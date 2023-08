„Diskussion ist unwürdig und beschämend“ : Kinderschutzbund stellt sich in Streit um Grundsicherung hinter Paus und kritisiert SPD

Jedes fünfte Kind in Deutschland wächst in Armut auf. Das Hin und Her um die Finanzierung der geplanten Kindergrundsicherung hält die Präsidentin des Schutzbundes deshalb für falsch.