Bundesweite Bauernproteste Lenkt die Regierung ein?

Die Bauern bleiben wütend. Kanzler Olaf Scholz (SPD) steht in einer Halle in Cottbus, er redet über den Strukturwandel in der Lausitz, da dröhnen von draußen Motorengeräusche und Hupen in die Halle. Zur Eröffnungsfeier eines hochmodernen ICE-Bahnwerks in Cottbus sind nicht nur geladene Gäste gekommen, sondern auch die protestierenden Bauern. Über 50 Traktoren und einige Schlepper stehen vor der Werkhalle.