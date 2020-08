Am Dienstag startet der Parteitag zunächst mit Arbeitstreffen - erst am Abend (Ortszeit/ab 03.00 MESZ) wird publikumswirksames Programm für zwei Stunden übertragen. Hauptredner sind am Dienstag der ehemalige Präsident Bill Clinton und Joe Bidens Ehefrau Jill Biden. Am Montag machten unter anderem die ehemalige First Lady Michelle Obama und der frühere Senator und Bidens unterlegener Vorwahlrivale Bernie Sanders den Auftakt.

[Die Ereignisse des ersten Tages - unter anderem die emotionale Rede von Michelle Obama - können Sie hier nachlesen.]

Am Mittwoch stehen Ex-Präsident Barack Obama und Bidens Vize-Kandidatin Kamala Harris auf dem Programm. Höhepunkt ist Bidens Rede am Donnerstagabend (Freitagfrüh MESZ), die er im US-Bundesstaat Delaware halten will. (dpa, Tsp)

[Mit dem Newsletter „Twenty/Twenty“ begleiten unsere US-Experten Sie jeden Donnerstag auf dem Weg zur Präsidentschaftswahl. Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung: tagesspiegel.de/twentytwenty.