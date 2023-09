CSU-Vize Manfred Weber „Ich tue mich schwer mit dem Begriff der ‘Jugendsünde’“

Herr Weber, was halten Sie als Vizevorsitzender der CSU davon, dass Bayerns Ministerpräsident Markus Söder seinen Stellvertreter Hubert Aiwanger in der Flugblatt-Affäre im Amt belassen hat?

Markus Söder hat diese Situation, die für bayerische Staatsregierung sehr schwierig war, souverän gemanagt. Die Aussage von Hubert Aiwanger, dass er dieses menschenverachtende Pamphlet nicht geschrieben hat, lässt sich nicht widerlegen. Allerdings: Ich finde, dass Aiwanger es sich etwas einfach macht mit seiner Argumentation. Ich bin gleich alt wie er, er kommt direkt aus meiner Nachbargemeinde. Für mich war die Bewunderung für Sophie Scholl und deren Widerstand gegen die Nazis prägend – das wurde auch an meiner Schule vorgelebt. Deshalb tue ich mich angesichts der schwersten Verbrechen von Nazi-Deutschland schwer mit dem Begriff der ‘Jugendsünde’.

Von München nach Berlin: Kanzler Scholz hat der Opposition einen Modernisierungsplan vorgeschlagen, den „Deutschland-Pakt“. Eine gute Idee?

Die Menschen in Deutschland haben die Sorge, dass unser Land gar nicht mehr in der Lage ist, Probleme zu lösen und Zukunft zu gestalten. Darauf deuten Umfragen hin. Deshalb bin ich froh, wenn wir gemeinsam überlegen, wie wir vorankommen. In der Vergangenheit gab es eine solche Zusammenarbeit ja auch bei der „Agenda 2010“ des früheren Kanzlers Schröder. Aber man darf schon erwarten, dass die gegenwärtige Ampel-Regierung funktioniert – und das tut sie nur bedingt. Sie muss ihren ideologischen Ballast ablegen. Die Probleme, die wir etwa beim Umgang mit der Migration oder beim Heizungsgesetz erleben, gehen auf eine ideologisch geprägte Politik der Ampel zurück.

Zur Person Manfred Weber, 51, ist seit 2015 Vizechef der CSU. Seine eigentliche politische Wirkungsstätte ist aber nicht Bayern, sondern Brüssel: Im Europaparlament ist Weber seit 2014 Vorsitzender konservativen EVP-Fraktion. Im vergangenen Jahr übernahm er zudem den Vorsitz der EVP-Parteienfamilie in Europa.

Bei der letzten Europawahl im Jahr 2019 scheiterte Weber mit dem Versuch, als Spitzenkandidat der EVP-Parteienfamilie das Amt des EU-Kommissionspräsidenten zu übernehmen. An seiner Stelle kam die CDU-Politikerin Ursula von der Leyen zum Zuge.

Sie stimmen also zu, wenn Ihr Parteifreund Alexander Dobrindt eine Mitarbeit beim „Deutschland-Pakt“ davon abhängig macht, dass es zu einer restriktiveren Linie in der Flüchtlingspolitik kommt?

Es ist offenkundig, dass jedes Land bei der Migration Belastungsgrenzen hat. In Deutschland sind die Aufnahmekapazitäten in vielen Kommunen nicht nur erreicht, sondern bereits überschritten.

Was sollte Kanzler Scholz tun?

Er sollte sich in Tunesien vor Ort ein Bild von der Lage machen oder auch an der EU-Außengrenze in Italien und Griechenland. Er sollte sich klar zu jener Absichtserklärung bekennen, die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, der niederländische Regierungschef Mark Rutte und dessen italienische Amtskollegin Giorgia Meloni mit dem tunesischen Präsidenten Kais Saied zur Eindämmung der Migration über das Mittelmeer getroffen haben. Bei meinen Gesprächen mit den Verantwortlichen in Tunesien in der vergangenen Woche ist deutlich geworden: Die tunesische Regierung ist bereit zur Kooperation, um den Schlepperbanden das Handwerk zu legen. Daran sollte auch Scholz ein Interesse haben. Denn viele der irregulären Migranten, die von Tunesien die gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer antreten, landen am Ende in Deutschland.

Die Migration dürfte auch zu den Themen gehören, die Ursula von der Leyen bei ihrer „Rede zur Lage der Union“ am kommenden Mittwoch ansprechen wird. Welchen Kurs erwarten Sie von der Kommissionspräsidentin in der Migrationspolitik?

Die Kommissionspräsidentin wird unterstreichen, dass sie zu dem Abkommen mit Tunesien steht. Außerdem sollte sie sich dafür einsetzen, dass es noch in diesem Jahr zu einer Einigung mit den Mitgliedstaaten und dem Europaparlament über die Reform des EU-Asylsystems kommt. Diese Chance müssen wir jetzt ergreifen.

Kommen wir zur Klimapolitik. Sind Sie froh, dass Sie den früheren Vizepräsidenten der EU-Kommission, den Sozialdemokraten Frans Timmermans, los sind?

Ich schätze ihn als Persönlichkeit. Aber politisch bin ich froh, dass er die europäische Bühne verlassen hat.

Weil Ihnen der Green Deal, so wie ihn Timmermans für den Klimaschutz ausgestalten wollte, zu krass war?

Nein, weil es Timmermans am Schluss hauptsächlich um das Rechthaben, um sein persönliches Ego ging. Der Kern des europäischen Klimaschutzes ist die Reform des Emissionshandels. An diesem Pfeiler des Green Deal haben Politiker der Europäischen Volkspartei wesentlich mitgebaut, wir zeigen wie Klima und Wohlstand zusammengehen.

Aber Sie sind gegen das Verbrenner-Aus bis 2035.

Beim Klimaschutz ist der Verkehrssektor eine große Herausforderung. Dort sehen wir steigende Emissionen und nicht sinkende, wie zum Beispiel bei der Industrie. Deshalb muss die Politik klare Vorgaben machen. Unser Ziel als Europäische Volkspartei ist: Ab 2035 soll kein Fahrzeug mehr zugelassen werden, das CO2 emittiert. Aber: Wir regeln nicht die Technik. Die Politiker der Grünen, der Sozialdemokraten, der Linken maßen sich an, zu entscheiden, welche Energie- und Mobilitätstechniken diejenigen von morgen sein werden. Das sollten wir dem Markt überlassen, den Ingenieuren. Das Verbrenner-Aus der Linken wird sich als schwerer Fehler herausstellen.

Der Green Deal, mit dem die EU bis 2050 klimaneutral sein soll, ist Ursula von der Leyens Prestigeprojekt. Ihnen geht das Gesetzespaket zu weit, Sie gelten als dessen größter Gegenspieler im EU-Parlament. Ist das Ihre Rache an von der Leyen?

Ursula von der Leyen und ich arbeiten sehr gut zusammen. Aber jeder hat seine Verantwortung. Sie ist eine gute Kommissionspräsidentin. Und ich bin Partei- und Fraktionschef der Europäischen Volkspartei. Wir haben als EVP 32 von 34 Gesetzesvorhaben mitbeschlossen. Einzig beim Verbrenner-Aus und beim Gesetz zur Wiederherstellung der Natur haben wir Nein gesagt. Bei Letzterem waren wir der Meinung, dass es schlecht gemacht war: viel zu unpräzise, viel zu wenig abgestimmt mit der Landwirtschaft und ländlichen Räumen. Wir waren nicht allein damit, denn es gab am Ende nur eine knappe Mehrheit. Auch einige Mitgliedsländer waren dagegen, wie die Niederlande oder Belgien.

Soll Ihrer Meinung nach von der Leyen auch in der nächsten Legislaturperiode an der Spitze der Kommission stehen?

Wie schon gesagt, sie ist eine gute Kommissionspräsidentin. Ihre Amtszeit ist nicht leicht: die Corona-Pandemie und dann der Ukraine-Krieg. Das hat sie alles gut gemanagt, und wir sind gut durch diese Krisen gekommen. Sie entscheidet zunächst für sich selbst, ob sie weitermachen will.

Sie würden auch gerne Roberta Metsola, die derzeitige EU-Parlamentspräsidentin, an der Spitze der Kommission sehen, oder? Das sagt man sich zumindest in Brüssel.

Ich bin froh, dass wir zwei Frauen mit jeweils einem starken Profil an den Spitzen der beiden EU-Institutionen haben. Beide machen einen tollen Job. Als amtierende Kommissionspräsidentin ist von der Leyen in der Pole-Position für eine weitere Amtszeit – wenn sie das will.

Sie sind seit 2014 Vorsitzender der EVP-Fraktion. Wollen Sie nicht mal etwas anderes machen?

Ich habe erst vor einem Jahr die Aufgabe bekommen, Vorsitzender der Europäischen Volkspartei zu sein. Dass ich gleichzeitig Parteienfamilie und Fraktion führe, verstehe ich als Auftrag, zu zeigen, was eine christdemokratische Mitte in Europa bedeutet. Das ist eine schöne und große Herausforderung.

Bedeutet Christdemokratie, mit der italienischen Ministerpräsidentin Meloni zusammenzuarbeiten, die einer als postfaschistisch klassifizierten Partei vorsitzt?

Frau Meloni führt in Italien eine bürgerlich-rechte Regierung an. Forza Italia, die EVP-Mitglied ist, ist einer der Koalitionspartner und verhindert, dass die Regierung zu sehr nach rechts driftet. Wir arbeiten außerdem, wie etwa auch die Bundesregierung, mit Meloni zusammen, um die großen Aufgaben unserer Zeit zu lösen. Beispiel Migration: Da denkt sie europäisch, sodass wir uns auf einen Migrationspakt einigen konnten, obwohl es Italien auch belastet. Sie arbeitet ganz praktisch daran, die Flüchtlingszahlen über Tunesien zu reduzieren – das ist im deutschen Interesse.

Ihnen wird vorgeworfen, mit Ihrer Zusammenarbeit den gesamten Brüsseler Politikbetrieb nach rechts zu rücken. Wo ziehen Sie Ihre Grenzen nach rechts?

Es gibt drei Prinzipien, die entscheiden, ob eine Zusammenarbeit mit einer Partei möglich ist – egal ob sie im christdemokratischen, liberalen, bürgerlichen oder konservativen Spektrum angesiedelt ist. Erstens Pro-Europa, zweitens Pro-Ukraine und drittens Pro-Rechtsstaat. Es gibt bei diesen drei Prinzipien kein Wackeln und keine Diskussion. Deshalb ist die AfD in Deutschland unser Hauptgegner. Christdemokraten haben unser heutiges Europa maßgeblich mit aufgebaut und wir werden es verteidigen.

Sie haben sich in der Vergangenheit gegen eine EU-Mitgliedschaft der Türkei ausgesprochen und gefordert, die faktisch eingefrorenen Beitrittsverhandlungen offiziell abzubrechen. Hat der Ukraine-Krieg an Ihrer Position etwas geändert? Sehen Sie nun die geopolitische Notwendigkeit?

Die Türkei kann nicht Mitglied der Europäischen Union werden, weil Europa Grenzen hat. Zu diesen Grenzen zählen geografische Gegebenheiten, aber auch kulturelle Identitäten. Wenn ich Menschen in Frankreich, Berlin oder München frage, ob das Kurdengebiet kurz vor der irakischen Grenze zu Europa gehört, dann sagt der ganz überwiegende Anteil: Nein. Bei der Ukraine, bei Moldau, bei Georgien und den Ländern des Westbalkans gibt es dagegen das Verständnis, dass sie definitiv zu Europa gehören.

Was möchten Sie der Türkei stattdessen anbieten?

Eine privilegierte Partnerschaft. Davon würden beide Seiten profitieren. Das ist übrigens nichts Neues. Das haben wir schon mit Großbritannien, Norwegen oder der Schweiz.