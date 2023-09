„Die Debatte läuft völlig falsch“ Das sagen Grüne Oberbürgermeister über die Asylpolitik

Alexander Maier weiß keinen anderen Ausweg mehr: „Wir schlagen für den Haushalt jetzt erstmals seit 20 Jahren eine Erhöhung von Steuern und Gebühren vor“, sagt der Oberbürgermeister von Göppingen. 200 Kitaplätze fehlen in der 60.000-Einwohner-Stadt, drei neue Einrichtungen würden jetzt gebaut. Ein Sondervermögen wie im Bund dürfe er nicht einrichten, daher will er die Grund- und Gewerbesteuer erhöhen. „Das liegt nicht nur an den Geflüchteten, aber auch.“

Was Maier in Göppingen am Fuß der schwäbischen Alb erlebt, ist für fast alle Bürgermeister im Land längst Realität. Der anhaltende Zustrom von Geflüchteten bringt die Kommunen an ihre Grenzen. Und Maier zum Zweifeln, denn als Grünen-Politiker muss er in der aktuellen Krise auch seine politischen Überzeugungen hinterfragen. Zehn Oberbürgermeister stellen die Grünen bundesweit. Die Probleme, die sie haben, ähneln sich – ihre Forderungen an die eigenen Parteifreunde in Berlin auch.

„Es wäre gut, wenn der Doppel-Wumms sich auch bei uns in den Kommunen bemerkbar macht“, sagt Maier. 3500 Geflüchtete bringt seine Stadt aktuell unter, darunter 1000 aus der Ukraine. Die Kosten der Erstunterbringung zahlt zwar das Land, doch der Kommune geht der knappe Wohnraum verloren und auch die Kosten für Kitas, Schulen und Integrationskurse trägt die Stadt.

Maier beklagt vor allem zu hohe bürokratische Regeln. In einer Nachbargemeinde waren die Anforderungen für einen Raum für die Integrationskurse so hoch, dass nur der Sitzungssaal im Rathaus blieb – der Gemeinderat musste ausweichen. „Wir sind völlig überreguliert“, sagt Maier.

Auch Uwe Schneidewind, OB in Wuppertal, hat wegen der Geflüchteten Mehrkosten im zweistelligen Millionenbereich. Weit mehr als 5000 Ukrainer habe die Stadt aufgenommen, die zum Glück keine so akute Wohnungsnot wie anderswo in Nordrhein-Westfalen habe. „Die Akzeptanz in Wuppertal ist da, aber das ist sehr zerbrechlich“, sagt er.

Er sieht ebenfalls große bürokratische Probleme. „Der Aufenthaltstitel der Ukrainer läuft bald ab, dann muss jeder einzeln zur Ausländerbehörde. Das muss man einfacher lösen“, sagt Schneidewind. Er hält es für notwendig, den Flüchtlingszustrom nach Deutschland zu begrenzen. Wie genau, weiß er nicht. Von mehr Abschiebungen, wie es seine Parteichefin Ricarda Lang gefordert hat, hält er wenig. „Die Erhöhung der Abschiebezahlen wird kaum Einfluss auf die Einwanderungsdynamik haben.“

Sibylle Keupen, OB in Aachen, sieht Abschiebungen sehr kritisch. „Anders als Bundespolitiker erfahre ich hier vor Ort sehr leidvoll, was es bedeutet, wenn Menschen abgeschoben werden“, sagt sie am Telefon. Vor Kurzem erst sei eine Mutter mit ihren vier Kindern abgeschoben worden. „Die Familie war bestens integriert, die Kinder waren im Sportverein“, erzählt sie angefasst. „Ich kann das kaum aushalten, welches Schicksal wir diesen Menschen zumuten.“

Dabei hat auch Keupen erfahren, dass die Aufnahmemöglichkeiten der Universitätsstadt endlich sind. Im vergangenen Herbst kamen ihre Behörden an den Rand des Zusammenbruchs – auch weil die Stadt mehr als 200 Prozent der eigentlichen Aufnahmequote erfüllte. Andere Kommunen, vor allem auf dem Land, erreichten nur 50 Prozent. Inzwischen ist Aachen wieder bei 100 Prozent und hat noch 500 Plätze in der Reserve. Doch die Vorhaltekosten sind enorm. „Von den drei Milliarden aus dem Bund ist in Aachen noch nichts angekommen.“

In Greifswald stimmten Bürger gegen eine Unterkunft

Am anderen Ende der Republik, in Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern, fehlt es nicht nur am Geld, sondern auch an der Unterstützung der Bevölkerung. Im Juni haben dort 65 Prozent der Bürger gegen eine vierte Unterkunft in der Stadt, die rund 2300 Geflüchtete aufgenommen hat, gestimmt. Vorausgegangen waren so heftige Proteste, dass Oberbürgermeister Stefan Fassbinder eine Veranstaltung nur unter Polizeischutz verlassen konnte.

In Greifswald sind rund 2300 Geflüchtete untergebracht. © dpa/Stefan Sauer

„Die Proteste sind besser organisiert als 2015“, sagt der Grünen-Politiker. Er sieht eine generelle Atmosphäre der Abneigung bei der Aufnahme von Geflüchteten. Ihn ärgert das. „Wir führen die Debatte völlig falsch“, sagt Fassbinder. Angesichts des Arbeits- und Fachkräftemangels bräuchte Deutschland eine Zuwanderung von 400.000 bis 500.000 Menschen pro Jahr. Ihn wundere das Schweigen der Wirtschafts- und Handwerksverbände.

Illegale Migrationsströme müssten daher in legale Einwanderungsströme umgewandelt werden, findet Fassbinder. „Natürlich kommen nicht nur gut ausgebildete Ingenieure. Wir müssen in diese Menschen investieren. Da müssen wir von unserem hohen Ross runter“, fügt er hinzu und erzählt von einer syrischen Schülerin, die das beste Abitur in Greifswald abgelegt habe.

Dass er mit seiner Position nicht nur in Greifswald offenbar eine Minderheit abbildet, ist ihm bewusst. Er sieht dabei auch seine Partei in der Pflicht: „Ich wünsche mir, dass die Bundesregierung endlich positiver über Zuwanderung diskutiert.“

Katja Doerner, Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn, in ihrem Amtszimmer. © Ute Grabowsky/imago

Dieser Forderung schließt sich auch Katja Dörner an. „Man muss die Migrationsdebatte lösungsorientiert führen“, sagt die Oberbürgermeisterin von Bonn. Dort seien die Kapazitäten zur Unterbringung praktisch aufgebraucht. In der schnell wachsenden Stadt habe man selbst alte Hotels, Altenheime und Container mit Geflüchteten belegt.

Dennoch hält Dörner, die elf Jahre für die Grünen im Bundestag war, wenig von den aktuellen Abschiebedebatten. Neulich habe sie nur knapp die Abschiebung einer Fachkraft aus der Altenpflege verhindern können. „Es wäre völlig absurd gewesen, wenn wir diese Frau abgeschoben hätten“, sagt sie.

Dörner und ihre Grünen-Amtskollegen scheinen sicht weitgehend einig. Die Migrationsströme könne man stemmen – allerdings nur mit mehr Geld für die Kommunen und weniger Bürokratie. Eine restriktivere Migrationspolitik fordert niemand, auch nicht Alexander Maier, der in Göppingen bald die Steuern erhöhen muss. „In der Politik sollte die Humanität immer im Vordergrund stehen. Und angesichts des aktuellen Fachkräftemangels gibt es noch dazu auch ein wirtschaftliches Interesse an Migration.“