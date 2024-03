CDU wählt Vizeparteichefs Die traute Einigkeit hängt an Niedersachsen

Wenn sich Anfang Mai die Vertreter der CDU in einem Berliner Kongresszentrum treffen, um bei ihrem Super-Parteitag das neue Grundsatzprogramm zu beschließen und sich auf die anstehenden Wahlen vorzubereiten, sollen diese drei Tage im Zeichen der Einigkeit stehen. Und zwar im besten Fall nicht nur, weil zum Abschluss wie üblich in der Nationalhymne von Einigkeit und Recht und Freiheit gesungen wird.

Nein, die Christdemokraten wollen zeigen, dass sie sortiert und regierungsbereit sind und natürlich als Volkspartei ganz nah am Puls der Wähler. Da passt es gar nicht, dass ausgerechnet am ersten Tag turnusmäßig Wahlen anstehen. Denn um die Posten gibt es Zoff.

Streng genommen wird nur ein Platz frei: Carsten Linnemann, der seit Juli 2023 kommissarisch das Amt des Generalsekretärs ausführt, will seinen Posten als stellvertretender Parteivorsitzender aufgeben, sobald er offiziell im Amt bestätigt wird. Bisher gibt es fünf Stellvertreter und -vertreterinnen für CDU-Parteichef Friedrich Merz.

An dieser Zahl soll – so hört man es aus der Parteispitze – auch nicht gerüttelt werden. Bei der Wahl im Mai müssen sich die vier Amtierenden zur Wiederwahl stellen und Linnemanns Platz aufgefüllt werden.

Carsten Linnemann will sich offiziell zum Generalsekretär der CDU wählen lassen und gibt dafür seinen Platz als stellvertretender Parteichef auf. © imago/Metodi Popow/IMAGO/M. Popow

Die Bundestagsabgeordnete Silvia Breher aus Niedersachsen, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der Klimaschutzexperte Andreas Jung und Kultusministerin Karin Prien aus Schleswig-Holstein sind bisher als stellvertretende Parteivizevorsitzende aktiv. Die vier wollen nach Informationen des Tagesspiegels auch wiedergewählt werden.

Jetzt sind allerdings noch drei weitere prominente CDU-Mitglieder im Gespräch: Ines Claus aus Hessen, die bundesweit die einzige Fraktionsvorsitzende der CDU ist. Außerdem die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) Gitta Connemann aus Niedersachsen und Karl-Josef Laumann, Sozialminister aus Nordrhein-Westfalen.

Die Parteizentrale will den Kandidatenstrom organisieren

Offiziell nominiert sind bisher nur Jung, Laumann und Kretschmer. Jung hat sich die Unterstützung der 151 Delegierten des zweitgrößten CDU-Landesverbands Baden-Württemberg gesichert, Laumann wird vom Sozialflügel der CDU gestärkt und Kretschmer, der sich im September bei der Landtagswahl gegen die AfD behaupten muss, wurde Ende Februar auf einer Sitzung seines Landesvorstands nominiert.

Die anderen Landesverbände müssen jetzt Dampf machen, denn Generalsekretär Linnemann hat ihnen eine Frist gesetzt: Bis zum 8. April sollen sich sämtliche Kandidaten melden. „Zur Erleichterung der Wahlvorbereitungen“, schreibt er in einem Brief, der am 7. März an die Landesverbände und parteinahen Vereinigungen ging. Möglicherweise auch, um das Bewerberfeld vor dem Parteitag zu sortieren, und somit Kampfkandidaturen zu vermeiden.

Denn die CDU hat erst im Vorjahr erlebt, wie eine Personaldebatte die Inszenierung verhageln kann. Damals wurde in der Parteizentrale alles aufgefahren, um das Kinderzukunftspaket vorzustellen. Zeitgleich erschien ein Zeitungsbeitrag von Hendrik Wüst, in dem der NRW-Ministerpräsident Parteichef Merz angriff. So waren nicht die familienpolitischen Ideen der Partei das Gespräch des Tages, sondern das Duell der CDU-Männer.

Diesmal wäre voller Fokus auf das Grundsatzprogramm gefragt, wenn nicht die Niedersachsen die Schau stehlen. Der drittgrößte Landesverband stellt bisher mit Silvia Breher eine Vizevorsitzende, der ehemalige Landesvorsitzende Bernd Althusmann gehört ebenfalls dem Präsidium an. Er gibt seinen Platz voraussichtlich an den Nachfolger Sebastian Lechner. Weil aber die MIT-Vorsitzende Connemann – ebenfalls Niedersachsen – vom Bundesvorstand der Wirtschaftsunion aufgefordert wurde, auch zu kandidieren, herrscht Überschuss.

Hessen macht Druck und will in die Parteispitze

Trotzdem hat der Landesverband die Ruhe weg, wie CDU-Vize Breher dem Tagesspiegel bestätigt: „Die CDU Niedersachsen wird ihre Kandidatinnen und Kandidaten für den CDU-Bundesvorstand am 12. April nominieren.“ Bis dahin steht aus den anderen Landesverbänden längst fest, wen sie am Parteitag ins Rennen schicken.

Volker Bouffier war der letzte Hesse in der Parteispitze der CDU. Er hatte 2021 erklärt, nicht wieder als Vizevorsitzender zu kandidieren. © picture alliance / Wolfgang Kumm/dpa

Die Hessen wollen nach Informationen des Tagesspiegels nach an diesem Freitag nominieren und diesmal mit breiterer Brust auftreten. Zurzeit wird die CDU Hessen durch Ines Claus im Präsidium vertreten. Teil des engsten Führungskreises ist der Landesverband damit nicht, seit Ex-Ministerpräsident Volker Bouffier bei den Wahlen im Januar 2022 Andreas Jung den Vortritt gelassen hatte.

Spätestens seit dem Kantersieg bei der Landtagswahl gilt das als inakzeptabler Zustand. Der Landesverband macht Druck und Claus hätte Parteichef Merz auf ihrer Seite, der Sympathien für ihre Kandidatur geäußert haben soll. Käme es zur Kampfkandidatur, könnte die Hessin einer anderen Frau den Platz wegnehmen.

Wir sind in den letzten zwei Jahren erkennbar gut damit gefahren und als Volkspartei breit aufzustellen. Karin Prien, CDU-Vize, über die Macht verschiedener Strömungen in der Partei

Es könnte zum Beispiel Karin Prien treffen. Sie hatte den Parteichef für seine Aussagen zum Umgang mit der AfD im Sommer 2023 heftig kritisiert und steht für eine Strömung der Partei als Merz. Obwohl sie aus dem kleinen Schleswig-Holstein stammt, ist ihr Rückhalt in den bildungsbürgerlichen Kreisen der Partei ungebrochen. „Wir sind in den letzten zwei Jahren erkennbar gut damit gefahren und als Volkspartei breit aufzustellen“, sagte die Ministerin dem Tagesspiegel. Der nördlichste Landesverband nominiert in der Karwoche.

Sieben mögliche Kandidaten sind also bekannt, laut Statut kann auf dem Parteitag selbst noch ein Überraschungskandidat seinen Hut in den Ring werfen. Deshalb fordern zahlreiche prominente Mitglieder im Gespräch mit dem Tagesspiegel, die Parteispitze möge nicht regungslos zuschauen, bis das Machtgerangel im Mai auf offener Bühne ausgetragen wird.

Im Adenauer-Haus will man sich auf Nachfrage nicht dazu äußern. Bei Generalsekretär Linnemann und CDU-Chef Merz glühen dem Vernehmen nach aber die Telefonleitungen. Mit Erfolg, wie es aussieht: Eine Niedersächsin würde sich auch mit einer herausgehobenen Stellung in einer Kommission zum Wahlprogramm zufriedengeben. Schließlich wollen sie ihre Delegierten am frühen Nachmittag des 8. Mai mit Einigkeitsbotschaft und Grundsatzprogramm im Gepäck in vier Wochen intensiven Wahlkampf schicken.