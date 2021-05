FDP-Chef Christian Lindner ist mit klarer Mehrheit im Amt bestätigt worden. Für ihn votierten am Freitag in digitaler Abstimmung 93 Prozent der Parteitagsdelegierten. Das Ergebnis muss formal noch per Briefwahl bestätigt werden. Mit dem Votum wurde Lindner zugleich zum Spitzenkandidaten seiner Partei für die Bundestagswahl im September gekürt.

"Ich freue mich und fühle mich motiviert durch dieses starke Votum", sagte Lindner nach der Abstimmung. Gegenkandidaten hatte er nicht. Vorsitzender der FDP ist Lindner seit 2013; bei seiner vorherigen Wahl zum Parteichef 2019 hatte er 86,6 Prozent der Stimmen bekommen.

In seiner Rede vor der Abstimmung am Freitag zeigte sich Lindner entschlossen, seine Partei nach acht Jahren zurück in die Bundesregierung zu führen. "Ich war niemals motivierter als jetzt, die FDP zurückzuführen in Gestaltungsverantwortung für unser Land", sagte Lindner zum Auftakt des Digital-Parteitags.

Wolfgang Kubicki wurde erneut zum FDP-Vize gewählt (88 Prozent Zustimmung). Der FDP-Arbeitsmarkt- und Sozialpolitiker Johannes Vogel aus Nordrhein-Westfalen wurde zu einem von drei stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt worden. Auf den ehemaligen Chef der Jungen Liberalen entfielen 79 Prozent der auf dem Parteitag abgegebenen Stimmen. Die FDP-Europapolitikerin Nicola Beer wurde mit 61 Prozent Zustimmung in dem Amt bestätigt. Bundesschatzmeister bleibt Harald Christ (86 Prozent Zustimmung). Die Ergebnisse müssen noch durch eine Briefwahl bestätigt werden. (AFP)