Drohen in Europa islamistische Anschlagsserien? „Eine neue und größere Gefahr“

Nach der verheerenden Explosion in einem Krankenhaus in Gaza-Stadt ist die Sicherheitslage in Deutschland und Europa angesichts der aufgeheizten Stimmung angespannt. Bei dem Angriff auf das Krankenhaus wurden mindestens 200 Menschen getötet, Israel und die Hamas machen sich gegenseitig dafür verantwortlich.

In Berlin gab es am Dienstagabend bei Protesten Auseinandersetzungen und Angriffe auf Einsatzkräfte. Bei Pro-Palästina-Kundgebungen haben Polizisten unter anderem das Holocaust-Mahnmal geschützt.

Könnten die Proteste eskalieren? „Die Sicherheitsbehörden nehmen die islamistische Szene seit Beginn der Terrorangriffe der Hamas auf Israel noch stärker als bislang ins Visier“, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums dem Tagesspiegel. Eine „Unterstützung und Solidarisierung“ solle mit allen rechtsstaatlichen Mitteln verhindert werden.

Die Anschläge in Brüssel, zu denen sich der IS bekannt hat, und der Messerangriff in Arras unterstreichen die Gefährdungslage in Europa. David Zekhariafamil, Kriminalbeamter und Risikoanalyst

Der Verfassungsschutz zählt laut Bericht rund 450 Hamas-Anhänger bundesweit. Dazu kommen weitere Anhänger militanter islamistischer Gruppen wie der libanesischen Hisbollah. Deren Potenzial schätzt der Inlandsgeheimdienst auf rund 1250 Personen.

Wie fragil die Lage im Nahen Osten ist, beobachtet der bayerische Kriminalbeamte und Risikoanalyst David Zekhariafamil. „Die jüngsten Terrorangriffe der Hamas haben gezeigt, wie sich in solch komplexen Situationen schnell Dynamiken entfalten können, die zuvor schwer prognostizierbar waren“, lautet die Einschätzung von Zekhariafamil. Der Angriff auf das Krankenhaus im Gazastreifen verdeutliche, „wie einzelne Ereignisse das gesamte dynamische System noch weiter beschleunigen können“.

Vor dieser Beschleunigung sorgen sich Sicherheitsbehörden, auch wenn es bislang in Deutschland keine neue konkrete Gefährdungslage gibt. Doch die Proteste in Berlin reihen sich in eine Serie von teils gewaltsamen Taten in mehreren EU-Ländern ein, die allerdings nicht alle auf den brutalen Terrorangriff der Hamas auf Israel vor eineinhalb Wochen zurückgehen.

Ein mutmaßlich islamistisch motivierter Täter hatte am Montagabend in Brüssel zwei schwedische Fußballfans erschossen. Bereits vor zwei Monaten hat der schwedische Geheimdienst Sapo die zweithöchste Terror-Warnstufe für das skandinavische Land ausgerufen. Zuvor hatte es in Schweden mehrfach Aktionen gegeben, bei denen Demonstranten den Koran angezündet hatten. Dies hatte wiederum zu Massenprotesten in mehreren muslimisch geprägten Ländern geführt.

In der französischen Nationalversammlung wurde eines Lehrers gedacht, der in Arras bei einem Messerangriff getötet wurde. © AFP/Julien de Rosa

Auch in Frankreich wurde die höchste von drei Alarmstufen ausgerufen, nachdem in der vergangenen Woche ein radikalisierter 20-jähriger Islamist einen Lehrer in Arras erstochen hatte. In einem Bekennervideo hatte der Mann erklärt, im Namen des „Islamischen Staates“ zu handeln. Auf die Lage in Nahost hat er nach Angaben aus Ermittlerkreisen nur „am Rande angespielt“.

Warnung vor Panikmache

Dennoch wächst nach der Hamas-Attacke auf Israel die Sorge in Europa: Drohen neue Anschlagsserien, wie sie sich 2015 und 2016 in Paris, Nizza und Berlin ereigneten?

Dass die dschihadistische Gefahr in Europa wegen der Eskalation im Nahen Osten und nach den jüngsten Anschlägen in Brüssel und Arras in den Fokus gerückt ist, sollte aber nach der Meinung des Analysten Zekhariafamil nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Gefährdung durch den Dschihadismus in Europa bereits vor dem Angriff der Hamas auf Israel anhaltend hoch war.

Feuerwerkskörper fliegen hinter einem Polizeiauto bei einer nicht angekündigten pro-palästinensischen Demonstration in Neukölln. © dpa/TNN/Uncredited

„Die aktuelle Lage verschärft diese Gefährdungslage noch weiter“, sagt der Kriminalbeamte. Die hohe Emotionalität zeige sich in den zahlreichen Demonstrationen, und auch in den sozialen Medien werde das Thema kontrovers diskutiert, nicht nur in der islamistischen Szene. „Von Fake News und Hetze bis hin zu Antisemitismus, Verschwörungstheorien und Fremdenfeindlichkeiten sind in allen Extremismen zu erkennen.“

Diese aufgeheizte Stimmung, die jüngsten Koranverbrennungen in Schweden und andere Radikalisierungsfaktoren, die miteinander interagieren, böten terroristischen Organisationen die Möglichkeit, zu Anschlägen aufzufordern. „Die Anschläge in Brüssel, zu denen sich der IS bekannt hat, und der Messerangriff in Arras unterstreichen die Gefährdungslage in Europa“, sagt er.

Dennoch warnt Zekhariafamil vor Panikmache. „Radikalisierungsverläufe sind individuell und äußerst komplex, und nicht jeder Radikalisierte vollendet den Prozess bis zur Gewalttat“, lautet seine Einschätzung. Dennoch bestehe aber die Gefahr, dass unter den aktuellen Umständen Radikalisierungsprozesse beschleunigt werden und „Einzeltäter aufgrund von Nachahmungseffekten zur Tat schreiten könnten“.

„Noch ist es zu früh, aus dem Anschlag in Brüssel Schlüsse über die Bedrohungslage in Europa zu ziehen“, meint auch der Nahost-Experte Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). Wenn im Fall der tödlichen Schüsse in der belgischen Hauptstadt Solidarität mit der Hamas keine oder nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben sollte, wäre nach seiner Einschätzung „der Anschlag von Brüssel eine in einer Reihe von Einzeltäteraktionen, die nach der Niederlage des Islamischen Staates 2019 im Namen dieser Organisation verübt wurden“.

Der Nahost-Experte Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) warnt vor einer Bedrohung durch Anhänger der Hamas und der Hisbollah. © dpa/Karlheinz Schindler

Allerdings warnt auch Steinberg: „Mit dem Konflikt um Gaza kommt aber eine neue und größere Gefahr hinzu.“ Die Bedrohung komme vor allem von Anhängern der Hamas und der Hisbollah. „Sie sind viel stärker als die Dschihadisten des IS, weil sie zu großen Organisationen gehören, die noch dazu von Iran unterstützt werden“, erläutert der Islamwissenschaftler. „Sollten sie sich entscheiden, vor dem Hintergrund des Krieges in Gaza und einer Eskalation im Libanon Anschläge auf jüdische und israelische Ziele in Europa zu verüben, wird sich die Bedrohungslage rasch verschärfen“ lautet seine Prognose.

Der Historiker und Publizist Michael Wolffsohn warnt vor „migrationspolitischem Sprengstoff“. © imago/Uwe Steinert/imago stock

Der Historiker und Publizist Michael Wolffsohn weist derweil darauf hin, dass spätestens seit 1969 Deutschland und die europäischen Staaten des politischen Westens „Nebenfronten der Nahostkonflikte“ seien, nicht nur des palästinensisch-israelischen Konfliktes. Gewalttaten wie das Münchener Olympia-Attentat von 1972, der iranische Terror gegen Exil-Iraner, der Anschlag auf die West-Berliner Diskothek „La Belle“ von 1986, sowie die Anschläge von Paris im Jahr 2015 und ein Jahr später auf dem Berliner Breitscheidplatz seine nur kurz wahrgenommen, aber bald wieder vergessen worden.

Wolffsohn kritisiert, dass sich der Leitspruch „Gegen das Vergessen“ in Deutschland „durchaus sympathisch“ vornehmlich gegen das „Vergessen der nazistischen Verbrechen der eigenen Vorfahren richte, um dann – ebenfalls sympathisch – „’Nie wieder!’ zu rufen“.

Der Nebenzweck dieses Rufes, urteilt der Historiker, habe aber bereits lange vor dem Amtsantritt der gegenwärtigen Ampelkoalition darin bestanden, von „migrationspolitischem Sprengstoff“ abzulenken. „Gut gemeint. Die Folgen: Ermutigung migrationsbedingten Terrors, vornehmlich aus der Islamischen Welt. Potenziell gegen jedermann, am liebsten gegen Juden und Israelis“, so Wolffsohn.