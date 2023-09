Dammbruch in Thüringen Die Verantwortung tragen alle

Manchmal hilft ja auch Lektüre. Zum Beispiel des Berichts des Landesamtes für Verfassungsschutz Thüringen aus dem Jahr 2021. Dort heißt es: Die AfD Thüringen überschreite die Grenzen zum politischen Extremismus mit großer Regelmäßigkeit.

Weiter: „Die bereits vorliegenden tatsächlichen Anhaltspunkte, wonach sie sich als Bestrebung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung richtet, haben sich in der Folge zu einer Gewissheit verdichtet.“ Die extremistische Programmatik des Landesverbandes sei nicht korrigiert worden. „Im Gegenteil gelten verfassungsfeindliche Positionen, die sich gegen die Menschenwürde, das Demokratie- und das Rechtsstaatsprinzip richten, als die beherrschende und weitgehend unumstrittene politische Ideologie innerhalb des Landesverbandes.“

Deshalb habe der Verfassungsschutz die Partei in den Rang einer „erwiesen rechtsextremistischen Bestrebung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung“ erhoben.

Und genau mit der paktiert die CDU nun in Thüringen. Was für ein Verfall für eine Partei, die vor knapp 25 Jahren in Thüringen noch die absolute Mehrheit errang! Und vor allem: Was für ein politischer Dammbruch!

Christian Tretbar ist Chefredakteur des Tagesspiegels. Er hält es für einen Fehler, jetzt nur auf die CDU zu zeigen.

Aber trägt die CDU allein die Verantwortung dafür? Reicht es aus, nun mit dem Zeigefinger – vermeintlich politisch korrekt – auf die Christdemokraten zu zeigen? Nein.

Die CDU mag den Dammbruch ausgelöst haben, aber verantwortlich sind alle demokratischen, im Landtag vertretenen Parteien. Und gemeinsam mit der CDU steht die Linke um Ministerpräsident Bodo Ramelow in der ersten Reihe.

Bodo Ramelow führt seit März 2020 eine Minderheitsregierung zusammen mit Grünen und SPD. Das heißt, die Regierung hat keine eigene Mehrheit. Und bisher war demokratischer Konsens, dass die AfD kein politisches Zünglein an der Waage sein darf. Heißt: Mehrheiten, die nur mit Beteiligung der AfD zusammenkämen, werden nicht eingegangen. Dieser Konsens ist nun perdu.

Um was ging es bei der Abstimmung im Thüringer Landtag? Die CDU hat sich seit Wochen dafür eingesetzt, die Grunderwerbsteuer – also jene Steuer, die fällig wird, wenn man sich ein Grundstück oder eine Wohnung kauft – zu senken. Die Minderheitsregierung um Bodo Ramelow hat das nicht mitgetragen. Nun hat die CDU einen entsprechenden Antrag ins Parlament eingebracht und dafür mit den Stimmen von FDP und AfD eine Mehrheit bekommen. Jetzt wird die Steuer von 6,5 Prozent, einem der höchsten Werte in Deutschland, auf fünf Prozent gesenkt.

Bodo Ramelow hätte erkennen müssen, dass die CDU, auf die er letztlich angewiesen ist, hier mit der Senkung der Grunderwerbsteuer ein Thema hat, womit sie unbedingt punkten will. Statt den Christdemokraten entgegenzukommen und bereit zu sein, einen politischen Preis dafür zu zahlen, dass die AfD weiter außen vor bleibt, hat er lieber die Chance genutzt, die CDU in die Falle zu schicken.

Ja, es soll Gespräche gegeben haben zwischen CDU und Regierung, aber offenkundig kamen die zu keinem Ergebnis. Und genau das darf im Kampf gegen die AfD nicht passieren.

Wenn die SPD hört: Senkung der Grunderwerbsteuer – denkt sie zuerst an Immobilienhaie statt an junge Familien

Und wo war eigentlich die SPD? Junge Familien, die sich ein Haus bauen wollen und froh sind, wenn die Grunderwerbsteuer gesenkt wird, waren auch mal ihre Zielgruppe. Doch die Sozialdemokraten haben sich davon offenkundig verabschiedet und denken beim Thema Grunderwerbsteuer sofort an Immobilienhaie statt an die Familien.

Es hätte ein Moment sein können, zwei politische Zeichen gleichzeitig zu setzen: ein Signal in die eigene Wählerschaft und gegen die AfD. Aber dazu fehlte offenbar der Mut. Oder der Wille. Bei den Grünen ist es ganz ähnlich. Auch die haben offenkundig kein Interesse gehabt, diese Situation zu verhindern. Lieber freut man sich darüber, dass die CDU nun wohl mit der AfD ins Bett gehe und man einen Beweis für das Bröckeln der CDU-Brandmauer gegen die AfD habe.

Wer es ernst meint im Kampf gegen die AfD, muss auch einen politischen Preis zahlen

Und die FDP? Sie hätte Flagge zeigen können. Aber das wäre wohl zu viel verlangt, von einem Landesverband, dessen Chef sich vor Jahren von der AfD hat zum kurzzeitigen Ministerpräsidenten wählen lassen. Jetzt wie FDP-Chef Christian Lindner zu rufen „Aber die CDU ist schuld“ ist scheinheilig.

Als Erkenntnis bleibt: Wenn es wirklich alle ernst meinen, eine Partei im parlamentarischen Abseits zu lassen, die nachweislich rechtsextrem ist, deren Chef ein rechtsextremer Ideologe und Verführer ist, dann muss jeder Preis dafür recht sein. Ja, dann muss auch eine linke Regierung bereit sein, Steuersenkungen zu beschließen oder eine liberale Partei auch mal gegen Steuersenkungen stimmen.

Aber mehr noch: Nach den Wahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg nächstes Jahr, stehen in allen Ländern schwierige Koalitionsverhandlungen an. Es kann durchaus sein, dass weitere Minderheitsmodelle notwendig werden – oder Regierungen mit knapper Mehrheit.

Die ganz große informelle Koalition ist gefragt

Und das verlangt von allen demokratischen Parteien sehr, sehr viel Kompromissbereitschaft. Letztlich wird es nur gelingen, die AfD einzudämmen, wenn alle anderen Parteien in knappen Mehrheitssituationen bereit sind für informelle ganz große Koalitionen. Vielleicht auch für Modelle mit wechselnden Mehrheiten.

Dabei müssen andere Grundsätze über Bord geworfen werden – wie beispielsweise das selbstauferlegte Kooperationsverbot der CDU mit der Linken im Osten.

Es ist ein hohes Maß an Pragmatismus gefragt. Und das kann am Ende gut für die Bürgerinnen und Bürger sein, weil daraus eine Politik erwächst, die Probleme, Ängste und Nöte erkennt und vielleicht sogar angeht. Damit würde die AfD – die außer Parolen sowieso keine politischen Lösungen im Angebot hat – nicht nur parlamentarisch auf verlorenem Posten stehen, sondern auch in Umfragen und Wahlergebnissen schrumpfen.