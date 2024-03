Die Entscheidung naht Wagt Cem Özdemir den Sprung nach Stuttgart?

In dem Moment, in dem Cem Özdemir aus seinem Wagen steigt, beginnt es, in Strömen zu regen. Doch davon lässt sich der Bundeslandwirtschaftsminister nicht beirren, auch nicht von den lauten Trillerpfeifen, den Sirenen und den Buhrufen, die ihm entgegen donnern. Özdemir verzieht keine Miene, konzentriert läuft er zwischen mehreren BKA-Beamten einen kleinen Hang hinab auf einen Parkplatz, auf dem eine provisorische Bühne aufgestellt worden ist.