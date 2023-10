Enthaltung in UN-Vollversammlung FDP sieht sich „informiert, aber nicht eingebunden“

Viel mehr Distanz war kaum möglich, ohne in den Rücken zu fallen. „Ich hatte mit Frau Baerbock noch keine Gelegenheit zu sprechen, welche Abwägungen zu diesem Abstimmungsverhalten geführt haben“, sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) am Sonntagabend im „Bericht aus Berlin“, angesprochen auf Deutschlands Enthaltung zur Gaza-Resolution in der UN-Vollversammlung am Freitag.