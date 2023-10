Jammer-Ossis? Von wegen! „Es wurde beeindruckend viel geschafft“

Im Osten nichts Neues, mag man dieser Tage beim Blick in die täglichen Nachrichten denken: Niedrige Reallöhne, Strukturschwäche, Unzufriedenheit, rechte Tendenzen. Die in Teilen rechtsextreme AfD erreicht Ergebnisse von über 30 Prozent, sie stellt einen Landrat und Bürgermeister. Immer mehr Menschen lehnen laut Umfragen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ab.

Ist der Osten also zum Problem für Deutschland geworden, zum Hort der Unzufriedenen? Oder ist dies nur eines von vielen Stereotypen, mit denen die neuen Bundesländer spätestens seit dem Mauerfall zu kämpfen haben? Und das womöglich den Blick auf die Erfolgsgeschichten verstellt, die östlich der Elbe jeden Tag geschrieben werden?

Um diese Fragen zu beantworten, lud der Tagesspiegel am Mittwoch unter dem Titel „Der Osten – Chancen und Talente für Deutschland“ zu einem Austausch mit Persönlichkeiten aus Politik, Kultur, Wissenschaft und Zivilgesellschaft.

Die Leistung der Menschen im Osten würdigen

Ziel der Konferenz sei, so Tagesspiegel-Chefredakteur Christian Tretbar, „den Blick auf den Osten scharfzustellen.“ Es gehe darum, die Probleme der Region zu diskutieren, ihren Ursachen auf den Grund zu gehen. „Aber auch zu fragen: Was läuft im Osten gut, welche Chancen gibt es?“

Dementsprechend hob Joachim Gauck bereits in seinen ersten Sätzen die Leistung der Menschen nach der Wende hervor: „Ostdeutsche haben in den letzten 33 Jahren beeindruckend viel geschafft. Es ist unglaublich, wie die Mehrheit sich auf völlig neue Lebensverhältnisse eingestellt hat“, sagte der Altbundespräsident vor mehr als 100 Zuhörern.

Wir müssen die Augen öffnen und manchmal auch die Herzen. Joachim Gauck, ehemaliger Bundespräsident

Das zeigten schon die Zahlen. Hätte der Osten 1991 noch 6,8 Prozent des bundesdeutschen Bruttoinlandsprodukts erwirtschaftet, sei man 2021 schon bei 11,8 Prozent angekommen – nahezu eine Verdopplung.

Doch diese Leistung werde weiterhin zu wenig gesehen. Stattdessen, so Gauck, konzentriere man sich beim Blick auf den Osten auf „eine Minderheit, die im Osten zugegebenermaßen größer ist“. Das verstelle den Blick auf das, was gelungen ist: „Wir müssen die Augen öffnen und manchmal auch die Herzen“, sagte das ehemalige Staatsoberhaupt.

Dazu gehöre laut Gauck auch, die Leistung der Menschen im Osten auch auf emotionaler Ebene zu würdigen: „Wir haben im Osten ein anderes Spiel auf einem anderen Trainingsfeld gelernt. Das prägt ganze Generationen.“

Angesichts dieser unterschiedlichen „Entwicklungsphasen“, so der Altpräsident, hätten die Menschen Unglaubliches vollbracht: „In 30 Jahren hat man sich an völlig neue Lebensverhältnisse angepasst, an ein neues System, an Eigenverantwortung – darauf hätte man auch mit Ablehnung reagieren können.“

Altbundespräsident Joachim Gauck mit Tagesspiegel-Geschäftsführerin Ulrike Teschke © Lena Ganssmann/Tagesspiegel

Doch dieser Prozess, so Gauck, sei noch nicht zu Ende, zu tief seien die kollektiven Prägungen durch die Turbulenzen und Verbrechen zwischen den Jahren 1933 und 1989: „Es wird so lange brauchen, wie diese Zeit gedauert hat, um die Geschichte aus uns herauszuleben.“

Auch deshalb richtete Gauck einen Appell an Politik und Öffentlichkeit: Die Themen, die Sorgen und Ängste der Menschen im Osten müssten ernstgenommen werden.

Auch in der Migrationspolitik, wie Gauck betonte. Als Christ und Theologe schmerze es ihn, aber es gebe eine Obergrenze des Vertragbaren. Nicht etwa, weil kein Platz sei, „sondern weil die Zustimmung in der Bevölkerung fehlt“. Deshalb müsse man sich Gedanken machen, wie man Zuwanderung steuert. „Denn sonst gibt es einen Vertrauensverlust. Und Demokratie braucht Vertrauen.“

Was bedeutet es, ostdeutsch zu sein?

Aber was ist das eigentlich, der Osten? Was bedeutet es, ostdeutsch zu sein? Die Frage ist mindestens so alt wie die Deutsche Einheit – und bis heute nur diffus zu beantworten. Auch an diesem Mittwoch wusste niemand der Rednerinnen und Redner eine Replik, die über ein Gefühl hinausgeht. Und dieses bezog sich vor allem auf negative Zuschreibungen von außen.

Podiumsdiskussion auf der Tagesspiegel-Konferenz © Lena Ganssmann/Tagesspiegel

Carsten Schneider, Ostbeauftragter der Bundesregierung, sah sich bei der jüngsten Feier des Tages der Deutschen Einheit am vergangenen Dienstag erneut daran erinnert, dass auf Menschen aus Ostdeutschland besondere Erwartungen lasteten: „Ich habe das Gefühl, dass wir in einer Bringschuld sind. Wir müssen sogar erklären, warum die Deutsche Einheit toll ist.“

Auch Gesine Grande, Präsidentin der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg und erste ostdeutsche Uni-Präsidentin, berichtete vom Druck durch Zuschreibung: „Ich habe immer dreimal so hart gearbeitet, damit meine Herkunft nicht negativ auffällt.“

Sprecherinnen und Sprecher der Tagesspiegel-Konferenz Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern Carsten Schneider, Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland und Schirmherr der Veranstaltung

Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland und Schirmherr der Veranstaltung Joachim Gauck, Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland a.D.

Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland a.D. Gesine Grande, Präsidentin der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg

Präsidentin der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg Prof. Reint E. Gropp, Präsident Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle

Präsident Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle Antje Rávik Strubel, Schriftstellerin

Schriftstellerin Sven Schulze, Wirtschaftsminister des Landes Sachsen-Anhalt

Wirtschaftsminister des Landes Sachsen-Anhalt Jessy Wellmer, Journalistin und Fernsehmoderatorin

Schneider war es hingegen wichtig zu betonen, dass der Osten bis heute große Leerstellen biete – und damit Möglichkeiten für Unternehmertum: „Im Osten ist es noch ein bisschen wie in den 90ern: Man kann ganz viele Räume noch besetzen“, sagte der SPD-Politiker. „Wer bis drei zählen kann, kann dort etwas starten. Das ist eine große Chance.“

Doch dafür braucht es die passenden Bedingungen – politisch wie wirtschaftlich. Für Schneider trägt dafür jedoch nicht nur die Politik die Verantwortung, sondern auch die Menschen vor Ort: „Wir müssen verstehen, dass die Menschen, die wir brauchen, also Fachkräfte, es dreimal überlegen, ob sie kommen, wenn ein Ort von Rechtsextremen regiert wird“, so der Bundespolitiker. „Das müssen die Leute endlich begreifen: Dass sie die Zukunft mitgestalten.“

Tagesspiegel-Herausgeber Stephan-Andreas Casdorff mit Altbundespräsident Joachim Gauck © Lena Ganssmann/Tagesspiegel

Für Manuela Schwesig hingegen ist der Osten ein Gradmesser für das ganze Land: „Wichtige Themen kommen im Osten als Erstes auf und sind dort als Erstes und oft am deutlichsten zu spüren“, sagte sie. „Aber sie werden gefühlt erst wichtig, wenn sie auch den Westen betreffen. Wie die AfD, die ist jetzt auch nur interessant, weil sie im Westen angekommen ist. Vorher war sie ein Ostproblem.“

Menschen im Osten ernster nehmen

Die Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns war aus Neubrandenburg zugeschaltet, wo sie dort stationierte Soldaten von der Nato-Ostflanke in Empfang nahm. Die SPD-Politikerin blickt kritisch auf die selektive Aufmerksamkeit, die der Rest des Landes dem Osten entgegenbringt, wie sie betonte: „Wir sind daran gewöhnt, dass wir einmal im Jahr zwischen dem 1. und 5. Oktober befragt werden – oder wenn es einen rechten Anschlag gibt.“

Die Ministerpräsidentin wünscht sich, dass die Menschen im Osten und ihre Sorgen in Zukunft ernster genommen werden, weil davon das ganze Land profitieren könne: „Wir sagen seit Jahren, dass wir die medizinische Versorgung im ländlichen Raum verbessern müssen, dass wir eine bessere Infrastruktur brauchen oder dass Wölfe zum Problem für die Landwirtschaft werden.“

Wir im Osten können Transformation, das haben wir in den vergangenen 33 Jahren bewiesen. Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern

Darüber hinaus habe der Osten in Zeiten, in denen ganz Deutschland von einem rasanten Umbruch betroffen ist, einen entscheidenden Trumpf in der Hand: „Wir im Osten können Transformation, das haben wir in den vergangenen 33 Jahren bewiesen. Davon kann Deutschland lernen.“

Auch das gehöre ihrer Meinung nach zu einem vollständigen Blick auf den Osten: „Wir haben Probleme, ja“, so Schwesig. „Aber wir haben auch Lösungen und Perspektiven. Ohne uns hätte Deutschland vieles nicht, was es heute hat.“

Tatsächlich wird im Verlauf der Konferenz deutlich, dass der Osten nicht so abgehängt ist, wie er im öffentlichen Diskurs oft erscheint. Torsten Ruban-Zeh, Oberbürgermeister der Stadt Hoyerswerda, berichtete etwa, dass seine Stadt, die stets als Negativbeispiel bekannt war, inzwischen wieder eine positive Zuzugsbilanz vorweisen kann: „Vor allem bei den 20- bis 35-Jährigen.“

Impressionen der Tagesspiegel-Konferenz © Lena Ganssmann/Tagesspiegel

Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (SPD) hingegen hob hervor, dass der Osten inzwischen über einen Standortvorteil bezüglich günstigen erneuerbaren Energien habe: „Die Unternehmen kommen zu uns und fragen nach sicherer grüner Energie. Wir sagen: haben wir.“ Dass von diesem Reichtum noch nicht das ganze Land profitieren könne, liegt für Schulze am mangelhaften Netzausbau: „Dass dieser seit inzwischen 20 Jahren nicht läuft, kann einfach nicht sein.“

Auf die Frage, unter welchen Umständen der Osten den Westen wirtschaftlich überholen könne, antworteten Schulze und Reint E. Gropp, Präsident des Leibnitz-Instituts für Wirtschaftsforschung, unisono: „In Sachen Wachstum tut er das schon.“ Nun komme es darauf an, diese Stärke auch selbstbewusst zu vertreten.

Aber was bedeutet das alles für den Osten und seine Perspektive? Wie kann die Region analog zu ihrem wirtschaftlichen Erfolg und ihrer Lebensleistung auch ein neues Selbstbewusstsein entwickeln? Für die Journalistin und TV-Moderatorin Jessy Wellmer, die sich in ihrer Arbeit intensiv mit dem Osten auseinandersetzt, kippt das Selbstbild vor allem im Vergleich zum Westen.

„Die Menschen sind selbstbewusst, wenn es um regionale Themen geht, darum, was sie tun und schaffen“, sagte Wellmer. „Es sinkt erst, wenn es darum geht, was sie eigentlich nicht mehr hören können: den Vergleich. Dann geht es schnell um Identität durch Abgrenzung, eine Art bitterer Selbstwert.“