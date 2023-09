Tausende Tote nach Erdbeben Rettungskräfte warten auf Hilfegesuch aus Marokko – THW-Helfer ziehen wieder ab

Nach dem schwersten Erdbeben in der Geschichte Marokkos mit mehreren Tausend Toten kommen die Rettungsarbeiten nur schleppend voran. Immer noch werden Hunderte Menschen vermisst, einige Dörfer wurden komplett verschüttet, andere sind nicht zugänglich.

Dennoch hat Marokko bis zum Sonntagabend kein Rettungsgesuch gestellt. Nur dann können internationale Helfer tätig werden.

Berlin kritisiert Vorgehensweise Marokkos

In Berlin stieß Marokkos Verhalten auf Kritik. „Dass Rabat bislang auf deutsche Hilfe verzichtet, ist unverständlich“, sagte Carl-Julius Cronenberg (FDP), Vorsitzender der Parlamentarier-Gruppe Maghreb des Bundestages, dem Tagesspiegel.

Jetzt darf es nicht um falsch verstandenen Nationalstolz gehen, sondern allein um die schnellst- und bestmögliche Hilfe für die Opfer. Carl-Julius Cronenberg, FDP

„Im Namen der betroffenen Familien appelliere ich an die marokkanische Regierung: Jetzt darf es nicht um falsch verstandenen Nationalstolz gehen, sondern allein um die schnellst- und bestmögliche Hilfe für die Opfer“, so der FDP-Politiker.

THW schickt Rettungskräfte wieder nach Hause

Das Technische Hilfswerk (THW) schickt seine für einen Rettungseinsatz in Marokko nahe dem Flughafen Köln/Bonn versammelten Helfer vorerst wieder nach Hause. Da bisher kein internationales Hilfeersuchen von Marokko eingegangen sei, würden die THW-Kräfte an ihre Standorte zurückkehren, teilte das THW auf Tagesspiegel-Anfrage am Sonntag mit.

Zwischenzeitlich habe sich das Zeitfenster, in dem die Wahrscheinlichkeit groß sei, Menschen lebend unter Trümmern zu retten, fast geschlossen, hieß es von der Zivil- und Katastrophenschutzorganisation des Bundes.

Lagebesprechung: Einsatzkräfte des THW Köln bereiteten sich bereits am Samstag für einen möglichen Einsatz in Marokko vor. © picture alliance/dpa

Seit Samstag hatten Einsatzkräfte für einen möglichen Rettungseinsatz bereitgestanden. Das Team bleibt nach THW-Angaben einsatzbereit.

„Die mehr als 50 Helferinnen und Helfer der Schnell-Einsatz-Einheit Bergung Ausland (SEEBA) des THW waren innerhalb kurzer Zeit bereit, um mit ihrer technischen Expertise humanitäre Hilfe in Marokko zu leisten“, erklärte THW-Präsidentin Sabine Lackner.

„Nun prüft das THW, ob und wie dem Land mit der Lieferung von Hilfsgütern geholfen werden kann.“ Auch für eine mögliche Unterstützung bei der Trinkwasserversorgung vor Ort seien THW-Einsatzkräfte vorbereitet.

Nach dem Erdbeben in Marokko flohen Bewohner in der Nähe des Epizentrums im Dorf Moulay Brahim (südlich von Marrakesch) aus ihren Häusern. © picture alliance/dpa/AP

Lage in Marokko: Auswärtiges Amt in engem Austausch

Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, dass man mit den örtlichen Behörden über die Lage in Marokko in engem Austausch stünde. Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten seien dem europäischen Katastrophenschutzverfahren bereits am Sonnabend gemeldet worden. Bis Sonntag gab es keine Kenntnisse über mögliche deutsche Opfer des Bebens.

Nach Katastrophen wie dem Erdbeben am Sonnabend mobilisieren Regierungen zunächst eigene Kräfte, um später dann doch international um Unterstützung zu bitten. Vor dem THW hatten bereits die Hilfsorganisation I.S.A.R. Germany und der Bundesverband Rettungshunde mitgeteilt, dass sie nicht mehr mit einem Rettungseinsatz ihrer bereitstehenden Helfer in Marokko rechnen.

Spanien schickt Retter nach Marokko Nach dem verheerenden Erdbeben in Marokko mit mehr als 2000 Toten ist eine Spezialeinheit des spanischen Militärs in das nordafrikanische Land geflogen. 56 Mitglieder der Militärischen Nothilfe-Einheit UME hätten am Sonntag in Saragossa zusammen mit vier Suchhunden eine Transportmaschine vom Typ A400 bestiegen, teilte das Verteidigungsministerium auf der vormals als Twitter bekannten Plattform X mit. Zuvor hatte das nordafrikanische Land eine formelle Bitte um Beistand an Spanien gerichtet, wie spanische Medien übereinstimmend berichteten. Mitglieder der Feuerwehr ohne Grenzen aus Spanien waren am Sonntag bereits in Marokko auf dem Landweg unterwegs in das besonders betroffene Gebiet im Atlasgebirge südlich der auch bei Touristen beliebten Stadt Marrakesch. „Wir sind noch etwa zwei Stunden vom Epizentrum entfernt“, sagte der Leiter des Einsatzes, Antonio Nogales, RTVE. Die spanischen Feuerwehrleute stünden mit den marokkanischen Behörden in Kontakt, damit diese ihnen ein Einsatzgebiet zuweisen. Auch andere Berufsfeuerwehren, vor allem aus dem Süden Spaniens, entsandten Helfer in das Katastrophengebiet. (dpa)

Marokkos König Mohammed VI hat sich für die internationalen Hilfsangebote zwar bedankt, anscheinend hat die Regierung sie aber nicht angenommen. Bisher gibt es darüber jedenfalls keine offizielle Kommunikation.

Die Welt steht bereit, um zu helfen. Peter Ruhenstroth-Bauer, Nationaler Direktor der UNO-Flüchtlingshilfe

„Die Welt steht bereit, um zu helfen“, sagte Peter Ruhenstroth-Bauer, Nationaler Direktor der UNO-Flüchtlingshilfe, dem Tagesspiegel: „Die schrecklichen Bilder haben uns sehr betroffen gemacht und wir sind zutiefst traurig über die verheerenden Folgen des Erdbebens in Marokko.“

Nach Erdbeben in Marokko: Wie ist die aktuelle Lage?

Das tatsächliche Ausmaß dieser Katastrophe und die dringendsten Bedarfe der Menschen werde sich „in den nächsten Stunden und Tagen herausstellen“, sagte Ruhenstroth-Bauer.

Marokkanische Rettungskräfte vor Ort suchen in der Stadt Ouirgane nach dem schweren Erdbeben nach Überlebenden. © picture alliance/dpa

Die Suche nach Überlebenden des Erdbebens gestaltet sich weiter schwierig. Mehr als die Hälfte der Opfer sind der Regierung zufolge in den Provinzen Al-Haouz und Taroudant im Süden des Landes registriert worden, zwei ländliche Regionen im Atlasgebirge, wie der französische Sender RFI am Sonntag berichtete.

Das stärkste Erdbeben seit einem Jahrhundert

Am Sonntag bebte die Erde in der Region erneut, diesmal in der Stärke 4,5, wie der Direktor des Geophysischen Instituts, Nasr Jabour, dem TV-Sender 2M sagte.

Jabour beziffert die Stärke des ersten Erdbebens von Freitagnacht mit 7, andere sprachen von 6,8. Dem Experten zufolge war es das stärkste Beben seit einem Jahrhundert. Die Erschütterungen seien in einem Umkreis von rund 400 Kilometern zu spüren gewesen sein.

König verhängte nach Beben drei Tage Staatstrauer

Laut offiziellen Zahlen sind dabei mehr als 2000 Menschen getötet und etwa gleich viele verletzt worden, mehr als 1.400 von ihnen schwer. König Mohammed VI erklärte eine dreitägige Staatstrauer. Es ist davon auszugehen, dass die Opferzahlen weiter steigen werden.

Noch immer sind Dörfer im Atlasgebirge nahe des Epizentrums von der Außenwelt abgeschnitten. Fotos und Luftaufnahmen zeigen vollkommen zerstörte Siedlungen. Die einfach gebauten Lehmhäuser wurden vom Beben dem Erdboden gleichgemacht. Die besonders betroffenen Regionen im Atlasgebirge gehören zu den ärmsten des Landes.

Inzwischen setzte die Armee auch Hubschrauber ein, um in die entlegenen Gegenden vorzudringen. Die marokkanische Filiale des Kurier- und Logistikunternehmens Aramex stellte ihre Fahrzeugflotte für Hilfstransporte zur Verfügung. (mit epd)