Einbruch vor allem im Westen Deutsche verlieren das Vertrauen in die Demokratie

Das Vertrauen der Bundesbürger in die Demokratie und ihre Institutionen hat in den vergangenen Monaten dramatisch gelitten. Das Ansehen von Bundestag und Bundesregierung leidet erheblich, vor allem in den alten Bundesländern.

Dies ist das Ergebnis einer Studie der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung, die dem Tagesspiegel exklusiv vorliegt. Dafür hat das Befragungsunternehmen Kantar Public Ende 2022 und im Juni jeweils gut 1500 volljährige Bürger um ihre Meinung gebeten.

Nur noch eine Minderheit der Deutschen, nämlich 38 Prozent, sind mit der Demokratie zufrieden oder sehr zufrieden. Ende 2022 waren es noch 52 Prozent. Besonders deutlich verliert die Demokratie in Westdeutschland an Ansehen. Hier sind nur 41 Prozent zufrieden, ein halbes Jahr zuvor waren es noch 56 Prozent. Im Osten fiel der Anteil der Bürger, die mit der Demokratie zufrieden sind, von 35 auf 30 Prozent.

Die politischen Debatten des letzten halben Jahres kreisten unter anderem um das Heizungsgesetz, das im September im Bundestag zur Abstimmung stehen soll. In den vergangenen Monaten büßten die Koalitionsparteien und deren führende Köpfe an Zustimmung ein, vor allem die Grünen. Parallel dazu gewann die AfD an Zuspruch, sie liegt in bundesweiten Umfragen bei etwa 20 Prozent.

Man kann von einem Einbruch der Demokratiezufriedenheit in der Grünen-Wählerschaft sprechen. Sabine Pokorny, Konrad-Adenauer-Stiftung

Zwar sind die Anhänger der Grünen mit 68 Prozent noch am stärksten mit der Demokratie zufrieden. Der Rückgang der Zufriedenheit von 84 Prozent Ende 2022 fiel hier jedoch am stärksten aus. Anhänger der CDU/CSU sind zu 53 Prozent mit der Demokratie zufrieden, Anhänger der SPD zu 58 Prozent. Anhänger der AfD sind zu vier Prozent mit der Demokratie zufrieden.

„Zwar sind die Wählerinnen und Wähler der Grünen immer noch zufriedener mit der Demokratie als die anderen Wählergruppen, mit einem Minus von 16 Punkten kann man aber durchaus von einem Einbruch der Demokratiezufriedenheit in der Grünen-Wählerschaft sprechen“, sagte Sabine Pokorny, die Autorin der Studie, dem Tagesspiegel.

Öffentlich-rechtliche Sender verlieren an Vertrauen

Während das Vertrauen in die Gerichte im letzten halben Jahr von 64 auf 69 Prozent leicht stieg, verloren die öffentlich-rechtlichen Medien wie ARD oder ZDF an Ansehen. Nur noch 49 Prozent vertrauen ihnen, nach 52 Prozent Ende 2022. Nur 10 Prozent der AfD-Anhänger vertrauen den öffentlich-rechtlichen Medien; bei den Anhängern der Grünen sind es 87 Prozent.

Erheblich gelitten haben zuletzt das Ansehen von Legislative und Exekutive. Vertrauen in den Bundestag haben nur noch 44 Prozent der Deutschen (Ende 2022: 51 Prozent). Das Vertrauen in die von Kanzler Olaf Scholz (SPD) geführte Bundesregierung sank von 47 auf 39 Prozent.

AfD-Anhänger werden deutlich zuversichtlicher

Nur eine knappe Mehrheit der Deutschen blickt optimistisch in die Zukunft, ergab die Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung. So stimmen 53 Prozent der Befragten dem Satz zu: „Man weiß ja nicht, wie die Zukunft bringt, aber ich glaube, dass alles gut wird.“ Ende 2022 stimmten 57 Prozent dem Satz zu.

Während die Zukunftsaussicht bei Anhängern von Union, SPD und Grünen sank, verdoppelte sie sich unter AfD-Sympathisanten (von 16 auf 37 Prozent). „Der Optimismus für die Zukunft sinkt in den Wählerschaften von Union, SPD und Grünen, also gerade in den Wählergruppen, die bisher unerschütterlich optimistisch in die Zukunft blickten“, sagte Autorin Pokorny: „Die bisher immer äußerst pessimistischen Wählerinnen und Wähler der AfD gewinnen dagegen an Optimismus.“

Eine starke Zunahme des Populismus lässt sich der Studie nicht entnehmen. So stimmen 47 Prozent (Ende 2022: 46 Prozent) der Deutschen der Aussage zu: „Die etablierten Parteien haben keine Lösung für die Probleme unserer Zeit.“ Der Aussage „Die da oben machen doch nur, was sie wollen“ stimmen 41 Prozent zu, nach 38 Prozent Ende 2022.

Während sich das Image von CDU, CSU und FDP als stabil erweist, brechen die Sympathiewerte für SPD und Grüne ein. Die Adenauer-Stiftung ließ nicht die traditionelle Sonntagsfrage stellen, sondern ließ erforschen, wie sehr die Deutschen bestimmte Parteien „sehr“ oder „etwas mögen“.

Demnach kommt die CDU auf eine stabile Sympathie von 42 Prozent. Bei der CSU stieg der Wert leicht von 29 Prozent (Ende 2022) auf 30 Prozent (im Juni). Die Sympathie für die Kanzlerpartei SPD fiel von 53 auf 43 Prozent, die der Grünen sogar von 52 auf 37 Prozent. Der Sympathiewert der FDP liegt bei stabil 26 Prozent, der der Linken sank von 25 auf 23 Prozent. Während Ende 2022 zehn Prozent der Befragten angegeben hatten, die AfD „sehr“ oder „etwas“ zu mögen, waren es im Juni 17 Prozent.