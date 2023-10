Der Schattenbundespräsident Wie Gauck das Regierungsviertel in der Migrationsfrage antreibt

Am 24. Januar 2015 betritt Joachim Gauck, damals im dritten Amtsjahr seiner Bundespräsidentschaft, „Das süße Leben“. Es ist sein 75. Geburtstag. Das deutsche Staatsoberhaupt kauft in einem seiner liebsten Berliner Schokoladengeschäfte Pralinen. So wird es damals berichtet. Der Rest der politischen Welt weilt in diesen Tagen in Riad, kondoliert der Familie des kurz zuvor gestorbenen saudischen Königs Abdullah. Der damalige US-Vizepräsident Joe Biden kommt, der Brite David Cameron und der französische Präsident François Hollande. Staatsoberhäupter, Vizes, Präsidenten.

Deutschland schickt Ex-Bundespräsident Christian Wulff. Die Kanzlerin ist krank, der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier weilt in Nordafrika. Und Gauck? Kauft ein. Das hätte sich sein Nachfolger im höchsten Staatsamt, jener Frank-Walter Steinmeier, wohl nie erlaubt. Danach wurde Journalisten erklärt, ein Gauck-Besuch in Riad wäre hilfreich gewesen.

Wann hatte das Wort eines Ex-Bundespräsidenten zuletzt so viel Gewicht?

Joachim Gauck hatte schon immer eine bemerkenswerte gedankliche Freiheit. Er sagt, was er zu sagen hat. Ausgestattet mit einem gehörigen Schuss Selbstbewusstsein, so formuliert er es selbst, und kaum glatt geschliffen von einer Horde Berater und jahrzehntelanger Parteiarbeit. Das zeichnet Gauck aus. Das macht ihn aber auch angreifbar.

Auch jetzt noch, mit 83 Jahren, bürstet der ehemalige Bundespräsident gern gegen den Strich. In der Migrationsfrage treibt Gauck das politische Berlin vor sich her, drängt auch seinen Nachfolger im Schloss Bellevue zum Handeln. Die Macht eines Bundespräsidenten ist das Wort. Wann hatte das Wort eines Ehemaligen jemals so viel Gewicht?

Es ist moralisch überhaupt nicht verwerflich und politisch sogar geboten, eine Begrenzungsstrategie zu fahren. Joachim Gauck gibt der Migrationsdebatte mit diesem Satz einen Stoß

16. September 2023, Gauck gibt dem ZDF ein Interview, Thema: Migrationspolitik. Wöchentlich steigende Asylprognosen, seit Monaten überforderte Kommunen, die AfD liegt bei so mancher Umfrage längst bei 20 Prozent. In Mecklenburg-Vorpommern, wo Gauck geboren ist, würde jeder Dritte aktuell die Partei wählen. Das treibt ihn um.

Der Ton der Übertragung ist schlecht, Gaucks Worte dagegen sind deutlich. Der ehemalige Bundespräsident spricht von einem Kontrollverlust, der eingetreten sei. Die Bevölkerung habe das Gefühl, sagt Gauck, die Regierenden verstünden ihre Bedürfnisse nicht mehr. „Es ist moralisch überhaupt nicht verwerflich und politisch sogar geboten, eine Begrenzungsstrategie zu fahren“, sagt er. Das Zitat macht sofort die Runde, die neue Tonlage findet im Regierungsviertel Gehör.

Soweit spricht der Politiker Gauck im Interview. Dann ergreift der alte „Bürgerpräsident“ Gauck das Wort. „Für mich – und deshalb melde ich mich überhaupt zu Wort – ist es wichtig, dass die Politik mit uns spricht“, sagt Gauck. „Ich plädiere für eine Politik, die erkennt, dass das Wünschbare nicht immer umsetzbar ist, wenn man denn demokratische Mehrheiten erhalten will.“ Gauck, der Bürger, inszeniert sich noch heute gern als deren Sprecher.

Zur Person Joachim Gauck wurde 1940 in Rostock geboren. Nach seinem Abitur studierte er Theologie und arbeitete viele Jahre als Pastor. Schon in seiner Jugendzeit trat Joachim Gauck in Opposition zur Diktatur in der DDR auf. Im Jahre 1989 gehörte er zu den Mitbegründern des „Neuen Forums“, für das er in die erste und letzte frei gewählte Volkskammer einzog. Von 1991 bis 2000 war Joachim Gauck Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR. Am 18. März 2012 wurde Gauck zum elften Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Dieses Amt übte er bis 2017 aus, bevor er freiwillig aufhörte. (Tsp)

Der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte erklärt Gaucks Rolle: „Gauck nutzt den Sprachgewinn für Machtgewinn. Seine Begriffe und Begründungen entspringen einem kämpferischen, demokratischen Trotz.“ Der Politologe beschäftigt sich wissenschaftlich schon länger mit der Rolle von Bundespräsidenten. Gauck liefere gerade wichtige Legitimationsgrundlagen, auf die sich operative Politik beziehen könne. „Präsidiale Autorität hilft der Tagespolitik, jetzt konkrete Wege in Richtung Ordnung und Humanität einzuschlagen“, glaubt Korte.

Und Frank-Walter Steinmeier, das Staatsoberhaupt? Vier Tage nach Gauck spricht der Bundespräsident ebenfalls von einer „Belastungsgrenze“ in der Flüchtlingspolitik. Das Interview gibt er nicht in Deutschland, sondern in der italienischen Tageszeitung „Corriere della Sera“. Das ist ungewöhnlich für eine innenpolitisch so wichtige und neue Botschaft des Bundespräsidenten. Manch einer deutet das als Zeichen der Eile. Steinmeier habe auf seinen Vorgänger reagieren wollen. Tatsächlich wurde das Interview schon Tage vor der Äußerung von Gauck mit der Zeitung geführt. Steinmeier hat das Thema laut einer Sprecherin des Bundespräsidialamtes gezielt in Italien setzen wollen. Doch der öffentliche Eindruck blieb.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist viel durch Deutschland und Europa. Doch nur selten dringen seine Worte durch. Hier bei einem Besuch in Litauen. © dpa/Soeren Stache

Im Schloss Bellevue spricht man in solchen Lagen davon, den Bundespräsidenten „im Spiel zu halten“. Gauck hatte damit nie ein Problem. Er spielt das Spiel. Wenn man ihn reden hört, klar, nachdenklich und humorvoll, meint man: Er kann nicht anders. Der Mann ist sein Wort. Schon in den ersten 100 Tagen seiner fünfjährigen Amtszeit, im Jahr 2012, konnte das die Öffentlichkeit spüren: Da schob er eine Unterschrift unter den Euro-Rettungsschirm auf, warnte vor zu hohen Subventionen für Erneuerbare Energien oder sprach in einer Rede über Auslandseinsätze der Bundeswehr von einer „glückssüchtigen Gesellschaft“. Gauck mischte sich tagespolitisch ein. Gaucks Vorgänger taten das selten, ebenso wenig tut es Steinmeier.

Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 grenzte sich Gauck mit dem Satz „Unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind endlich“ noch einmal von Merkel ab. Und schuf neben dem merkelschen „Wir schaffen das“ einen zweiten geschichtsträchtigen Satz dieser Zeit. Es ist eben jene klingende, fälschlich oft als pastoral beschriebene Sprache des, ja doch, Theologen aus Rostock, die einem im Kopf bleibt. Weites Herz, endliche Möglichkeiten. So sprechen deutsche Politiker selten. Merkel soll das, trotz inhaltlicher Differenzen, geschätzt haben.

Gauck übernahm ein schwer lädiertes Amt und richtete es auf

Gauck bleibt eine Ausnahme unter den deutschen Bundespräsidenten. Ein ostdeutscher Bürgerrechtler, der nie einer Partei angehört hat. Bürgerpräsident, die Bezeichnung hatte man ihm deshalb rasch verpasst. In der DDR entzog er sich Staat und Partei, indem er sich der Kirche widmete. In der Wendezeit wurde er Bürgerrechtler, zog für das „Neue Forum“ in die erste und letzte frei gewählte Volkskammer ein. Nach der Wiedervereinigung kümmerte er sich als Bundesbeauftragter um die Unterlagen der DDR-Staatssicherheit. Die Gauck-Behörde. Damals jedem ein Begriff.

2012 übernahm Gauck ein schwer lädiertes Bundespräsidentenamt, beschädigt durch die eiligen Rücktritte seiner Vorgänger Horst Köhler und Christian Wulff. Sogar über dessen Abschaffung wurde debattiert. Wer braucht, meinten damals selbst manche Politikwissenschaftler, dieses Amt noch. Der damalige Oppositionschef Sigmar Gabriel sah gar eine Staatskrise aufziehen. Dann kam Joachim Gauck.

Der Bundespräsident ist der Anwalt der Zumutungen

Politikwissenschaftler Korte beschreibt die Rolle des Bundespräsidenten so: „Der Bundespräsident ist Meinungsbildner, Zivilitätswächter und Weiterdenker.“ Das Amt sei zwar formal kompetenzarm, doch ein Amtsträger könne mit gezielten Kommunikationsauftritten Impulse setzen, Gemeinschaft schaffen. „Er ist Anwalt für Zumutungen: Denn er kann und sollte eine inspirierende Integration durch organisierten Dissens anführen“, sagt Korte.

Gauck war immer für Dissens zu haben. Er nahm sich die Freiheit zum Nachdenken. Auch öffentlich. Damit gab er dem Amt, vor allem in der Bevölkerung, Ansehen zurück. Zum Ende seiner Amtszeit wurde er in Umfragen von vielen als bester Bundespräsident genannt. Vielleicht auch, weil er ab und an das süße Leben dem Protokoll vorzog. Genervt hat Gauck mit seiner Art vor allem in der Politik so einige.

Seine Ausbrüche aus dem Protokoll gingen besonders Ministerialbeamten gehörig gegen den Strich und denjenigen, die es sich so sehr im politischen Berlin bequem gemacht hatten, dass sie aus nur noch wenig mehr als dessen Gepflogenheiten zu bestehen schienen. 2017 hörte er auf. Gauck war damals schon der älteste deutsche Bundespräsident aller Zeiten. Mit 76 Jahren. Welche Rolle er heute, mit 83, noch spielt, hatte er sich offenbar selbst nicht zugetraut.

Gauck bei einem Auftritt in seiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern: Auch mit 83 wirkt der Politiker noch klar und kraftvoll. © dpa/Stefan Sauer

Vom Magazin „Stern“ wurde Gauck nach Ende seiner Amtszeit einmal gefragt, was er vom bekannten Satz des westdeutschen Philosophen Theodor Adorno halte: „Es gibt kein richtiges Leben im falschen.“ Seine Antwort geriet deutlich: „Darüber muss ich nicht nachdenken, weil ich von Anfang an wusste, dass der Satz falsch ist. Es gibt unendlich viele richtige Leben im falschen.“ Natürlich weiß das der DDR-Bürger Gauck. Er blieb selbst immer undogmatisch. So sehr, wie man es wohl lernt, wenn man in einer Diktatur aufwächst. Wenn man gesehen hat, was Dogmen anrichten – und wie sehr Graustufen den Alltag prägen. Nicht nur auf Kratzputzfassaden.

FDP und CDU loben Gaucks klare Haltung in Sachen Migration

Mancher im politischen Berlin wirft ihm nun in der Migrationsdebatte Populismus vor. Gauck leitet seine Haltungen häufig mit Stimmungen in der Bevölkerung her, aus der Resonanz auf seine Reden. Andere unterstellen ihm deshalb Gefallsucht. Gauck weiß natürlich, was er mit seinen Aussagen losgetreten hat. Seine im Interview mit dem ZDF vorgebrachte Haltung konkretisierte er einige Tage später im Tagesspiegel: „Wenn für eine Ein- und Zuwanderungspolitik keine Mehrheit vorhanden ist, dann kann man keine liberale und offene Gesellschaft gestalten“, sagte der 83-Jährige. Wenn Politiker nun über das Steuern und Eingreifen in der Migrationspolitik nachdächten, dürften sie nicht gescholten oder ins politische Abseits gestellt werden. Er stellte dann die zentrale Frage dieser Zeit: „Wie bleiben wir ein Einwanderungsland mit der Zustimmung der Mehrheiten für eine demokratische Politik?“

Die Waffe des Bundespräsidenten ist das Wort. Gaucks Klarheit in der Sprache und Deutlichkeit in der Sache wird heute von manchem im höchsten Staatsamt vermisst. „Joachim Gauck war als Bundespräsident im besten Sinne überraschend, ungewöhnlich und anders“, sagt der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, dem Tagesspiegel. „Er hat sich stets mutig der Versuchung der formelhaften und alle Konflikte zudeckenden Rede entzogen, ohne dabei je plump, grob oder gar verletzend und spalterisch zu sein. Im Gegenteil.” Frei ergänzte: „Ich glaube, das macht einen großen Bundespräsidenten aus.“

Auch FDP-Fraktionschef Christian Dürr lobt den ehemaligen Bundespräsidenten. „Die Äußerungen vom ehemaligen Bundespräsidenten Gauck kamen zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der Debatte“, sagt Dürr dem Tagesspiegel. „Ich bin Herrn Gauck für seine klare Positionierung sehr dankbar.“ Dürr erklärt, er teile die Forderung von Gauck nach neuer Entschlossenheit ausdrücklich, denn diese brauche es, „damit die Politik in der Sache mehrheitsfähig bleiben kann“. Ähnlich sieht es manch Spitzengenosse in der SPD, offen sagen will es freilich niemand. Jedes Lob von Gauck wirkt in diesen Tagen wie eine Versäumnisanzeige über den Nachfolger.

Niemals würde sich Gauck wohl öffentlich an seinen Nachfolger Steinmeier wenden. Auch über seine eigene Rolle als Antreiber des politischen Berlins mag er nicht gern reden. Seine Leute wissen, wie das wirkt. Ein Gespräch dazu wird abgelehnt. Im Bundespräsidialamt dürften seine zahlreichen Debattenbeiträge schon jetzt auf genug Unmut stoßen.

Säbelrasseln? Welches Säbelrasseln?

Zwischen den Zeilen erkennt man die Abgrenzung des Bürgers Gauck vom Berufspolitiker Steinmeier, gerade im Umgang mit Russland. Gauck hat seine Haltung nie revidieren müssen, Steinmeier – wie viele in der SPD – schon. In seinem im Frühjahr erschienenen Buch „Erschütterungen“ verteidigt Gauck seine deutlichen Worte gegen Russland bei einem Staatsbesuch 2014 in Polen. „Linke und linksliberale Publizisten“, wie er schreibt, geißelten die Aussagen damals als „Eskalation der Worte“, als „Säbelrasseln“. Es dürfte ihm kaum entgangen sein, dass auch Außenminister Steinmeier damals ein „Säbelrasseln“ gegen Russland beklagte.

Am 18. Januar 2017 hält Gauck seine letzte Rede als Bundespräsident. Der Bürger aus Rostock, so wirkt es, wendet sich darin an die politische Klasse. „Wer sich in Phrasen versitzt, in Entscheidungsschwäche und Risikoscheu, oder wer auf halbem Weg stehenbleibt, der muss unter Umständen einen hohen Preis zahlen“, mahnt er. Stattdessen müsse man eine Kommunikation wagen, „die deutlich stärker als bisher die Vielen einbezieht und nicht nur die, die regelmäßig am politischen Diskurs teilnehmen“. Es kann als Ironie der Geschichte gewertet werden, dass Frank-Walter Steinmeier auf ihn folgte. Ein kluger, angesehener und äußerst regierungserfahrener Politiker. Doch wie kaum sonst einer spricht er vor allem für all jene, die „regelmäßig am politischen Diskurs“ teilnehmen.

Am 2. Oktober dieses Jahres sitzt Bundespräsident Steinmeier im Interview in den „Tagesthemen“, es geht um die deutsche Einheit und: um Migrationspolitik. „Hätten nicht auch Sie früher und ehrlicher über dieses Problem reden müssen?“, fragt die Moderatorin und verweist auf die Statements von Vorgänger Gauck. Steinmeier antwortet mit dem Satz „Ich erinnere an etwas, was sie vielleicht nicht mehr wissen...“ und verweist dann auf einen mehrere Jahre alten Gastbeitrag von sich im „Spiegel“. Darin habe er doch, sagt Steinmeier, schon „frühzeitig“ darauf hingewiesen, dass Deutschland nicht jedes Jahr eine Million Menschen aufnehmen könne. (mit höh)