CDU-Außenexperte Kiesewetter „Die Reise von Scholz schwächt Deutschland und stärkt China“

Herr Kiesewetter, Sie waren vor kurzem wieder in der Ukraine. Was braucht das Land in dieser Phase des Krieges?

Die Ukraine steht bei der Energieversorgung unter ungeheurem Druck. Die prekäre Versorgungslage bei Strom und Wärme und die dauernden Drohnenangriffe tyrannisieren die Bevölkerung und könnten weitere Flucht auslösen. Deswegen ist die Lieferung von modernen Flugabwehrsystemen so entscheidend. Deutschland hat das System Iris-T geliefert, worüber alle meine Gesprächspartner dankbar waren. Die Anzahl der Raketen für das System ist aber viel zu gering, die Hälfte der Munition ist bereits verschossen.

Auch an der Front fehlt es weiter an geschütztem Kampfraum. Es ist unverständlich, warum Griechenland von Deutschland sichere Schützenpanzer Marder bekommt und die Ukraine dafür 60 Jahre alte Sowjet-Panzer erhält, die wir mangels Schutz längst aussortiert haben.

Wie kommt das in der Ukraine an?

Deutschland erhebt den Anspruch, Führungsmacht in Europa zu sein. Gleichzeitig hindern wir 13 andere Länder daran, ihre Leopard-II-Kampfpanzer zu liefern. In der Ukraine ist man darüber frustriert. Deutschland vermittelt den Eindruck, dass die Ukraine nicht gewinnen soll – also die besetzten Gebiete zurückerobert und hält. Der Bundeskanzler sagt immer nur, die Ukraine dürfe den Krieg nicht verlieren. Das umfasst die aktuelle Lage, in der die Russen wie Ebbe und Flut nur ein bisschen auf Distanz gehalten werden. Diese Haltung verlängert den Krieg und das Sterben und ermüdet die westeuropäischen Gesellschaften.

Zur Person Roderich Kiesewetter (59) sitzt für die CDU seit 2009 im Deutschen Bundestag. Er ist Oberst bei der Bundeswehr und war von 2011 bis 2016 Präsident des Reservistenverbandes. In der Union gilt er als versierter Außen- und Sicherheitsexperte und ist zudem stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums zur Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes.

Letztlich bedient die deutsche Haltung das russische Narrativ und die russische Strategie, den Krieg in die Länge zu ziehen, die Wirtschaft und zivile Infrastruktur zu zerstören und damit die benötigten Hilfsleitungen zu erhöhen, letztlich soll die westliche Unterstützung für die Ukraine geschwächt werden.

Das Kanzleramt will ein Ausbreiten des Kriegs und eine atomare Zuspitzung verhindern. Daran kann doch nichts falsch sein.

Ich sehe diese Gefahr nicht. Der Bundeskanzler fällt voll auf die russische Angstmacherei herein. Alle Drohungen sind bislang ohne Folgen geblieben: die Beitrittsankündigungen Schwedens und Finnlands in die NATO, schwere Waffenlieferungen aus Frankreich, die Panzerhaubitzen der Deutschen. Putin spielt auf der Klaviatur der Angst und wir wissen nicht, warum Scholz, den Rat von Verteidigungsministerium, Auswärtigem Amt, Grünen und FDP ausblendet. Würden die Waffen geliefert, könnte die Ukraine den Krieg rascher zu ihren Bedingungen beenden.

Wie beurteilen Sie das Verhältnis zwischen dem Kanzler und seiner Außenministerin?

Mein Eindruck ist, dass die Außenministerin an die Leine gelegt wurde. Bis vor wenigen Wochen hat sie sehr klar die Lieferung von Marder und Leopard gefordert. Nun ist es still geworden. Der Bundeskanzler hat irgendwelche Argumente gefunden, um seine Richtlinienkompetenz gegenüber dieser klugen Außenministerin durchzusetzen. Es ist sehr schade, dass jetzt die Abgeordneten Hofreiter und Strack-Zimmermann umso entschlossener argumentieren müssen.

Außenministerin Annalena Baerbock hatte zeitweilig klarer Waffen für die Ukraine gefordert. © Florian Gaertner/photothek.de/dpa

Angesichts der Eskalation mit Russland bemüht sich der Westen wieder um mehr Verbündete in der Welt. Haben Sie den Eindruck, dass Deutschland das gelingt?

Es ist ein Erfolg, dass 143 Nationen in der UN das russische Vorgehen verurteilen. Das darf aber nicht ausblenden, dass die Mehrheit der Weltbevölkerung das völkerrechtswidrige Vorgehen nicht verurteilt. Bislang gelingt dies also weniger, denn ein Großteil der afrikanischen und indopazifischen Staaten ist äußerst skeptisch sind gegenüber der Art und Weise, wie der sogenannte Westen sich auch im Vergleich zu China stellt.

Der Bundeskanzler isoliert uns - selbst in der Runde unserer Verbündeten. Roderich Kiesewetter

Die regelbasierten Staaten haben über Jahrzehnte versäumt, Herzen und Geist der afrikanischen und vieler asiatischen Länder zu gewinnen. Während China dort in Infrastruktur investiert hat, verlangen wir gute Regierungsführung oder den Schutz von Minderheiten und helfen im Zweifel nicht. In diesen Ländern wird jetzt registriert, dass wir der Ukraine nicht das liefern, was sie benötigt. Das ist ein großer Schaden und Glaubwürdigkeitsverlust.

Steht Deutschland allein da?

Der Bundeskanzler isoliert uns – selbst in der Runde unserer Verbündeten. Scholz spricht nur noch mit Paris, ein bisschen mit Washington, kaum mehr mit London, nicht mehr mit Warschau. Das Vertrauen in uns ist erschüttert.

Es irritiert unsere Partner, wenn wir gegen den Rat aus Belgien, den Niederlanden oder Griechenland Teile des Hamburger Hafens oder unsere Chip-Fabriken an chinesische Staatsunternehmen verkaufen oder mit der EU unabgestimmt 200 Milliarden-Pakete für die eigene soziale Sicherheit verkünden.

China ist vielleicht das einzige Land, das noch Einfluss auf Wladimir Putin nehmen kann. Ist es da nicht richtig, dass sich der Bundeskanzler um das Reich der Mitte bemüht?

Für China ist Deutschland ein beliebiges Land. Wir sind für die Chinesen interessant, weil sie hier viel geistiges Wissen abschöpfen können. Dem Bundeskanzler muss bewusst sein, dass der deutschen Industrie in China keine Werkbank gehört. Es wäre viel besser, wenn der Bundeskanzler seine Reisen in die Region – die er in Japan begonnen hat – in Südkorea und Indien fortgesetzt hätte, um dort noch stärker für den regelbasierten Westen zu werben.

Chinas Einfluss auf Russland ist überschaubar. Die Kommunistische Partei beobachtet, wie die Sanktionen auf Russland wirken und härtet seine eigenen Infrastrukturen für die absehbaren Sanktionen vor, die der Westen im Falle eines Angriffs auf Taiwan erlassen wird. Dass es keine Sanktionen gegen die Hong-Kong-Politik gab, hat uns geschwächt. Unsere zunehmende Abhängigkeit zu China hat uns verwundbar gemacht und wird mögliche Sanktionen noch erschweren.

Ist die Reise von Scholz vor diesem Hintergrund ein Fehler?

Die Reise ist sogar schädlich, weil der Bundeskanzler als Eintrittskarte für seinen Besuch deutsche Sicherheitsarchitektur für China transparent macht. Scholz unterliegt weiter der Hybris „Wandel durch Handel“ – dabei wandelt sich nur Deutschland und wird immer abhängiger.

Sie zeigt leider kaum Reflexion, sondern versteift sich darauf, alles richtig gemacht zu haben. Roderich Kieswetter über Angela Merkel

Scholz sollte nicht mit einer Wirtschaftsdelegation nach Peking reisen, sondern einen Gipfel mit der europäischen Wirtschaft organisieren. Wir müssen uns fragen, wie wir uns unabhängiger mit seltenen Erden, IT und anderen Wertschöpfungsketten machen könnten. So ist es eine falsche Reise, die Deutschland schwächt und China stärkt.

16 Jahre hat Angela Merkel fast jährlich China besucht und die Wirtschaftsbeziehungen vertieft. Jetzt kritisiert die Union die Fortsetzung dieser Politik durch einen sozialdemokratischen Kanzler?

Wir müssen gerade bitter unsere Lektionen lernen – auch im Umgang mit der Politik von Angela Merkel. Sie zeigt leider kaum Reflexion, sondern versteift sich darauf, alles richtig gemacht zu haben. Sie hat Politik mit Fokus auf Wirtschaft gepflegt und es versäumt, unsere Beziehungen zu Australien, Indonesien, Japan, den Philippinen oder Südkorea zu verbessern.

Es war auch die schwarz-gelbe Regierung unter Merkel, die Indien in eine weitere Abhängigkeit von Russland gebracht hat. Auch der Bau von Nord Stream 2 oder das Zulassen des chinesischen Konzerns Huawei beim Ausbau von 5G waren Fehler. Wir Außen- und Sicherheitspolitiker in der Union wurden damals nicht gehört. Im Zweifel hat sich Merkel immer auf die Seite der Wirtschaftspolitik gestellt.

Sie kratzen am Erbe Merkels.

Es gibt Narrative, die früher richtig waren, von Angela Merkel aber wider besseren Wissens bedient wurden. Beispielsweise die Aussage, wir seien von Freunden und Partnern umgeben, war schon seit dem Zerfall von Syrien und Libyen 2011 falsch. Denn damit waren unsere Partner in Italien und Griechenland nicht mehr von Freunden umgeben. Dieses Narrativ hat dazu geführt, dass wir unsere Armee faktisch demilitarisiert haben und unser Geld in den sozialen Zusammenhalt und soziale Sicherheit gesteckt haben.

Das ging nur durch billige Sicherheit aus den USA, billiger Energie aus Russland und billigen Wertschöpfungsketten aus China. Billig, aber nicht preiswert, wie wir jetzt merken. Die dritte Lebenslüge war Wandel durch Handel. Jetzt stehen wir vor einem Scherbenhaufen unserer Narrative und werden zum Umdenken gezwungen – nur im Kanzleramt hat man das noch nicht erkannt.

