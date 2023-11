Eltern entführter israelischer Kinder kämpfen um Befreiung „Kein Kind sollte Teil dieses Krieges sein“

Als Batsheva Yahalomi Cohen die rettenden Soldaten sieht, weint sie das erste Mal an diesem Tag. So erzählt sie es später. Es ist der 7. Oktober 2023. Dreieinhalb Stunden ist sie mit ihren beiden Töchtern, zehn Jahre und 22 Monate alt, über Felder gelaufen, nachdem sie zweimal Hamas-Terroristen entkommen sind. Ihr Mann Ohad ist angeschossen in ihrem Haus im Kibbuz Nir Oz. Ihren Sohn Eitan Yahalomi, zwölf Jahre alt, haben die Terroristen entführt.