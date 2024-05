Die CDU, ihr Chef und das erhoffte Comeback Merz muss mehr Merkel wagen!

Friedrich Merz wird das wahrscheinlich nicht so gerne hören. Aber seine Lage, in der er vor dem an diesem Montag beginnenden Parteitag seiner CDU steckt, weist gewisse Parallelen zu der seiner ewigen Widersacherin Angela Merkel im Jahr 2003 auf. Sie müssen ihm und der Partei Warnung sein.

Wie heute befanden sich die Christdemokraten damals in der Opposition, führten in Umfragen haushoch vor einer weithin unbeliebten Regierung unter der Führung eines SPD-Kanzlers – und verabschiedeten in Leipzig, wie das jetzt für die Zusammenkunft in Berlin geplant ist, ein neues Programm, dessen Umsetzung die Republik ziemlich umkrempeln würde.

Identität ist wichtig, aber nicht alles

Aus dem, was damals folgte, müsste die CDU Lehren ziehen. Was intern als identitätsstiftend galt, kam draußen beim Wahlvolk weniger gut an. Nur hauchdünn rettete Merkels Union 2005 den demoskopischen Vorsprung ins Ziel – um dann an der Macht eine viel breiter angelegte Politik zu machen, die so gut ankam, dass sie 16 Jahre regierte, aber dabei ihr Profil verlor.

Der bevorstehende Parteitag ist für die CDU ein wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg zurück ins Kanzleramt, in dem sie seit Bestehen der Bundesrepublik mehr als zwei Drittel der Zeit die Verantwortung trug.

Die Volkspartei mit dem Anspruch, allen Demokraten im Land ein Angebot zu machen, muss einerseits in den Merkel-Jahren abgewanderten Konservativen wieder eine politische Heimat geben, wofür es mit Leitkultur und strenger Migrationspolitik im neuen Programm jede Menge Ankerpunkte gibt. Sie darf dabei jedoch die Mitte nicht vergrätzen – so schwer diese mitten in einem tiefen gesellschaftlichen Wandel auch zu verorten sein mag.

CDU-Bundesparteitag Am Montag steht das Delegiertentreffen im Berliner Hotel Estrel im Zeichen interner Wahlen. Neben dem Vorsitzenden stehen auch das Präsidium sowie der Bundesvorstand zur Wiederwahl.

der Christdemokraten soll am Dienstag beraten und verabschiedet werden. Die bevorstehende Europawahl wird den Mittwoch prägen. So wird unter anderem EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen reden.

Das gilt für den Vorsitzenden besonders – schließlich werden Programme mehr denn je über Personen wahrgenommen. Merz muss auf dem Parteitag keinen Ärger befürchten. Die Wiederwahl mit einem ordentlichen Ergebnis ist sicher. Sein größtes Pfund ist, dass er die CDU nach dem brutalen Richtungsstreit, auch mit der Schwesterpartei CSU, und dem Wahldebakel 2021 wieder aufgerichtet hat.

Bisher aber ist Merz den Beweis schuldig geblieben, dass er positiv über das eigene Fanlager und die eigene Partei hinaus wirken kann. Sie persönlichen Beliebtheitswerte liegen unter denen der CDU als Ganzes, Demoskopen bescheinigen ihm gerade bei Frauen und jüngeren Wählern ein echtes Problem. Obwohl sich Merz aus diesem Wissen heraus seit Monaten um ein staatsmännisch-gelasseneres, weniger verbissenes Image bemüht, haftet ihm Letzteres trotzdem teilweise noch an.

Für Friedrich Merz ist der Parteitag die nächste große Bühne, um diesem Eindruck entgegenzuwirken und seinem Traum von Kanzlerkandidatur und Kanzlerschaft näher zu kommen. Nicht umsonst hat er sich im Vorfeld für seine Rede, die eine schwierige politische Gratwanderung wird, Zeit genommen.

Merz darf dem Wahlvolk keine Angst machen

Er muss kämpferisch sein, ohne zu polarisieren. Er muss über Aufrüstung und Krieg in Europa sprechen sowie über notwendige Reformen und Sparmaßnahmen, ohne Angst zu verbreiten und Wählerinnen und Wähler in die Arme der SPD zu treiben, die als Friedens- und Sozialstaatspartei für sich wirbt. Merz muss zeigen, dass ihm auch Klimaschutz und Gleichberechtigung Anliegen sind, ohne sich anzubiedern. Letztlich muss Merz ein bisschen mehr Merkel wagen, ihr Erfolgsrezept adaptieren, ohne ihre Fehler in der Russland- und Energiepolitik zu verschweigen.

Sollte er das nicht können, wird es schwer für ihn. Der Vorsitzende hat noch etwas mehr als vier Monate Zeit, um interne wie externe Zweifler, aber auch sich selbst zu überzeugen, dass er der Richtige ist. Nach den Landtagswahlen im Osten der Republik will die Union ihren Kandidaten benennen. Schon die Europawahl wird weitere Hinweise darauf geben, wie groß das Potenzial der CDU mit Merz ist.

Sollte es dann immer noch mit jemandem wie Markus Söder oder Hendrik Wüst größer eingeschätzt werden, kommt es darauf an, ob Merz die Größe hat, sich und der Partei das einzugestehen. Wenn nicht, könnte das Rennen um das Kanzleramt wieder sehr viel knapper werden, als es im Augenblick den Anschein hat.