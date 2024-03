Tagesspiegel Plus Die Folgen der Ampel-Sparpolitik : Warum die Bahn eine Riesenbaustelle bleiben wird

Nirgendwo spart die Ampel nach dem Karlsruher Haushaltsurteil so viel wie beim Schienennetz. Die Bahnsanierung bleibt so im Ansatz stecken. Und die Verkehrswende rückt in weite Ferne.