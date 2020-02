Der mutmaßliche Attentäter, der in der Nacht zu Donnerstag im hessischen Hanau zehn Menschen und sich selbst erschossen hatte, ist ein 43-jähriger deutscher Staatsbürger. Er kommt nach Angaben der Behörden aus Hanau, hatte aber zeitweilig auch einen Wohnsitz in Bayern, wie der dortige Innenminister Joachim Herrmann am Donnerstag sagte.

Tobias Rathjen soll Lehre als Bankkaufmann gemacht haben

Rathjen hatte nach der Tat in der eigenen Wohnung erst seine Mutter und dann sich selbst erschossen. Die Wohnung im Stadtteil Kesselstadt liegt in unmittelbarer Nähe zu einem der Tatorte.

Informationen des "Spiegel" zufolge war Rathjen bei der örtlichen Kreisverwaltung als Sportschütze registriert und besaß legal mehrere Pistolen, darunter Waffen des Kalibers 9 Millimeter. Noch im vergangenen Jahr sei er von den Behörden routinemäßig kontrolliert worden – es seien keine Auffälligkeiten festgestellt worden. Die "Bild" berichtet, Rathjen habe auch einen Jagdschein besessen.

Auf seiner inzwischen abgeschalteten Homepage gab Rathjen an, in Hanau aufgewachsen und dort zur Schule gegangen zu sein. Demnach machte er das Abitur und absolvierte später seinen Zivildienst. Schließlich soll er eine Lehre zum Bankkaufmann absolviert haben und danach in Bayreuth Betriebswirtschaftslehre studiert haben. Da seine Ausführungen über viele Strecken wirr sind, ist allerdings nicht klar, ob all diese Selbstauskünfte tatsächlich stimmen.

In den Sicherheitsbehörden verstärkte sich am Donnerstagvormittag der Eindruck, Rathjen habe aus einem rechtsextremen Motiv gehandelt. "Das Manifest des Täters hat trotz der Verschwörungstheorien eine klare Sprache", sagte ein hochrangiger Sicherheitsexperte dem Tagesspiegel.

Tobias Rathjen äußert sich explizit rassistisch

Das Manifest von Rathjen liegt dem Tagesspiegel vor. Über viele Seiten äußert er sich, größtenteils wirr. Überschrieben ist es als „Botschaft an das gesamte deutsche Volk“. Zudem spricht er von einem Krieg: „Dieser Krieg ist als Doppelschlag zu verstehen, gegen die Geheimorganisation und gegen die Degeneration unseres Volkes! Menschen kommen und gehen. Das was bleibt ist das Volk!“

In seinen sprunghaften Notizen schreibt er viel Autobiografisches, in denen immer wieder explizit rassistische Ressentiments deutlich werden. So spricht er etwa von kriminellen „Südländern“ und fragt, warum „solche Volksgruppen“ in seinem Land seien.

Bestimmte „Rassen“ seien „destruktiv“ für die Gesellschaft. Gleichzeitig überhöht er das deutsche Volk, durch welches angeblich das „Beste und Schönste“ der Welt entstehe. Außerdem könne er sich „eine Halbierung der Bevölkerungszahl“ in Deutschland vorstellen. Das Manifest ist inzwischen im Internet nicht mehr verfügbar.

Ein Auto, das dem Attentäter gehören soll, wird in Hanau abtransportiert. Foto: Thomas Lohnes/AFP

Doch das Manifest enthält nicht nur seine rassistische Ideologie. So äußerst er sich über mehr als eine Seite zum Fußball: Er behauptet, ein guter Spieler gewesen zu sein und gibt dem Deutschen Fußball Bund (DFB) Strategietipps für die Nationalmannschaft.

In einem Video spricht Tobias Rathjen fließend Englisch

Wenige Tage vor dem Verbrechen in Hanau hatte er nach Informationen aus Sicherheitskreisen ein Video bei Youtube veröffentlicht. In diesem Video spricht der Mann in fließendem Englisch von einer "persönlichen Botschaft an alle Amerikaner". Der Clip, der am Donnerstagmorgen zunächst weiter im Internet zu sehen war, wurde offensichtlich in einer Privatwohnung aufgenommen.

Darin sagt der Mann, in den USA existierten unterirdische Militäreinrichtungen, in denen Kinder misshandelt und getötet würden. Dort würde auch dem Teufel gehuldigt. Amerikanische Staatsbürger sollten aufwachen und gegen diese Zustände „jetzt kämpfen“.

Ein Hinweis auf eine bevorstehende eigene Gewalttat in Deutschland ist in dem Video nicht enthalten. Rathjen behauptet auch, Deutschland werde von einem Geheimdienst gesteuert. Außerdem äußert er sich negativ über Migranten aus arabischen Ländern und der Türkei.