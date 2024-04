Tagesspiegel Plus „Druck auf Erdogan wächst“ : So reagieren Europapolitiker auf das Wahlergebnis in der Türkei

Deutsche EU-Politiker sehen in der Schlappe von Erdogans Partei bei den Kommunalwahlen einen Fingerzeig für den künftigen Kurs am Bosporus – und für eine EU-Mitgliedschaft der Türkei.