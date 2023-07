Die Genossen schweigen trotz Umfragetief Warum sind in der SPD plötzlich alle so brav?

Kräftig feiern wollen sie in dieser Woche, bevor am Freitag die parlamentarische Sommerpause beginnen wird. Am Montag ging es los, bei den Niedersachsen. Am Dienstag lädt der linke Flügel der SPD-Bundestagsfraktion zum Sommerfest ein, in der „Alten Pumpe“ im Stadtbezirk Kreuzberg. Am Mittwoch soll das Hoffest stattfinden, das die gesamte SPD-Fraktion begeht, im Tipi am Kanzleramt. Olaf Scholz also hat es nicht weit.

Zu feiern hat die SPD eigentlich wenig: Die von ihr geführte Ampel-Koalition ist unbeliebt und fällt seit Monaten vor allem mit Streiten auf. Der Kanzler genießt nur wenig Zustimmung. Nicht einmal jeder Fünfte würde für die SPD stimmen, wäre am Sonntag Bundestagswahl. Bei nur noch 18 Prozent liegt die SPD im Politbarometer von ZDF und Tagesspiegel, sie rangiert damit hinter der AfD. Infratest Dimap ermittelt für die ARD ähnliche Werte.

Die einst streitlustige SPD schweigt

Geduldig und genügsam aber erträgt die SPD ihre verfahrene Lage. Öffentliche Debatten, Ratschläge oder gar Kritik am eigenen Kanzler? Nicht zu vernehmen. Weitgehend schweigend begleitet die einst so streitlustige Sozialdemokratie ihren demoskopischen Absturz. Wo es einst unter Gerhard Schröder parteiinterne „Aufstände“ gegen den Kanzler gab, wo einst Abgeordnete in der Fraktionssitzung aufstanden, um die Führung anzugreifen, herrschen nun Ruhe.

Deutschland wählt 2025 Die nächste Bundestagswahl, so sie denn regulär stattfindet, dürfte auf September oder Oktober 2025 terminiert werden. Zuvor finden noch eine Europawahl (Mai 2024) und zahlreiche Landtagswahlen, etwa in diesem Oktober in Bayern und Hessen, statt. Während der Unmut über die Ampel-Koalition groß ist und diese aktuellen Umfragen zufolge keine Mehrheit im Volk hat, gewinnt die AfD an Zulauf. Im jüngsten Politbarometer für ZDF und Tagesspiegel kommt die Union auf 28 Prozent, die AfD auf 19 Prozent, die SPD auf 18 Prozent. Die Grünen werden bei 16 Prozent taxiert, die FDP bei 6 Prozent, die Linke bei 5 Prozent. Bei der Bundestagswahl 2021 lag die SPD vorn, holte mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz 25,7 Prozent. Die Union errang 24,1 Prozent, die Grünen 14,8 Prozent. Auf die FDP entfielen 11,5 Prozent, auf die AfD 10,3 und die Linke 4,9 Prozent.

Was ist bloß mit der SPD los? Warum so brav, wo doch Abgeordnete hinter vorgehaltener Hand zugeben, dass die Regierung schlecht dasteht und die Koalition miserabel kommuniziert? Warum so duldsam, während die AfD eine Landrats- und eine Bürgermeisterwahl gewinnt und der SPD im Oktober in Bayern und Hessen zwei Landtagswahlen ins Haus stehen?

Anruf bei einem, der schon manche Wahl gewonnen hat, bei der Bundestagswahl 2021 seinen Wahlkreis mit 38 Prozent geholt hat. Bei Axel Schäfer aus Bochum, Abgeordneter seit 2002, einst Büroleiter Willy Brandts. „Die Ampel handelt“, sagt er, „die Regierung kommuniziert aber nicht gut.“ Die „hohe Inflation bereitet vielen Menschen Sorgen“, sagt Schäfer, auch wenn die Ampel die Lage „mit milliardenschweren Paketen“ stabilisiere. Die Maßnahmen wirkten und seien erfolgreich. Die Rezession lässt der Abgeordnete unerwähnt.

Thierse wollte einst Umfragen verbieten

Er verweist auf das Bundestagswahljahr 2021. Er erinnert sich genau, wie vor ziemlich genau zwei Jahren die SPD-Werte plötzlich stiegen. „Die SPD hat ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl in Umfragen bei 16 Prozent gelegen“, sagt Schäfer, „bei der Wahl holten wir dann 26 Prozent.“ Diese Erfahrung wirke nach, führe zu einer „gewissen Entspannung“.

Auch das ist neu bei der SPD: Einst gehörte es bei den Genossen zum guten Ton, Umfrageinstitute und natürlich „die“ Medien zu attackieren, jedenfalls immer dann, wenn die SPD-Werte gerade mies waren (also eigentlich immer). Der politische Großstratege Wolfgang Thierse sympathisierte als Bundestagspräsident sogar damit, Umfragen vor Wahlen zu verbieten: „Ein solches Verbot“, sagte Thierse im Jahre 2002 der „Welt“, „könnte sicher zu einer Beruhigung einer gelegentlich sehr hektischen Atmosphäre beitragen.“

Auf Rufe nach einem Umfrageverbot verzichten die Sozialdemokraten nun, sie ordnen stattdessen die Umfragen ein: Die Demoskopen fragen die Bürger, was sie wählen würden, wäre am nächsten Sonntag Bundestagswahl. Die Bürger antworten also auf eine Frage mit doppeltem Konjunktiv. Gewählt aber wird der Bundestag wohl erst im Herbst 2025, der Regierung Scholz steht das Bergfest noch bevor. Hinzu kommt: Bundesregierungen sind in der Mitte der Legislaturperiode meist wenig beliebt, das ist der demokratische Normalfall.

Wir müssen uns die Frage stellen, weshalb die dänische Sozialdemokratie mit ihrer begrenzenden Migrationspolitik erfolgreich Wahlen gewinnt. Axel Schäfer, SPD-Bundestagsabgeordneter

Der AfD-Erfolg in Sonneberg Mitte Juni aber war ein Erfolg bei einer realen Wahl, und kaum jemand in der SPD bezweifelt, dass das AfD-Umfragehoch der politischen Stimmung entspricht. Axel Schäfer will deshalb eine dezidiert andere Flüchtlingspolitik. „Wir sollten nicht drum herumreden: Die große Zahl von Flüchtlingen bedeutet auch Probleme“, sagt Schäfer, der übrigens dem linken Fraktionsflügel angehört. Es stimme nun einmal, was Ex-Bundespräsident Joachim Gauck einst sagte: „Unser Herz ist weit, unsere Möglichkeiten begrenzt …“

SPD-Linker empfiehlt rigide Migrationspolitik

In seinem Wahlkreis, sagt Schäfer, höre er immer wieder: Wir fühlen uns abends auf der Straße, am Bahnhof nicht mehr sicher. „Wer das sagt, äußert ein Empfinden, das wir ernst nehmen müssen, auch wenn die Zahl der Straftaten in den letzten Jahren immer weiter zurückgeht.“

Der SPD-Linke Schäfer empfiehlt dabei seiner Partei, sich ausgerechnet die dänische Schwesterpartei mit ihrer rigiden Ausländerpolitik zum Vorbild zu nehmen: „Wir müssen uns die Frage stellen, weshalb die dänische Sozialdemokratie mit ihrer begrenzenden Migrationspolitik erfolgreich Wahlen gewinnt.“ Die Einigung in der EU-Asylpolitik, die von manchem in der SPD hart kritisiert worden ist, nennt Schäfer „wichtig“ und als ein Beleg dafür, „dass die Ampel europäisch handelt“.

In Hessen beschwören sie die erste Einigung zum Gemeinsamen Europäischen Asylsystem erst recht, war sie doch von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) mit entwickelt worden. Und Faeser ist Spitzenkandidatin für die hessische Landtagswahl im Oktober. „Wir sind froh über die EU-Einigung in der Asylpolitik“, sagt der hessische SPD-Generalsekretär Christoph Degen dem Tagesspiegel. Zur Regierungsarbeit gehörten Kompromisse, „das weiß und versteht die SPD“.

Wie die SPD sich einst selbst zerfleischte

Das sind Töne, die in der hessischen SPD noch vor wenigen Jahren kein Konsens waren. Wie sehr sich die SPD unter der Kanzlerschaft von Scholz gewandelt hat, lässt sich an der hessischen SPD wie unter einem Brennglas beobachten. Einst hatte Hessens SPD eine selbst für die Sozialdemokratie überdurchschnittlich ausgeprägte Lust zur Selbstzerfleischung. Hier stand die linke Südhessen gegen pragmatische Nordhessen (meist setzte sich der Süden durch).

Hier kämpfte die linke Andrea Ypsilanti für einen Utopistan mit Rot-Rot-Grün, warf damit vorherige Festlegungen über Bord. Ypsilanti wollte Ministerpräsidentin in Hessen werden, scheiterte auf den letzten Metern. Mit ihrem Wortbruch stürzte sie die SPD in eine Krise – und zementierte die CDU-Herrschaft im einst „roten“ Hessen. Nach etlichen SPD-Wahlschlappen will Nancy Faeser die SPD nach einem Vierteljahrhundert zurück in die Staatskanzlei zu Wiesbaden führen.

Keine Mehrheit für Faeser in Hessen in Sicht

In drei Monaten wählt Hessen, und eine Machtperspektive für Faeser ist, Stand jetzt, nicht recht erkennbar. In den letzten Umfragen liegt die CDU klar vor der Hessen-SPD, Schwarz-Grün hat stets eine Mehrheit. Solange die SPD bundesweit schwächelt, so lange dürfte es Faeser schwerfallen, sich davon abzusetzen.

Ihr Generalsekretär Degen sieht das naturgemäß anders. „Wir sehen in der Hessen-Wahl eine reine Landtagswahl. Hier stimmen die Bürger über Hessen ab, nicht über die Bundesregierung“, sagt Degen. Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) wolle die Hessen-Wahl „zu einer kleinen Bundestagswahl machen, die sie aber nicht ist. Als hessische SPD haben wir das Potenzial, uns vom Bundestrend deutlich abzuheben.“

19,8 Prozent holte die SPD bei der hessischen Landtagswahl 2018.

Auf künstliche Distanz zu ihrer Bundespartei geht die hessische SPD, anders als in der Vergangenheit, nicht. „Olaf Scholz wird bei unserem Wahlkampfauftakt dabei sein“, sagt Degen, „und insgesamt dreimal im Wahlkampf in Hessen auftreten.“ Zuerst beim Wahlkampfauftakt am 3. September in Wiesbaden.

Dabei schält sich schon jetzt ein Narrativ heraus, dass die SPD demnächst verbreiten dürfte, nach der geplanten Verabschiedung des Heizungsgesetzes am Freitag im Bundesrat und einer erhofften Klarheit über den nächsten Bundeshaushalt: Seht her, die Ampel hat sich zusammengerauft. Wir regieren wieder.

„Mit der Klarheit beim Heizungsgesetz können Grüne und FDP in der Ampel wieder konstruktiver und weniger streitlustig miteinander regieren“ – so intoniert Hessens SPD-Wahlkampfleiter Degen schon jetzt diese Linie. In einem hat die SPD ja Glück: Bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern hat sie wenig zu verlieren. Bayern war schon immer ein Problemfall für die Sozialdemokratie. Wahlergebnis 2018: 9,7 Prozent, Rang fünf. In Hessen war sie 2018 auf 19,8 Prozent abgestürzt.

Die SPD-Bundestagsfraktion dürfte brav bleiben

Die wenigsten in der SPD rechnen mit einer Ministerpräsidentin Faeser. In der Bundes-SPD rümpfen sie die Nase, dass Faeser nur bei einem Wahlsieg nach Hessen wechseln („ich war schon Oppositionsführerin“), sonst aber Innenministerin bleiben will.

Solange aber die Wahlen glimpflich ausgehen werden, dürfte die SPD-Bundestagsfraktion brav bleiben, dem Kanzler treu ergeben. „Schauen Sie sich an, wie viele SPD-Abgeordnete ihr Mandat Olaf Scholz zu verdanken haben“, sagt ein erfahrener SPD-Parlamentarier: „Ohne das Vertrauen, das sich Scholz 2021 erkämpfte, säßen mehrere Dutzend von ihnen nicht im Parlament.“ Warum also sollten sie nun aufbegehren?

In Sachsen steht der SPD die härteste Wahl ins Haus

Das Zaudern und Zögern des Kanzlers wird dabei in der SPD sehr wohl gesehen, sein Hang zur Besserwisserei erst recht. Selbst SPD-Anhänger sagen in Umfragen, der Kanzler führe zu wenig. Auch Martin Dulig (SPD) verteidigt den Kanzler. Dabei steht dem sächsischen Vize-Ministerpräsidenten die vielleicht härteste Wahl aller Zeiten ins Haus: In gut einem Jahr wählt Sachsen, die AfD liegt im Umfragen vorn, die SPD holte zuletzt 7,7 Prozent.

Doch Dulig ordnet die allgemeine Kritik an Scholz zu dessen Gunsten ein. „Olaf Scholz ist als Kanzler gewählt, nicht als Erziehungsberechtigter von zwei Koalitionspartnern, die sich permanent aneinander abarbeiten“, sagt Dulig: „Olaf Scholz führt, er tut das solide. Er hat Respekt vor seinem Amt, führt besonnen und klug. Leider muss er, neben all seinen weltpolitischen Aufgaben, viel Streit in der Ampel schlichten.“

Warum, Herr Dulig, scheint interne Kritik am Kanzler scheint tabu zu sein? „Wir bringen dem Kanzler die notwendige und richtige Solidarität entgegen, indem wir auf uns auf das politische Handeln fokussieren“, sagt Dulig und bringt den neuen, braven, loyalen Stil der SPD auf den Punkt: „Ich glaube, dass sich das Handeln, das Machen, das Lösen von Problemen durchsetzt. Gut, dass wir einen besonnenen Kanzler haben!“