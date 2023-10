„Das kann ein Tsunami werden“ Warum Wagenknecht den Parteien der Mitte so gefährlich werden kann

Wenn in diesen Tagen der nächste „Umfrage-Hammer“ durch die Boulevardpresse gejagt wird, geht es ausnahmsweise mal nicht um die AfD. Seit vergangenem Montag ist es die noch namenlose Partei von Sahra Wagenknecht, die Meinungsforschern und Parteivorständen Überstunden am Schreibtisch beschert. In der SPD-Zentrale wurde nach Tagesspiegel-Informationen sogar schon ein Schreiben erarbeitet, um abwanderungswillige Parteimitglieder vom Austritt abzuhalten.

In einer Umfrage des Institutes Insa für die „Bild am Sonntag“ landete die noch nicht gegründete Partei am Samstag nun direkt auf Platz vier. Das ist es, das „Wahl-Beben“. 14 Prozent würden Wagenknecht demnach ihre Stimme geben, die Kanzlerpartei SPD landet nur einen Prozentpunkt davor. „Ich halte solche konkreten Einschätzungen des Wählerpotenzials für unseriös“, sagte hingegen Constantin Wurthmann, Politikprofessor aus Erlangen, am Samstag dem Tagesspiegel. Zum Vergleich: In einer Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2009 konnten sich 18 Prozent der Bundesbürger vorstellen, ihr Kreuz bei einer „Horst-Schlämmer-Partei“ zu machen. Die war damals ein Werbe-Gag für einen Film von Hape Kerkeling.

Wagenknecht hingegen meint ihre Parteigründung ernst. Im Laufe der Woche hat die Parteivorsitzende in spe der CDU schon Koalitionsofferten gemacht, für den Fall, dass sie bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland in die Parlamente einzieht. Politikwissenschaftler Wurthmann sagt: „Wagenknechts Interesse ist, dass sie möglichst viele Angriffe abbekommt und dauerhaft im Gespräch bleibt“, sagt Wurthmann. „So kann diese Partei zum Selbstläufer werden. Vielleicht sehen wir gerade, wie sich das Meer zurückzieht, ohne vom Tsunami zu wissen, der bald kommt.“

Besonders bei Wählern der AfD beliebt

Der Politikprofessor aus Erlangen muss es wissen. Er ist einer der wenigen, der sich wissenschaftlich mit der Partei befasst hat. Anhand von Umfragedaten hat Wurthmann untersucht, was die Menschen ausmacht, die sich vorstellen könnten, Wagenknecht zu wählen, und welchen Parteien das schaden könnte. Das Ergebnis: Potenzielle Sympathisanten sind soziokulturell eher rechts gesinnt, migrationskritisch, mit dem Funktionieren der Demokratie unzufrieden und stammen vor allem aus dem Osten des Landes. Laut den Daten könnten demnach bis zu 54 Prozent der AfD-Wähler Wagenknecht tendenziell zugeneigt sein. Bei FDP- und Nichtwählern wären es 30 Prozent, rund 25 Prozent sind es aber ebenso bei Linker, SPD und CDU. Droht der politischen Mitte Gefahr durch die neue Partei?

Sie ist von ihrer früheren Elitensprache völlig weg. Sie spricht nicht mehr abstrakt vom ‚Neoliberalismus‘, sondern sehr konkret von hohen Preisen für E-Autos. Das ist ein interessanter Wandel. Constantin Wurthmann, Politikprofessor aus Erlangen

„Sprachlich umschmeichelt Wagenknecht bestimmte Wählergruppen, gerade in der Mittelschicht, die sich abstiegsbedroht fühlt“, sagt Wurthmann. Wagenknecht schließt demnach mit ihrem selbst ernannten Linkskonservatismus nicht nur eine Repräsentationslücke im deutschen Parteiensystem. „Sie ist von ihrer früheren Elitensprache völlig weg. Sie spricht nicht mehr abstrakt vom ‚Neoliberalismus‘, sondern sehr konkret von hohen Preisen für E-Autos. Das ist ein interessanter Wandel“, sagt der Politikforscher. Sie habe damit vielen Politikern etwas voraus. Diese würde ihre Politik zu schlecht erklären. „Wagenknecht wird den Parteien der Mitte damit richtig ordentlich auf den Zwirn gehen – nicht nur der Linken“, glaubt Wurthmann.

Seit Wochen unterbreitet Wagenknecht vor allem den Wählern der AfD Angebote, die aus ihrer Sicht aus Protest und Enttäuschung die in weiten Teilen rechtsextremistische Partei wählen. „Viele fühlen sich von keiner Partei mehr vertreten und wählen aus Verzweiflung AfD“, sagte Wagenknecht dem Tagesspiegel im September. Sie wolle für diese Menschen eine „seriöse Adresse“ sein. Politikwissenschaftler Wurthmann hält das Schließen dieser „Kommunikationslücke“ der anderen Parteien für klug. „Sie sagt den Leuten, die AfD wählen: Ihr braucht nicht dieses Extrem wählen, ich bin für Euch da. AfD-Wähler zu beleidigen, hat dagegen noch nie Einen zurück zu demokratischen Parteien geführt.“

Der Professor für vergleichende Politikwissenschaften in Erlangen, Constantin Wurthmann, hat als einer von wenigen in Deutschland schon zur Wählerschaft von Wagenknecht geforscht. © FAU/Constantin Wurthmann

Gerade in der Linken wird in diesen Tagen über Wagenknecht und ihre Partei geunkt. Wagenknecht habe schon mit der Bewegung „Aufstehen“ gezeigt, dass sie nicht organisieren könne. Ein Bundestagsabgeordneter der Partei sagt: „Weiß Sahra noch, wie eine Partei arbeitet? Ich habe sie seit der Wahl kein einziges Mal in der Fraktionssitzung gesehen.“ Andere sind zurückhaltender. Die Gründung eines Vereins zur Finanzierung der Partei sei klug, auch die restriktive Mitgliederpolitik. Gerade mit den Abgeordneten Ali Al-Dailami und Christian Leye habe Wagenknecht zudem gute Organisatoren gefunden. So sieht es auch Politikwissenschaftler Wurthmann: „Wagenknecht ist die strahlende Frontfrau, die Organisation übernehmen andere.“

Die CDU denkt über Unvereinbarkeitsbeschlüsse nach

In der CDU wird unterdessen schon halblaut über Unvereinbarkeitsbeschlüsse nachgedacht. Wagenknecht gilt vielen Konservativen noch immer als die Kommunistin. Wurthmann hingegen sagt: „Sahra Wagenknecht will nicht zurück in die DDR. Sie will die alte soziale Marktwirtschaft nach Ludwig Erhard mit einem linken Einschlag.“ Die Linke arbeitet sich ebenfalls noch immer an ihrem alten Aushängeschild ab. So postete die Bundestagsabgeordnete Caren Lay auf dem Kurznachrichtendienst X eine Liste der Dinge, um die sich Wagenknecht angeblich nicht kümmern würde, und kritisierte, dass diese nicht gendere.

Die Gründung einer Partei ist Ausdruck einer liberalen Demokratie. Sorgen bereiten mir eher die Reaktionen darauf. Solange Menschen eine freie Wahlentscheidung treffen können, ist das doch legitim. Constantin Wurthmann, Professor für vergleichende Politikwissenschaften in Erlangen

Wurthmann sieht solche sofortigen Abgrenzungsversuche skeptisch. „Die Gründung einer Partei ist Ausdruck einer liberalen Demokratie“, sagt der Politikwissenschaftler. „Sorgen bereiten mir eher die Reaktionen darauf. Solange Menschen eine freie Wahlentscheidung treffen können, ist das doch legitim. Die einzige Einschränkung dafür wäre für mich eine Anti-Systempartei.“ Wagenknecht sei aber keine Anti-Demokratin. „Ich sehe sie eher als radikale Demokratin in der Tradition von Chantal Mouffe.“

Die belgische Politikwissenschaftlerin Chantal Mouffe kämpft seit Jahren für einen Populismus von links als Gegengift zu dem von rechts. Linke müssten erkennen, wie wichtig Affekte und Leidenschaften als treibende Kraft in der Politik seien, glaubt Mouffe. Wie erfolgreich dieser Versuch sein kann, muss Wagenknecht mit ihrer Partei bei der Europawahl im Juni 2024 beweisen. Der Einzug ins EU-Parlament und eine auskömmliche Finanzierung dadurch dürften ihr sicher sein. Eine Sperrklausel gibt es nicht.