanzministers Scholz? Hat nicht die SPD, vor allem Sigmar Gabriel und Martin Schulz, gegen das Zwei-Prozent-Ziel gewettert? Und hat nicht Olaf Scholz dazu konsequent geschwiegen?

Unsouverän: Während Scholz immerhin kurz Selbstkritik betreibt („die Regierungsparteien haben in den letzten Monaten zu viel gestritten“), lässt Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge nicht einen Hauch von Selbstkritik erkennen. Trotz des Debakels um Robert Habecks Heizungsgesetz und die erfolglose Blockade-Politik von Familienministerin Lisa Paus (Grüne). Dröge konzentriert sich in ihrer Rede auf Attacken gegen Merz.

Intensivster Applaus: Der kam nach der Rede von Scholz. Anfangs applaudieren die drei Regierungsfraktionen SPD, Grüne, FDP. Erst lässt bei der FDP der Beifall nach, dann bei den Grünen. Die Kanzlerpartei SPD hält, etwas arg demonstrativ, am längsten durch.

Dass wir das noch erleben dürfen: Mit Amira Mohamed Ali lobt eine Linken-Fraktionschefin die USA, als einzige in der Debatte. Sie würdigt Joe Bidens Einsatz für grüne Technologien, die geringen Energiepreise in den USA. Sie schildert, warum deutsche Unternehmen in den USA investieren. Man reibt sich die Augen. Was ist bloß los mit der Partei Die Linke, für die doch die USA sonst immer zur Achse des Bösen zählte (anders als Russland)?