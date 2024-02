„Eine Niederlage für die Demokratie“ Wie der Aschermittwoch der Grünen blockiert wurde

Eine halbe Stunde nach der Absage tritt Anja Reinalter auf die Bühne der fast leeren Stadthalle von Biberach und ergreift das Wort. „Wir lassen uns nicht abschrecken“, sagt die lokale Grünen-Bundestagsabgeordnete vor ein paar Dutzend Parteifreunden, die es in die Halle geschafft haben. „Die da draußen haben sich keine Freunde gemacht. Wir sind mehr“, ruft sie trotzig, die wenigen Grünen applaudieren. Doch es ist das einzige Mal an diesem Tag, dass in der Halle geklatscht wird.