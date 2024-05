Ermittlungen gegen AfD-Politiker Bystron Räume von bayerischer AfD-Fraktionschefin durchsucht

Im Zuge von Ermittlungen gegen den AfD-Politiker Petr Bystron sind auch Räume der Fraktionsvorsitzenden der AfD im bayerischen Landtag, Katrin Ebner-Steiner, durchsucht worden. Sie habe Räume an Bystron untervermietet, sagte Ebner-Steiner der Deutschen Presse-Agentur. Diese seien durchsucht worden. Zuerst hatte der „Spiegel“ darüber berichtet.

In ihrem Wahlkreisbüro in Deggendorf beschlagnahmten Fahnder nach „Spiegel“-Informationen Unterlagen Bystrons. Ebner-Steiner selbst wird in dem Verfahren nicht als Beschuldigte geführt.

Gegen Bystron wird wegen des Verdachts auf Bestechlichkeit von Mandatsträgern sowie wegen Verdachts der Geldwäsche ermittelt. Bystron soll aus kremlnahen Quellen Geld erhalten haben. (dpa, Tsp)