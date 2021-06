Der neu gewählte Vorsitzende der konservativen Werte-Union Max Otte steht wegen seiner Nähe zur AfD stark in der Kritik. Nun stellt sich heraus, dass einer seiner drei Stellvertreter, Klaus Dageförde, der rechten Szene nahezustehen scheint.

Neben seinem Posten bei der Werte-Union hat dieser noch ein weiteres Amt inne: Dageförde ist Vizevorsitzender des Vereins „Bürgerlich-Freiheitlicher Aufbruch e.V. i.G.“, dem auch der Berater Moritz Hunzinger und der aus der AfD ausgetretene Bundestagsabgeordnete Mario Mieruch angehören.

Intention des Vereins ist es, „das bürgerliche Lager zusammenzuführen und zu einen, statt weiter zu zersplittern“. Er wirft CDU und FDP vor, sie würden sich „lieber einem grassierenden, links-grünen Zeitgeist anbiedern, als solide, problemlösende Maßnahmen zu erarbeiten und für diese um politische Zustimmung zu werben“. Vom Höcke-Flügel der AfD grenzen sie sich ab.

In der Vergangenheit stand Dageförde politisch jedoch deutlich weiter rechts außen als heute. Wie das RedaktionsNetzwerk Deutschland berichtet, nannte er sich laut Gerichtsakten „Kameradschaftsführer Bamberg“, und „Beauftragter für den Gau Bayern“ mit der Aufgabenwahrnehmung eines „Gausekretärs“.

Gegen Vize-Vorsitzenden der Werte-Union wurde ermittelt

So steht es in der Anklageschrift des Landgerichts Stuttgart, das einer Reihe von rechtsextremen Angeklagten ab 1990 den Prozess machte. Die Neonazis waren angeklagt, die seit 1984 verbotene Organisation „Aktionsfront Nationaler Sozialisten/Nationale Aktivisten“ (ANS/NA) des verstorbenen Michael Kühnen in Form der „Bewegung“ weitergeführt zu haben.

Über Jahre hinweg wurde der Prozess verschleppt und die Taten schließlich mit Bewährungsstrafen geahndet. Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland erklärte Dageförde, dass die Anklage gegen ihn schon im Vorfeld des Prozesses fallen gelassen worden sei. Darüber hinaus sei er auch kein „Kameradschaftsführer Bamberg“ gewesen, sondern habe lediglich „zeitweise bis 1988/89 verschiedene Tätigkeiten in diesen rechten Lager unterstützt“.

Er will sich jedoch bereits Ende der 80er Jahre „von diesem kompletten Netzwerk überzeugt und geläutert distanziert“ haben. Als Jobcoach betreue er heute viele Menschen mit Migrationshintergrund und warne stets vor Rechtsextremismus..

Dageförde habe „im Rahmen seines Reifeprozesses vieles ausprobiert und dies über die letzten 30 Jahre hinweg sehr bedauert.“ Vor der Wahl zum Vizevorsitzenden der Werte-Union habe er auf seine „Tätigkeit vor 30 Jahren in dem nationalen Lager und Kreis hingewiesen“, zu dem er seitdem keine Kontakte mehr pflege. Allerdings war Dageförde trotz seiner Distanzierung von der rechten Szene im Jahr 2001 noch einmal aktenkundig geworden: Im Umfeld der „Kameradschaft Hannover-Celle“.

CDU-Politiker fordern Unvereinbarkeitsbeschluss für Werte-Union-Mitglieder

Werteunion-Chef Max Otte erklärte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland, Klaus Dageförde erst vor kurzem kennengelernt und auch mit ihm über dessen politische Vergangenheit gesprochen zu haben. Nun schlagen immer mehr Mitglieder der Union Alarm:

„Die CDU sollte auf ihrem nächsten Bundesparteitag einen Unvereinbarkeitsbeschluss für Mitglieder der Werte-Union verabschieden“, sagte Uwe Schummer, Chef der Arbeitnehmergruppe der Unionsfraktion, dem „Spiegel“.

Ähnlich äußerte sich der Europa-Abgeordnete Dennis Radtke. „Ich fände das sehr gut, wenn die CDU auf ihrem nächsten Bundesparteitag nachziehen würde mit einem Beschluss, der die Unvereinbarkeit zu einer Mitgliedschaft in der Werte-Union feststellt.“

Radtke bezieht sich dabei auf einen entsprechenden Beschluss des CDA-Bundesvorstands aus dem September 2018. Die Arbeitnehmervereinigung der Unionsparteien hatte sich darin deutlich von der Werte-Union abgegrenzt. Der Unions-Vorsitzende Armin Laschet hatte sich zuletzt deutlich von der Werteunion und ihrem Vorsitzenden Otte distanziert, ein Parteiausschlussverfahren jedoch ausgeschlossen. (Tsp)