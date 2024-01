„Die Spitze der Spitze des Eisbergs“ Wie sich die evangelische Kirche schuldig machte

Die Zahlen, die Martin Wazlawik am Donnerstag vorstellt, sind erschütternd. Mindestens 1259 Beschuldigte in 2225 Fällen in den 20 evangelischen Landeskirchen zählt der Leiter der „ForuM“-Studie, die von der EKD in Auftrag gegeben worden war und das Ausmaß von sexuellem Missbrauch an Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der evangelischen Kirche untersuchen sollte.

Rund 500 Beschuldigte waren evangelische Pfarrer. Bei den Übrigen handelte es sich um andere Mitarbeiter, etwa Erzieher oder Kirchenmusiker, sowie Ehrenamtliche. Allerdings sei das nur eine „hoch selektive Stichprobe“ gewesen: Die Forscher der Hochschule Hannover und weiterer Einrichtungen hätten nur Zugriff auf Disziplinarakten gehabt. Nur in einer einzigen Landeskirche hätten sie auch die Personalakten einsehen können – und so die rund 60 Prozent der Beschuldigten dieser Kirche ausmachen können.

1670 Beschuldigte wurden bei der katholischen Kirche gezählt – allerdings nur unter Priestern, Diakonen und Ordensangehörigen.

„Die Zahlen unterschätzen das Ausmaß“, sagte Wazlawik. „Wir sehen hier nur die Spitze der Spitze des Eisbergs.“ Würde man auf Basis der einen Landeskirche, die die Personalakten zur Verfügung stellte, eine Hochrechnung anstellen, käme man sogar auf 3497 Beschuldigte, so der Mainzer Professor für forensische Psychiatrie, Harald Dreßing.

Nur schwer vergleichbar sind die Daten der „ForuM-Studie“ indes mit der katholischen MHG-Studie: Nach der Lektüre von mehreren zehntausend Personalakten kamen deren Ersteller 2018 auf 1670 Beschuldigte und 2677 Betroffene. Die Studie umfasste aber nur Akten von Priestern, Diakonen und Ordensangehörigen, und nicht von weiteren Mitarbeitern und Ehrenamtlichen in der Kirche.

Übergriffe fanden überall statt

„Das Thema sexualisierte Gewalt lässt sich nicht auf ein Handlungsfeld, auf einen kleinen Problembereich reduzieren“, sagte Wazlawik. Sexualisierte Gewalt fände sich überall in der evangelischen Kirche: In Kindertagesstättten, Kirchengemeinden und der Jugendarbeit ebenso wie in Pfarrhäusern, Heimen oder Schulen.

Während in der katholischen Kirche häufig der Zölibat oder ein überhöhtes Priesterbild als Ursachen für sexualisierte Gewalt benannt wurden, werden für die evangelische Kirche in der Studie andere, spezifische „Besonderheiten, die sexualisierte Gewalt ermöglichen und begünstigen können“, angeführt. Dazu zählten etwa eine Diffusion von Verantwortung, ein übermäßiger Wunsch nach Harmonie sowie die eigene Erzählung, eine besonders fortschrittliche Kirche zu sein, in der es keine sexualisierte Gewalt geben könne. Auch habe es immer wieder Grenzen- und Distanzlosigkeit im Umgang miteinander gegeben. Pfarrer hätten ein unklares Amtsverständnis und würden private und dienstliche Angelegenheiten miteinander vermischen.

Deutliche Kritik übten die Forscher auch an der bisherigen Aufarbeitung in der evangelischen Kirche. Sie habe oft nur stattgefunden, wenn sich Betroffene aktiv gemeldet hätten, und sei eher eine „Abarbeitung als eine Aufarbeitung“ gewesen. Auch die föderale Struktur der Landeskirchen habe zu Uneinheitlichkeiten in der Aufarbeitung geführt. „Die evangelische Vielfalt hat hier nachhaltige Folgen.“

Klar ist: Wir haben Täter schützende Strukturen in der Kirche. Die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs zeigte sich von den Ergebnissen der Studie „erschüttert“.

Die amtierende Ratsvorsitzende der EKD, die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs, zeigte sich von den Ergebnissen der Studie „erschüttert“. Klar sei: „Wir haben Täter schützende Strukturen in der Kirche“, sagte Fehrs. „Und nein, es sind keine Einzelfälle.“ Die Kirche übernehme Verantwortung für Gewalttaten, die von Pfarrern, Mitarbeitern und Ehrenamtlichen begangen wurden. „Dazu gehört es auch zu sagen, wir haben uns an unzähligen Menschen schuldig gemacht“, sagte Fehrs. „Es muss sich sehr viel verändern, und wir nehmen das an.“

Familienministerin Paus will dauerhaft Geld für Aufarbeitungskommission

Das Mitglied im Betroffenenbeirat der EKD, Detlev Zander, sprach von einem rabenschwarzen Tag für die Kirche. „Wer jetzt den Schuss noch nicht gehört hat, in den Kirchen und in den diakonischen Einrichtungen, der muss sich wirklich fragen, ob er in Kirche und Diakonie richtig am Platz ist.“ Die Studie müsse grundlegende Veränderungen schaffen: „Der Föderalismus in der Evangelischen Kirche ist ein Grundpfeiler für sexualisierte Gewalt“, sagte Zander. Er verhindere Aufklärung und Aufarbeitung. Die Betroffenen von sexuellem Missbrauch seien sprachfähig und handlungsfähig geworden. „Die Verantwortlichen sind zum Teil immer noch nicht sprachfähig“, sagte Zander. „Aber wer nicht sprachfähig ist, ist auch nicht handlungsfähig.“

Die evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz hat nach eigenen Angaben 41 Täter und 116 Betroffene an den Forschungsverbund gemeldet. „Das Ausmaß der Gewalttaten in der Evangelischen Kirche – und es ist nur die Spitze des Eisbergs, die wir jetzt kennen – ist furchtbar“, sagte Bischof Christian Stäblein. „Darum muss es jetzt und in Zukunft darum gehen, dass endlich nicht mehr die Institution gedeckt wird, sondern von sexualisierter Gewalt betroffene Menschen gehört werden und alle Hilfe und Unterstützung erhalten.“

Unterdessen kündigte Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) an, das Amt der Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs dauerhaft absichern zu wollen. Auch die Arbeit der unabhängigen Aufarbeitungskommission solle dauerhaft gesetzlich verankert werden. Darüber hinaus würden der Zugang zu Unterlagen und begleitende Unterstützung bei individuellen Aufarbeitungsprozessen nach erlebter sexueller Gewalt und Ausbeutung verbessert.