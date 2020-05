Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin, ist seit Beginn der Corona-Pandemie ein einflussreicher Berater im Bezug auf die Bekämpfung des Coronavirus - und hat sich in diesem Zusammenhang gelegentlich auch kritisch über die Berichterstattung der Presse geäußert.

Im jüngsten Fall ärgert sich Drosten über eine Anfrage der "Bild"-Zeitung, die ein Redakteur der Zeitung Drosten am Montag stellte. Auf Twitter postete der Virologe einen Screenshot der Mail-Anfrage und kommentierte diese. Heikel: Der Screenshot enthielt auch die persönlichen Daten des Redakteurs. Deshalb löschte Drosten seinen Tweet kurze Zeit später, um die persönlichen Daten des Redakteurs zu entfernen. Er veröffentlichte dann seinen Ursprungstweet nochmal, diesmal ohne die persönlichen Daten.

In dem ursprünglichen Tweet schreibt Drosten:

"Interessant: die Bild plant eine tendenziöse Berichterstattung über unsere Vorpublikation zu Viruslasten und bemüht dabei Zitatfetzen von Wissenschaftlern ohne Zusammenhang", schreibt Drosten dort. "Ich soll innerhalb von einer Stunde Stellung nehmen. Ich habe Besseres zu tun."

Problematisch und unüblich an der Anfrage ist, dass sie Drosten nur eine Stunde Reaktionszeit einräumt.

In der Anfrage schreibt der Redakteur, man wolle über die Kritik mehrerer Wissenschaftler an einer Studie des Instituts für Virologie an der Charité berichten, in der untersucht wurde, ob Kinder so ansteckend seien wie Erwachsene. Drosten hatte unter Bezug auf die Studie behauptet, es gebe keinen signifikanten Unterschied bei der Viruslast von Kindern und Erwachsenen.

In der Anfrage an Drosten werden mehrere Zitate von Forschern aufgelistet, zu denen Drosten dann Stellung beziehen soll - die "Zitatfetzen", wie Drosten in seinem Tweet schreibt. Im Anschluss stellt der Redakteur Fragen, die sich auf die Aussagekraft der Studie und die Kritik an der Studie beziehen.

Im Abstract der Studie hieß es deshalb: "Basierend auf diesen Resultaten haben wir Vorbehalte gegen die unbegrenzte Wiedereröffnung von Schulen und Kindergärten in der derzeitigen Situation. Kinder könnten genauso ansteckend sein, wie Erwachsene."

"Bild" veröffentlicht kritischen Artikel über Drosten

Kurze Zeit nachdem Drosten die "Bild"-Zeitung auf Twitter öffentlich anging, veröffentlichte das Blatt am Montagnachmittag einen Artikel mit der Überschrift "Drosten-Studie über ansteckende Kinder grob falsch" und fragt: "Wie lange weiß der Star-Virologe schon davon?"

"Bild" sammelt in dem Artikel Stimmen verschiedener Wissenschaftler, die das Ergebnis der Studie scharf kritisieren. Am Ende des Artikels wird erwähnt, dass "Bild" Drosten konfrontiert habe, dieser aber auf Anfrage nicht antworten wollte.

Wissenschaftler melden sich zu Wort - und distanzieren sich

Inzwischen haben sich einige der von "Bild" im Artikel erwähnten Experten via Twitter von dem Artikel distanziert. "Ich wusste nichts von der Anfrage der BILD und distanziere mich von dieser Art Menschen unter Druck zu setzen aufs schärfste", twitterte der im "Bild"-Artikel zitierte Bonner Statistik-Professor Dominik Liebl. "Wir können uns glücklich schätzen Christian Drosten und sein Team im Wissenschaftsstandort Deutschland zu haben. They saved lifes!"

Auch der Mannheimer Statistik-Professor Christoph Ruthe, der von der "Bild" zitiert wird, distanzierte sich von dem Artikel. "Niemand von der Bild hat mit mir gesprochen, ich distanziere mich ausdrücklich von dieser Art der Bericherstattung", schreibt Ruthe auf Twitter.

Debatte um Wiedereröffnung von Schulen und Kindergärten wird intensiver

Kritik an der Studie Drostens ist dabei aber nicht neu. Bereits Anfang Mai haben Kinderärztinnen und -ärzte der LMU München in einem Artikel mit der Überschrift "Kinder haben das Recht auf Bildung" die Effektivität und Legitimität von Schulschließungen angezweifelt - und dabei auch Drostens Studie kritisiert. Der Rückschluss dass aus gleicher Viruslast bei Kindern und Erwachsenen auch eine vergleichbare Ansteckungsgefahr folge, sei unzulässig.

Die Debatte um die Schließungen von Kindergärten und Schulen wurde in den vergangenen Tagen intensiver, Experten forderten zuletzt eine komplette Öffnung der Kinder-Einrichtungen.

Die Reaktionen auf Drostens Tweet sind positiv

Die Reaktion auf den Tweet Drostens fiel sehr positiv aus und wurde sehr schnell vielfach geteilt. Auch Juso-Chef Kevin Kühnert veröffentlichte auf Twitter eine Anfrage aus dem Jahr 2018 desselben Redakteurs, in dem dieser um die schriftliche Beantwortung mehrerer Fragen bat und versah diese mit einem ironischen Kommentar. "Der Journalismus ist aber auch wirklich schnelllebig geworden. Vor zwei Jahren hatte man noch mehr als drei Stunden Zeit zur Beantwortung", schreibt Kühnert in einem Tweet mit Bezug auf die Zeit, die ihm zur Beantwortung der Fragen eingeräumt wurde.

Die Anfrage bezieht sich auf eine Titelgeschichte der "Bild" aus dem Jahr 2018. "Neue Schmutz-Kampagne bei der SPD" schrieb die Zeitung damals, in der die "Bild" schrieb, dass Kühnert für die damalige Kampagne gegen die große Koalition Hilfe von einem "Juri" aus St. Petersburg bekommen habe. Der angebliche Mailverkehr stellte sich als Fälschung heraus, die damalige Anfrage an Kühnert bezieht sich auf diesen Mailverkehr. "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt verteidigte damals das Vorgehen seiner Zeitung.

Grünen-Politikerin Renate Künast zeigte sich ebenfalls erfreut über Drostens Kommentar - und twitterte einen nach oben gereckten Daumen mit Smiley. Die Autorin und Tagesspiegel-Kolumnistin Hatice Akyün twitterte: "Was Spiegel-Titelgeschichten und Presserat-Rügen jahrelang nicht geschafft haben, erledigt Dr. Drosten mal eben mit einem Tweet. Chapeau!"

Kritisiert wurde von einem Nutzer die kurze Zeit, die Drosten zur Beantwortung der Frage eingeräumt wurde - aber auch die Art der Recherche. "Innerhalb von einer Stunde antworten, die These steht im Vorhinein fest, Recherche scheint ein Fremdwort zu sein".

Nutzer weisen auf Zeitdruck im Journalismus hin

Mehrere Nutzer wiesen jedoch auch daraufhin, dass Drosten doch die Handynummer und Mailadresse des entsprechenden Redakteurs mit dem Screenshot der Mail veröffentlichte - und wiesen auf den Zeitdruck im Journalismus hin.

So schrieb ein Nutzer, bevor Drosten seinen Ausgangstweet löschte: "Ich hege keine Sympathien für Bild und Zeitfrist ist knapp. Aber Zeitdruck ist im Journalismus normal und Anfrage stellt notwendigen Schritt im Rechercheprozess dar, sog. „Konfrontation" des Kritisierten mit der Kritik. Veröffentlichung von Email/Handynummer ist kein guter Stil."