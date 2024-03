Wie und wo Sie jetzt kiffen dürfen Bundesrat macht den Weg frei für Cannabislegalisierung

Freitagmittag machte der Bundesrat den Weg frei. Die Länderkammer verzichtete darauf, das Cannabisgesetz in den Vermittlungsausschuss zu schicken. Damit wird der Anbau, Besitz und natürlich auch der Konsum der Droge in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen legal. Doch was ist erlaubt und was nicht? Ein Überblick:

Kein Handel und kommerzieller Anbau

Ursprünglich wollte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auch den Verkauf der Droge legalisieren. Dagegen hatte allerdings die EU-Kommission Bedenken. Deshalb bleibt der Handel mit Cannabis verboten.

Entsprechend wird es Deutschland vorerst auch keinen legalen kommerziellen Anbau der Droge geben – außer zur medizinischen Nutzung. Start-ups, die mit der Legalisierung auf ein großes Geschäft gehofft hatten, werden also vorerst ausgebremst.

Legale Joints und bis zu 50 Gramm Besitz

Für private Nutzer bringt Lauterbachs Gesetz hingegen neue Freiheiten. „Ab Inkrafttreten am 1. April 2024 können Erwachsene in Deutschland legal einen Joint rauchen“, teilt das Gesundheitsministerium mit. Cannabis und der Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) werden rechtlich dann nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft.

Entsprechend legalisiert die Bundesregierung auch den Besitz. Erwachsene dürfen ab April bis zu 25 Gramm Cannabis besitzen, in den eigenen vier Wänden sind sogar bis zu 50 Gramm erlaubt.

Drei Pflanzen für jeden Erwachsenen

Drei Pflanzen dürfen Privatpersonen in der eigenen Wohnung großziehen. „Die Anzahl von drei Cannabispflanzen gilt je volljähriger Person eines Haushalts“, präzisiert Lauterbachs Ministerium. In Wohngemeinschaften könnten bald also auch deutlich mehr Pflanzen stehen.

Zum Eigenanbau dürften Interessenten deshalb künftig auch Cannabissamen aus EU-Mitgliedsstaaten kaufen. Das angebaute Cannabis darf jedoch nur zum Eigenkonsum verwendet werden – eine Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt.

Zugang zu Cannabis-Clubs – aber nicht für Touristen

Wer keinen Garten oder Balkon besitzt, muss allerdings nicht seine Wohnung zum Gewächshaus umfunktionieren. Denn Lauterbach macht auch den weg für Anbauvereinigungen frei. Sie dürfen ab dem 1. Juli starten.

In den Cannabis-Clubs dürfen bis zu 500 Mitglieder gemeinsam Hanfpflanzen anbauen – die für den Eigenbedarf nötige Menge. Ein Verkauf oder die Weitergabe sind nicht erlaubt. „Mitglieder einer Anbauvereinigung erhalten höchstens 25 Gramm Cannabis pro Tag und höchstens 50 Gramm Cannabis pro Monat zum Eigenkonsum“, erklärt das Gesundheitsministerium.

Mitglied darf zudem nur werden, wer volljährig ist und seit mindestens sechs Monate in Deutschland lebt. So soll Drogentourismus verhindert werden.

In Großstädten dürften sich Cannabis-Clubs jedoch schwertun, sich zu etablieren. Denn die gemeinsamen Anbauflächen müssen mindestens 200 Meter von Schulen, Spielplätzen und anderen Kinder- und Jugendeinrichtungen entfernt liegen.

Kein THC im Straßenverkehr

Im Straßenverkehr gilt zunächst weiter null Toleranz für THC im Blut. Ende März wird eine Expertenkommission einen Vorschlag für einen höheren Grenzwert machen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat sich bereits gegen einen 0,0-Grenzwert für THC im Straßenverkehr ausgesprochen.

„Das wäre ein Konsumverbot über das Verkehrsrecht. Das will ich nicht“, sagte Wissing am Mittwoch der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Ich kann das aber nicht entscheiden, weil ich kein Mediziner bin“, fügte der Minister hinzu. Die Expertenkommission des Verkehrsministeriums werde „im Frühjahr“ einen THC-Grenzwert festlegen. Dass dieser bei 0,0 liegen werde, sei „unwahrscheinlich“.

Eine weitergehende Freigabe der Droge hat Gesundheitsminister Lauterbach aber noch nicht ganz aufgegeben. In einem zweiten Schritt will er „regionale Modellvorhaben mit kommerziellen Lieferketten“ sprich. In bestimmten Regionen will er probeweise für mehrere Jahre auch den Verkauf und kommerziellen Anbau von Cannabis erlauben. Als Modellvorhaben in Kooperation mit der EU-Kommission. Noch ist das allerdings Zukunftsmusik.