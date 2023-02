CDU-Erfolg in Berlin Eine Blaupause für Friedrich Merz ist das nicht

Aufatmen kann im Bund vor allem Friedrich Merz. Dass die CDU in Berlin seit 24 Jahren mal wieder klar stärkste Kraft wird, hat mit dem CDU-Chef zwar nicht allzu viel zu tun, aber dennoch wird er es auch als Erfolg für sich verbuchen. Die CDU könne doch Großstadt, wird es heißen. Sie könne auch in einer tendenziell eher linken Stadt punkten. Und sie müsse sich dafür nicht mal verbiegen.

Das ist alles sicher nicht falsch, täuscht aber über den vermutlich wichtigsten Grund für den Wahlerfolg hinweg. Die CDU hat in Berlin als Protestpartei Erfolg gehabt. Protest gegen die Streitigkeiten zwischen SPD, Grünen und Linken. Protest gegen eine seit Jahren nicht richtig funktionierende Stadt. Und Protest auch gegen eine Art kulturelle Dominanz der Innenstadt mit ihren Themen und den Außenbezirken.

Die CDU im Bund sollte aber aufpassen, aus diesem Wahlerfolg nicht die falschen Schlüsse zu ziehen. Denn nur auf die Schwäche der anderen zu setzen, ist keine langfristige Strategie. Ohne klaren Kurs, konsequente Oppositionspolitik und eigenem Profil wird man es im Bund nicht schaffen. Was die CDU in Berlin hinbekommen hat, war Ruhe im eigenen Laden. Etwas, dass für die CDU auch essenziell sein wird im Bund.

Nur sind da die Hürden mit Blick auf die Widersacher von Merz im Norden, Westen und Süden der Republik ungleich größer. Und klar ist auch, die wahren Herausforderungen für die CDU kommen erst im Herbst mit den Wahlen in Hessen und Bayern. Denn dort hat man, anders als in Berlin, etwas zu verlieren.

Verloren haben die Ampel-Parteien in Berlin. Die SPD verliert ihre Nummer-Eins-Position, und die Grünen tun sich wieder einmal schwer. Und das in einer Stadt, die eigentlich wie geschaffen ist für die Kernbotschaften der Partei. Jung, urban und nicht so sehr auf das Auto angewiesen.

Müssen sich die Grünen am Ende doch Richtung CDU bewegen?

Aber so wie es im Bund den Gegensatz zwischen Stadt und Land gibt, so gibt es das in Berlin auch zwischen der Innenstadt und den Außenbezirken. Und hier konnten die Grünen kein richtiges Angebot liefern.

Wie derb die Niederlage für SPD und/oder Grüne werden wird, muss der weitere Verlauf des Abends zeigen. Wer landet auf Platz zwei? Wie groß wird der Abstand sein zur CDU? Müssen sich die Grünen am Ende doch Richtung CDU bewegen? All das wird am Ende darüber entscheiden, wie gravierend die Einschnitte für die beiden Parteien sein werden.

Fakt ist aber, dass innerkoalitionärter Streit für niemanden gut ist. Das wiederum sollte eine Warnung für die Ampel sein – besonders für die FDP. Denn Rot-Grün-Rot wurde auch abgestraft für ihr permanentes Gegeneinander.

Die Liberalen im Bund haben auch das Zeug zum Partycrasher, wenn sie sich weiterhin eher als Opposition in der Regierung begreifen. Und sollte die FDP in Berlin den Einzug ins Abgeordnetenhaus nicht schaffen, kann es passieren, dass die Liberalen im Bund weiter auf Profilierung in der Ampel setzen – und das bedeutet am Ende weiter Streit. Von den Wählerinnen und Wählern, das zeigt Berlin, wird diese Art des Polit-Streits aber nicht goutiert.

