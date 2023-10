Das einst „rote Hessen“ Wie ein SPD-Stammland schwarz wurde 

In einem Zickzack geht es bergab. Die rote Kurve, die die SPD-Ergebnisse bei hessischen Landtagswahlen zeigt, führt beständig nach unten. Wird sich diese Talfahrt am Sonntag fortsetzen? Werden die Sozialdemokraten mit Spitzenkandidatin Nancy Faeser noch schlechter abschneiden als bei ihrem Rekordtief von 2018 (damals 19,8 Prozent)? Gut möglich.

Über Jahrzehnte war Hessen das SPD-Stammland schlechthin, nicht, wie oft behauptet, Nordrhein-Westfalen. In Hessen hatten über 40 Jahre lang sozialdemokratische Regierungschefs das Sagen. Einer von ihnen, Georg-August Zinn, regierte von 1950 bis 1969, so lange wie keiner nach ihm.

Stolz prägte Hessens SPD einst die Parole „Hessen vorn“, als „rot“ galt das Land wie in der alten Bundesrepublik sonst nur der Kleinstaat Bremen.

Drei Kandidaten für die Staatskanzlei Boris Rhein, 51, ist seit Mai 2022 hessischer Ministerpräsident und seit Juli 2022 Vorsitzender der CDU Hessen. Er führt eine Koalition mit den Grünen. Vorgänger war Volker Bouffier (CDU). Rhein trat 1990 der Jungen Union bei. Er studierte Jura, ist Volljurist und gehörte von 1999 bis 2006 und seit 2014 dem Landtag an. Unter Bouffier war er erst Innen-, dann Wissenschaftsminister. Von 2019 bis 2022 amtierte er als Landtagspräsident. Der Grüne Tarek Al-Wazir, 52, ist seit 2014 hessischer Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und Stellvertreter des Ministerpräsidenten, einst von Volker Bouffier (CDU), nun von Boris Rhein (CDU). Seit 2019 ist er, wie schon von 1995 bis 2017, Mitglied des Hessischen Landtags. Von 2000 bis 2014 war er Fraktionsvorsitzender der Grünen. Al-Wazir hat die deutsche und die jemenitische Staatsbürgerschaft. Er tritt zum sechsten Mal als Grünen-Spitzenkandidat an. Nancy Faeser, 53, ist seit Ende 2021 Bundesministerin des Innern und für Heimat und SPD-Spitzenkandidatin in Hessen. Seit 2019 führt die Juristin und einstige Rechtsanwältin in einer Großkanzlei die hessische SPD. Der Partei gehört sie seit 1988 an. Sie hat erklärt, nur im Falle einer Wahl zur Regierungschefin nach Wiesbaden zu wechseln. Oppositionsführerin will sie nicht werden. Das, sagt sie, sei sie schon gewesen. Ihr Amt als Bundesinnenministerin würde sie im Falle einer Wahlniederlage also fortsetzen. Konkurrenten in Hessen: Tarek Al-Wazir (Grüne), Nancy Faeser (SPD) und Boris Rhein (CDU © dpa/Arne Dedert

Seit einem Vierteljahrhundert aber ist die Wiesbadener Staatskanzlei (Anschrift: Georg-August-Zinn-Straße 1!) fest in christdemokratischer Hand. Ob es dabei nach diesem Sonntag bleiben wird? Vieles spricht dafür, dass Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) weiter amtieren wird – mit wem auch immer als Juniorpartner.

Der Niedergang der hessischen SPD, die das Land einst jahrelang mit absoluten Mehrheiten regierte, steht exemplarisch für die strukturelle Schwächung der SPD bundesweit.

Vier Gründe gibt es für den enormen Machtverlust der SPD in Hessen: Eine starke grüne Partei, die Abgrenzung vieler Wähler von „Berlin“, eine CDU, die sich von einem rechten Kampfverband in Richtung Mitte wandelte und personell erneuerte – und hausgemachte Querelen in der SPD.

1 Die Stärke der Grünen

In Hessen zogen die Grünen recht früh erstmals 1982 in den Landtag ein, in NRW etwa mussten sie auf den Sprung über die Sperrklausel noch acht Jahren warten. Das ökologisch-pazifistische Milieu in Frankfurt, der linken Unistadt Marburg und anderen Städten war ein Nährboden für die Grünen.

Hinzu kam eine glückliche politische Konstellation. Joschka Fischer, Hubert Kleinert und Daniel Cohn-Bendit prägten die junge Partei und trimmten sie auf Regierungsfähigkeit. Fischer wurde 1985 erster grüner Minister Deutschlands, Umweltminister in Hessen unter dem Beton-Sozi Holger Börner.

Die realpolitische Orientierung der hessischen Grünen und ihr Streben um Mehrheitsfähigkeit wirkt bis heute fort. Spitzenkandidat und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir ist ein politischer Sohn Fischers und Kleinerts. Unter seiner Ägide haben die Grünen bei der letzten Landtagswahl 2018 erstmals die einstige hessische „Staatspartei“ SPD übertrumpft.

2 Die Abgrenzung der Wähler von „Berlin“

Es war kein politisches Erdbeben, keine Wahl-Klatsche, aber eben doch eine Niederlage. Anfang 1999, kein halbes Jahr nach dem rot-grünen Sieg bei der Bundestagswahl, wählten die Hessen ihre rot-grüne Landesregierung ab.

Vorangegangen war ein brutaler Wahlkampf. CDU-Spitzenkandidat Roland Koch ließ Unterschriften gegen die von Rot-Grün geplante Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft sammeln. „Wo kann ich hier gegen Ausländer unterschreiben?“ – der Satz wurde zum geflügelten Wort. Die Kampagne Kochs, beheimatet auf dem rechten Flügel der CDU, trug Früchte.

Die CDU holte 43 Prozent, die Grünen schmierten ab. Koch wurde Ministerpräsident, führte eine Koalition mit der FDP und löste Hans Eichel (SPD) ab, der wiederum Bundesfinanzminister wurde – als Nachfolger des aus der Bundesregierung geflüchteten Oskar Lafontaine.

Koch profitierte von der Unzufriedenheit über Rot-Grün in Bonn, den Querelen der Regierung Schröder/Fischer und von dem Phänomen, dass die Deutschen gern bei Landtagswahlen die Regierungsparteien im Bund abstrafen. Dieses Schicksal droht am Sonntag – mal wieder – SPD, Grünen und FDP.

Während Rot-Grün im Bund 2002 knapp bestätigt wurde, holte Kochs CDU 2003 in Hessen gar die absolute Mehrheit, die SPD stürzte auf 29 Prozent ab, ein Debakel. Der damalige SPD-Generalsekretär Olaf Scholz wettete auf einen SPD-Sieg und löste seinen Wetteinsatz nie ein. Bemerkenswerterweise gelang es der CDU selbst unter Angela Merkels Kanzlerschaft, die Macht in Wiesbaden zu verteidigen.

3 Eine wandlungsfähige CDU

Weniger Koch und mehr dessen Nachfolger Volker Bouffier navigierte die als Stahlhelm-Flügel etikettierte Hessen-CDU (Alfred Dregger! Manfred Kanther!) in die Mitte.

Bouffier bildete 2014 die erste schwarz-grüne Koalition; sie wurde 2019 bestätigt, 2022 rückte Boris Rhein an deren Spitze. Anders als Koch verband Bouffier mit Merkel keine Konkurrenz, keine Abneigung. Als parteiintern „rechts“ gilt Hessens CDU schon lange nicht mehr.

4 Die SPD als Problem der SPD

Die hessische SPD war immer wieder ungewollter Pate der strukturellen Stärke der CDU und dem schwarz-grünen Bündnis. Bei der Wahl 2008 trat sie mit der linken Südhessin Andrea Ypsilanti an, einer Politikerin mehr für Utopien denn für Regierungshandwerk. Nach der Wahl brach Ypsilanti ihre Zusage, nicht mit den Linken regieren zu wollen.

Plötzlich strebte sie eine hauchdünne rot-rot-grüne Koalition an, scheiterte dann an eigenen Leuten und stürzte sogleich die ganze SPD in eine (Vertrauens-)Krise. SPD-Chef Kurt Beck, der Ypsilanti gewähren ließ, verlor sein Amt. Die „hessischen Verhältnisse“ wirkten über Taunus und Rhön hinaus. Hessens SPD zeigte ein hohes Maß an Autoaggression und Selbstzerstörungstrieb.

Bei drei Anläufen (2009, 2013, 2018) misslang dem emsigen, aber immer etwas unglücklichen SPD-Spitzenkandidaten Thorsten Schäfer-Gümbel der Einzug in die Staatskanzlei. Die 19,8 Prozent von 2018 galten als Backpfeife. „TSG“ zog sich aus der Politik zurück.

In diesen Tagen kann Hessens SPD von einem 19,8-Prozent-Ergebnis nur träumen. Am Freitag rief Andrea Ypsilanti, inzwischen parteilos, zur Wahl der Linken auf.