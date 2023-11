Dreifach-Wumms aus Karlsruhe Warum das Verfassungsgericht die Klimafonds-Finanzierung gekippt hat

Die Entscheidung, welche Doris König, die Vorsitzende des Zweiten Senats beim Bundesverfassungsgericht am Mittwoch kurz nach zehn Uhr mit nüchternen Worten vortrug, trifft die Ampel-Koalition hart. Ihr Nachtragshaushalt für 2021 ist verfassungswidrig und damit „nichtig“. Das Gesetz ist somit quasi ohne Geltung. Seine Wirkung muss rückabgewickelt werden.

Das bedeutet, dass die Übertragung von 60 Milliarden Euro in den Klima- und Transformationsfonds (KTF) rechtswidrig gewesen ist.

Das für die Investitions- und Förderpolitik der Ampel immens harte Urteil lautet daher: Diese Summe muss aus dem Gesamtvermögen des KTF abgezogen werden. „Soweit hierdurch bereits eingegangene Verpflichtungen nicht mehr bedient werden können, muss der Haushaltsgesetzgeber dies anderweitig kompensieren“, heißt es in der Urteilsbegründung. Das könnte bedeuten, dass die Ampel eventuelle Löcher im KTF im laufenden Jahr noch über einen eilends zu beschließenden Nachtragstetat 2023 stopfen müsste.

60 Milliarden Euro fehlen der Ampel nun

Und damit beginnen für SPD, Grüne und FDP massive haushaltspolitische Probleme. Denn da die Schuldenbremse wieder wirkt, ist das Maß der Neuverschuldung begrenzt. Im Etat für 2024 sind nur 37 Milliarden Euro an neuen Krediten eingestellt – und die sind zur Deckung des Etats schon verbraucht.

Will die Ampel also das Volumen im KTF auf dem geplanten Niveau halten – es waren bisher insgesamt mehr als 100 Milliarden Euro in dem Topf – muss sie entweder Mittel im Etat umschichten und kürzen oder die Einnahmen erhöhen. Letzteres hat die FDP bisher schon für den normalen Etatausgleich abgelehnt.

Nach der Entscheidung des Verfassungsgerichts entspricht die Übertragung der Kreditermächtigungen in Höhe von 60 Milliarden Euro nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die in der Schuldenregel im Grundgesetz erlaubte höhere Kreditaufnahme in Notfällen. 2021 hatte die schwarz-rote Koalition 240 Milliarden Euro an Kreditermächtigungen zur Pandemiebekämpfung über die Notlagenklausel bereitgestellt, von denen aber 60 Milliarden nicht gebraucht wurden.

„Nicht ausreichend tragfähig“

Mit der Begründung, dass die Summe für konjunkturpolitische Maßnahmen zur Überwindung der Pandemiefolgen weiterhin nötig sei, übertrug die Ampel-Koalition die Kreditermächtigungen auf den KTF, um nicht zuletzt klimapolitische Förder- und Investitionsmaßnahmen zu finanzieren. Diese wachstumspolitische Begründung aber ist laut Urteil „nicht ausreichend tragfähig“. Die Pandemie habe bereits zwei Jahre gedauert, als der Beschluss fiel.

Je länger aber das „auslösende Krisenereignis“ zurückliege, so das Gericht, desto stärker werde der Spielraum des Gesetzgebers eingeschränkt, mit Notlagenkrediten zu reagieren. Umgekehrt gilt nach dem Tenor der Entscheidung auch: Je länger eine Krise dauere, desto detaillierter habe der Gesetzgeber eine fortgesetzte Krisenpolitik auch mit neuen Schulden zu begründen.

Untaugliche Begründung

Das Gericht nannte am Mittwoch drei Gründe, warum das Vorgehen der Ampel als unzulässige Umgehung der Schuldenbremse zu werten und damit als verfassungswidrig einzustufen sei. Erstens wird die Begründung des Schritts quasi als untauglich bezeichnet. Der Gesetzgeber habe „den notwendigen Veranlassungszusammenhang zwischen der festgestellten Notsituation und den ergriffenen Krisenbewältigungsmaßnahmen nicht ausreichend dargelegt“, heißt es in der Urteilsbegründung.

Zweitens verstößt die Übertragung der Kreditermächtigungen laut Gericht einem zentralen Prinzip der Haushaltspolitik, nämlich der „Jährlichkeit und Jährigkeit“. Das bedeutet in diesem Fall, dass aufgenommene Kredite grundsätzlich für Maßnahmen eingesetzt werden sollen, die im Jahr der Kreditaufnahme zu finanzieren sind. Eine „Verschuldung auf Vorrat“ – so lautete der Kernvorwurf der Union – ist also nicht möglich.

Ersatzlos verfallen

Nach der Entscheidung des Zweiten Senats verfallen nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen mit Ablauf des Haushaltsjahres „ersatzlos“. Die „faktisch unbegrenzte Weiternutzung“ von Notlagenkrediten über Jahre hinweg sei unzulässig, wenn sie als Schulden dem Haushaltsjahr 2021 zugerechnet werden (als die Ausnahmeregelung galt), tatsächlich aber in den Jahren, in denen sie zur Finanzierung genutzt werden, nicht auf die Schuldenbremse angerechnet werden.

Drittens stößt sich das Gericht daran, dass der Nachtragsetat gar nicht im Jahr 2021 beschlossen wurde, sondern endgültig erst im Februar 2022. Das verstößt nach Ansicht der Richter gegen einen weiteren zentralen Haushaltsgrundsatz, und zwar den der „Vorherigkeit“. Nachträge zu einem laufenden Etat müssen in dem Jahr beschlossen werden, in dem der damit ergänzte Haushalt gilt.

Im Herbst 2021 ausgedacht

Die Idee, die nicht genutzten Kreditermächtigungen auf einen Nebenhaushalt zu übertragen und somit weiterhin nutzen zu können, obwohl die Rückkehr zur Schuldenbremse eingeleitet wurde, entstand im Herbst 2021 parallel zu den Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP. Vorbereitet wurde das Manöver noch unter Olaf Scholz im Finanzministerium, sein Nachfolger Christian Lindner führte es dann gesetzestechnisch aus.

Das Gericht gesteht dem Gesetzgeber – also Bundesregierung und Bundestag – zwar zu, dass er bei der Ausrufung einer Notlage und der Nutzung der Ausnahmeklausel der Schuldenbremse einen „Einschätzungs- und Beurteilungsspielraum“ habe.

Daher sei die Frage der Verhältnismäßigkeit der Neuverschuldung verfassungsrechtlich nicht relevant – es gibt somit keine irgendwie geartete Obergrenze. Aber es gibt „Darlegungslasten“, um eine verfassungsrechtliche Prüfung der „Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit“ der Kreditaufnahme zu ermöglichen. Diese detailliertere Begründungspflicht hat die Ampel-Koalition versäumt.

Die Koalition muss nun entscheiden, wie sie die entstandene Haushaltslücke deckt. Der Etat für 2024, der eigentlich noch diese Woche im Haushaltsausschuss des Bundestags abgeschlossen werden soll, ist dadurch zwar nicht direkt betroffen. Aber ein Teil der im KTF geplanten Ausgaben ist nun nicht mehr gedeckt.

Die Ampel hatte mit einer Entnahme aus der Fondsrücklage in Höhe von 70,7 Milliarden Euro geplant. Die schrumpft nun nach Abzug der 60 Milliarden Euro auf gut zehn Milliarden Euro, die Gesamteinnahmen des KTF verringern sich damit auf 39 Milliarden Euro. Geplant waren bisher Ausgaben in Höhe von gut 57 Milliarden Euro. Diese sind nun nicht mehr gedeckt, die Koalition muss also zeitnah die Programme im KTF zusammenstreichen.